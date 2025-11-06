Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

3 . कभी गिफ्ट न करें कांटेदार पौधा

जिस तरह तुलसी से लेकर मनी प्लांट और बांस को शुभ माना जाता है. इन्हें घर में रखने से लेकर किसी को उपहार स्वरूप देने पर एक सकारात्मकता आती है. वहीं कांटेदार पौधों को किसी गिफ्ट में देने या घर में रखने से निगेटिव एनर्जी निकलती है. वहीं मनी प्लांट को भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करते ही आप अपने गुडलक और अपनी वेल्थ को प्रतीकात्मक रूप से दूसरे को दे देते हैं.