Aura Meaning: ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत

5 . कंट्रोल में रहते हैं येलो ऑरा के लोग

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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं. दूसरों के सामने अपना दुख गाने लगते हैं. जिंदगी खत्म करने तक का फैसला ले लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑरा येलो होता है. वह मुश्किल से मुश्किल समय में संतुलन बनाये रखते हैं. इन्हें शांति पसंद होती है. ये लोग भागदौड़ के बीच खुद को अकेले में महसूस करते हैं. इतना ही नहीं दूसरों को हील करने की क्षमता रखते हैं. अक्सर इन लोगों की जिंदगी ही सुकून देने वाली होती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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