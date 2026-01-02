Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह

धर्म
Abhay Sharma | Jan 02, 2026, 03:41 PM IST
1.नाम में बदलाव
एक इंटरव्यू में एक्टर से उनके नाम Ayushmann Khurrana में जुड़े एक्स्ट्रा शब्दों R और N के बारे में पूछा गया, तब खुद आयुष्मान खुराना ने बताया कि उनके नाम आयुष्मान में एक एक्स्ट्रा ‘एन’ और खुराना में एक एक्स्ट्रा ‘आर’ आज से नहीं बल्कि तब से है जब वो 10वीं क्लास में पढ़ते थे.
2.ज्योतिष पिता की सलाह
आयुष्मान खुराना ने बताया कि उनके पिता पी. खुराना एक जाने माने ज्योतिष थे और वह अक्सर कुछ ना कुछ प्रयोग किया करते थे. उन्होंने ही कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और ऐसा ही हुआ. पिता की सलाह पर ही आयुष्मान ने अपने नाम में एक्स्ट्रा ‘N’ और खुराना में एक एक्स्ट्रा ‘R’ जोड़ा था.
3.ऐसा नाम दिलाता है प्रसिद्धि
ज्योतिष के अनुसार मूलांक और भाग्यांक के अनुसार अनुकूल नाम ही व्यक्ति को जीवन में पैसा पावर और प्रसिद्धि दिलाता है. ऐसे जातकों को कभी भी जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है.
4.मूलांक और भाग्यांक की गणना
अगर आप अपने बच्चे का नाम रखने जा रहे हैं तो पहले उसके मूलांक और भाग्यांक की गणना करें. किसी अच्छे अंक ज्योतिष विशेषज्ञ से मिलकर उसके लिए नाम पूछें. बता दें कि बच्चे या स्वयं के लिए नाम कभी भी मूलांक और भाग्य के विपरीत नहीं होना चाहिए.
5.ऐसा नाम रखें
बता दें कि नाम सदैव ऐसा ही होना चाहिए, जो मूलांक और भाग्यांक के मध्य अनुकूल नंबर पर आता हो. यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में फिल्मों के नाम से लेकर लोग अपने बिजनेस का नाम भी अंक ज्योतिष के आधार पर रख रहे हैं.
