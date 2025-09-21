Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग

इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!
धर्म
सुमित तिवारी | Sep 21, 2025, 12:05 AM IST
1.ससुराल को बना देती है स्वर्ग
आज हम आपको ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके मूलांक की लड़कियां भाग्यशाली होती है और ये जिन घरों में जाती है यानी कि जो भी इनकी ससुराल होती है वहां ये सबसे चहेती होती हैं. ये अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं.
2. 3, 12, 21 और 30 तारीख
ऐसे जातक जिनका जन्म किसी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति होती है. अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक में जन्मी लड़कियां अपने पिता के लिए तो लकी होती ही है बल्कि अपनी सुसराल के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं.
3.मूलांक 3 की लड़कियां
मूलांक 3 की लड़कियां किस्मत की धनी होती हैं। दरअसल, मूलांक 3 के स्वामी गुरु हैं और इस प्रभाव से इनके जीवन में बहुत सुख-सौभाग्य रहता है. पिता के हर छोटे-बड़े काम को अपने काम का हिस्सा मानती हैं.
4.पिता और पति दोनों के लिए लकी
जितना पिता के लिए लकी होती हैं, उतनी ही पति के लिए भी. इस मूलांक की लड़कियां एक बार जो ठान लेती हैं तो करके ही दम लेती हैं. करियर की बात करें, तो मूलांक 3 की लड़कियां करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं.
5.माता लक्ष्मी की कृपा
इतना ही नहीं इस मूलांक की लड़कियों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ये हालातों के बदलने की झमता भी रखती है और धैर्यवान भी बहुत होती है.