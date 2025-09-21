Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग

2 . 3, 12, 21 और 30 तारीख

2

ऐसे जातक जिनका जन्म किसी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति होती है. अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक में जन्मी लड़कियां अपने पिता के लिए तो लकी होती ही है बल्कि अपनी सुसराल के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं.