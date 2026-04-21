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Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

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Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

वैदिक ज्योतिष में राशि, नक्षत्र और ग्रहों की दिशा व्यक्ति पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालती हैं. ग्रहों की अच्छी दशा व्यक्ति को रंक से राजा बना देती हैं तो वहीं बुरी दशा उनका जीवन यापन भी मुश्किल कर देती हैं. राशियों के ग्रह स्वामी का पूरा प्रभाव उस राशि के जातक के स्वभाव से लेकर भविष्य तक पर पड़ता है...

Nitin Sharma | Apr 21, 2026, 11:20 AM IST

1.कभी साथ नहीं छोड़ते ये लोग

कभी साथ नहीं छोड़ते ये लोग
1

ग्रह स्वामी के प्रभाव के चलते हर नाम और राशि के व्यक्ति का स्वभाव से लेकर आदतें और भाग्य व भविष्य अलग होता है. इसी में हम ऐसी राशियों की बात कर रहे हैं, जिसके जातक मरते दम तक दोस्ती और रिश्तों को निभाते हैं. यह हर कदम पर साथ खड़े रहते हैं. 

(Credit Image AI)

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2.चलती है लंबी फ्रेंडशिप

चलती है लंबी फ्रेंडशिप
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आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां, जिनके जातक दोस्ती और रिश्तों को सबसे पहले रखते हैं. इनके साथ फ्रेंडशिप लंबी चलती है. ये लोग बहुत ही विश्वासी होते हैं. आपके हर मुश्किल समय में चट्टान की तरह ढाल बनकर खड़े रहते हैं. आइए जानते हैं वो 3 राशियां कौन सी हैं...

(Credit Image AI)

3.वृषभ राशि 

वृषभ राशि 
3

वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं. शुक्र एक दैत्य ग्रह है, ये लोग व्यक्ति को जीवन में लग्जरी और ऐश्वर्य देते हैं. वहीं इस राशि के जातक बहुत ही वफादार और अच्छे दोस्त होते हैं. ये लोग अपना किया वादा हर हाल में निभाते हैं. ​दोस्त की मदद के लिए हर कदम पर खड़े रहते हैं. 

(Credit Image AI)

4.कर्क राशि 

कर्क राशि 
4

इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं, जो व्यक्ति को तेज दिमाग और शांत बनाते हैं. ये लोग रिश्तों और दोस्ती को सबसे आगे रखते हैं. इन पर कोई भी आंच आने पर दोस्त की ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं. इन्हें आसानी से रोक पाना बहुत ही मुश्किल है. ये लोग अपने की चिंता करते हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.मकर राशि 

मकर राशि 
5

इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. ये लोग सही गलत बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन जब बात दोस्त की आती है तो ये लोग उसके गलत को भी सही बताकर उसके आगे पर्वत की तरह खड़े हो जाते हैं. उन पर कोई आंच नहीं आने देते. ये बहुत ही साहसी होने के साथ ही कर्मों पर विश्वास रखते हैं. साथ ही पक्के दोस्त होते हैं.

(Credit Image AI)

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