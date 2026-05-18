FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Tulsi Mala Wearing: बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम

बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम

पाकिस्तान ने ग्वादर के बदले चीन से ऐसा क्या मांगा जिसने बढ़ाई दुनिया की टेंशन? अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा

पाकिस्तान ने ग्वादर के बदले चीन से ऐसा क्या मांगा जिसने बढ़ाई दुनिया की टेंशन? अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा

'हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं...' LSG मैच से पहले राजस्थान के कोच का बड़ा बयान, विपक्षी टीमों को दी चेतावनी!

'हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं...' LSG मैच से पहले राजस्थान के कोच का बड़ा बयान, विपक्षी टीमों को दी चेतावनी!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की सबसे लंबी रेल टनल कौन-सी है? इन 6 सुरंगों का सफर बन जाएगा यादगार

भारत की सबसे लंबी रेल टनल कौन-सी है? इन 6 सुरंगों का सफर बन जाएगा यादगार

Unforgettable People: पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेते हैं ये लोग, इन 5 Qualities की वजह से इन्हें भूलना मुश्किल

Unforgettable People: पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेते हैं ये लोग, इन 5 Qualities की वजह से इन्हें भूलना मुश्किल

इस छोटी झील से निकलती है नॉर्वे की सबसे लंबी नदी, जानें कहां बनाती है यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा

इस छोटी झील से निकलती है नॉर्वे की सबसे लंबी नदी, जानें कहां बनाती है यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा

HomePhotos

धर्म

Aura Meaning: ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत

आज के बदलते समय के बीच आप ने Zen G जनरेशन को ऑरा बोलते सुना और देखा होगा, हालांकि बहुत कम ही लोग इसका मतलब जानते होंगे. इसका अर्थ अध्यात्म से जुड़ा है. अध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार, हर व्यक्ति के शरीर में और उसके आसपास एक न दिखने वाली एनर्जी होती है, जिसे ऑरा या वाइब कहा जाता है...

Nitin Sharma | May 18, 2026, 03:15 PM IST

1.अलग-अलग 7 रंगों का होता है ऑरा

अलग-अलग 7 रंगों का होता है ऑरा
1

व्यक्ति की एनर्जी से लेकर मानसिक स्थिति,भावना, तनाव, स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिकता के आधार पर ऑरा को अलग अलग 7 रंगों में बांटा गया है. मुख्य तौर पर ऑरा लाल, नारंगी, पीला, नीला, हरा, बैंगनी और सफेद होता है. इसे गहरा मेडिटेशन या फिर रेकी, अध्यात्म की शक्ति और प्राणिक हीलिंग से पहचाना जा सकता है. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.कैसे बदलता है रंग 

कैसे बदलता है रंग 
2

किसी भी व्यक्ति के अंदर की एनर्जी, अध्यात्मिक प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, खुशी और दुख उसके ऑरा को बदल देते हैं. ऐसे में जिन लोगों में भरपूर आत्मविश्वास, साहस, काम के प्रति जुनून और सकारात्मकता होती है. ऐसे लोगों का ऑरा लाल होता है. ये लोग हर समय एनर्जी से भरपूर होते हैं. किसी भी समय अपने काम को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं.

(Credit Image AI)

3.येलो ऑरा क्या है और कैसा होता है

येलो ऑरा क्या है और कैसा होता है
3

येलो ऑरा के लोग बुद्धिमान, सकारात्मक सोच और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं. दिखने में ये लोग बहुत ही शांत होने के साथ हर समय हंसते रहते हैं और पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन ये लोग अपने अंदर की भावनाओं को दबाकर रखते हैं. ये लोग अंदर की बातें बाहर नहीं आने देते हैं. हर किसी के साथ खुशियां तो साझा करते हैं, लेकिन अपने दुख को अपने अंदर ही दबाकर रखते हैं. 

(Credit Image AI)

4.कैसे होते हैं येलो ऑरा के लोग

कैसे होते हैं येलो ऑरा के लोग
4

हर व्यक्ति की परिस्थिति, सोच विचार और मानसिक स्थिति और एनर्जी अलग होती है. ज्यादातर लोगों को जीवन में बहुत से दर्द, परेशानी, असफलता और अकेलेपन से जूझना पड़ता है, लेकिन येलो ऑरा वाले लोग अपनी किसी भी परिस्थिति और भावनाओं को अपने पर हावी नहीं होने देते हैं. ये लोग परेशान जरूर होते हैं, लेकिन उसे किसी को दिखाते नहीं हैं. ये लोग अपनी भावनाओं को छिपाकर रखते हैं. उन्हें हावी होने से रोकने के लिए अपनी पसंदीदा चीजों में व्यस्त हो जाते हैं. ये लोग जिम्मेदारियों और प्यार को बखूबी निभाते हैं. प्यार, दोस्त और रिश्तों के लिए आखिरी समय तक खड़े रहते हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.कंट्रोल में रहते हैं येलो ऑरा के लोग

कंट्रोल में रहते हैं येलो ऑरा के लोग
5

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं. दूसरों के सामने अपना दुख गाने लगते हैं. जिंदगी खत्म करने तक का फैसला ले लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऑरा येलो होता है. वह मुश्किल से मुश्किल समय में संतुलन बनाये रखते हैं. इन्हें शांति पसंद होती है. ये लोग भागदौड़ के बीच खुद को अकेले में महसूस करते हैं. इतना ही नहीं दूसरों को हील करने की क्षमता रखते हैं. अक्सर इन लोगों की जिंदगी ही सुकून देने वाली होती है. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की सबसे लंबी रेल टनल कौन-सी है? इन 6 सुरंगों का सफर बन जाएगा यादगार
भारत की सबसे लंबी रेल टनल कौन-सी है? इन 6 सुरंगों का सफर बन जाएगा यादगार
Unforgettable People: पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेते हैं ये लोग, इन 5 Qualities की वजह से इन्हें भूलना मुश्किल
Unforgettable People: पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेते हैं ये लोग, इन 5 Qualities की वजह से इन्हें भूलना मुश्किल
इस छोटी झील से निकलती है नॉर्वे की सबसे लंबी नदी, जानें कहां बनाती है यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा
इस छोटी झील से निकलती है नॉर्वे की सबसे लंबी नदी, जानें कहां बनाती है यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा
सड़क पर दिखने वाली अलग-अलग रंग की नंबर प्लेटों का मतलब क्या है? जानें किस काम आती है कौन-सी गाड़ी
सड़क पर दिखने वाली अलग-अलग रंग की नंबर प्लेटों का मतलब क्या है? जानें किस काम आती है कौन-सी गाड़ी
Aura Meaning: ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत
ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग
इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग
Numerology: एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और दिलदार होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! विराट कोहली जैसी होती है पर्सनालिटी
Numerology: एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और दिलदार होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! विराट कोहली जैसी होती है पर्सनालिटी
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन
किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन
Numerology: ऑफिस पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं ये 3 मूलांक, फायदे के लिए बनाते हैं रिश्ता और फिर फेर लेते हैं मुंह 
ऑफिस पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं ये 3 मूलांक, फायदे के लिए बनाते हैं रिश्ता और फिर फेर लेते हैं मुंह
Numerology: इन बर्थ डेट वाली लड़कियां बनती हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर!
Numerology: इन बर्थ डेट वाली लड़कियां बनती हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर!
MORE
Advertisement