Aura Meaning: ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत

धर्म
Nitin Sharma | May 18, 2026, 03:15 PM IST
1.अलग-अलग 7 रंगों का होता है ऑरा
व्यक्ति की एनर्जी से लेकर मानसिक स्थिति,भावना, तनाव, स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिकता के आधार पर ऑरा को अलग अलग 7 रंगों में बांटा गया है. मुख्य तौर पर ऑरा लाल, नारंगी, पीला, नीला, हरा, बैंगनी और सफेद होता है. इसे गहरा मेडिटेशन या फिर रेकी, अध्यात्म की शक्ति और प्राणिक हीलिंग से पहचाना जा सकता है.
(Credit Image AI)
2.कैसे बदलता है रंग
किसी भी व्यक्ति के अंदर की एनर्जी, अध्यात्मिक प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, खुशी और दुख उसके ऑरा को बदल देते हैं. ऐसे में जिन लोगों में भरपूर आत्मविश्वास, साहस, काम के प्रति जुनून और सकारात्मकता होती है. ऐसे लोगों का ऑरा लाल होता है. ये लोग हर समय एनर्जी से भरपूर होते हैं. किसी भी समय अपने काम को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं.
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3.येलो ऑरा क्या है और कैसा होता है
येलो ऑरा के लोग बुद्धिमान, सकारात्मक सोच और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं. दिखने में ये लोग बहुत ही शांत होने के साथ हर समय हंसते रहते हैं और पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन ये लोग अपने अंदर की भावनाओं को दबाकर रखते हैं. ये लोग अंदर की बातें बाहर नहीं आने देते हैं. हर किसी के साथ खुशियां तो साझा करते हैं, लेकिन अपने दुख को अपने अंदर ही दबाकर रखते हैं.
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4.कैसे होते हैं येलो ऑरा के लोग
हर व्यक्ति की परिस्थिति, सोच विचार और मानसिक स्थिति और एनर्जी अलग होती है. ज्यादातर लोगों को जीवन में बहुत से दर्द, परेशानी, असफलता और अकेलेपन से जूझना पड़ता है, लेकिन येलो ऑरा वाले लोग अपनी किसी भी परिस्थिति और भावनाओं को अपने पर हावी नहीं होने देते हैं. ये लोग परेशान जरूर होते हैं, लेकिन उसे किसी को दिखाते नहीं हैं. ये लोग अपनी भावनाओं को छिपाकर रखते हैं. उन्हें हावी होने से रोकने के लिए अपनी पसंदीदा चीजों में व्यस्त हो जाते हैं. ये लोग जिम्मेदारियों और प्यार को बखूबी निभाते हैं. प्यार, दोस्त और रिश्तों के लिए आखिरी समय तक खड़े रहते हैं.
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5.कंट्रोल में रहते हैं येलो ऑरा के लोग
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं. दूसरों के सामने अपना दुख गाने लगते हैं. जिंदगी खत्म करने तक का फैसला ले लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑरा येलो होता है. वह मुश्किल से मुश्किल समय में संतुलन बनाये रखते हैं. इन्हें शांति पसंद होती है. ये लोग भागदौड़ के बीच खुद को अकेले में महसूस करते हैं. इतना ही नहीं दूसरों को हील करने की क्षमता रखते हैं. अक्सर इन लोगों की जिंदगी ही सुकून देने वाली होती है.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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