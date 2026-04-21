Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

5 . मकर राशि

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इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं. ये लोग सही गलत बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन जब बात दोस्त की आती है तो ये लोग उसके गलत को भी सही बताकर उसके आगे पर्वत की तरह खड़े हो जाते हैं. उन पर कोई आंच नहीं आने देते. ये बहुत ही साहसी होने के साथ ही कर्मों पर विश्वास रखते हैं. साथ ही पक्के दोस्त होते हैं.

(Credit Image AI)

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