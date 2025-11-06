Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 06:16 PM IST
1.चमड़े से बनी चीजें
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो यह हमारे भाव और भावनाओं को जोड़ता है. ऐसे में हमें गलती से भी किसी को चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, पर्स या फिर दूसरी चीजें नहीं देनी चाहिए. इसे अशुभ माना जाता है. इसका दुष्प्रभाव गिफ्ट देने वाले पर ही पड़ता है.
2.भगवान की मूर्ति या चित्र
वास्तु शास्त्र के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप, मूर्ति, चित्र या फिर शिवलिंग नहीं देना चाहिए. ऐसा करना तब दोष पूर्ण हो जाता है, जब दूसरा व्यक्ति उसकी मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं करता. उसका अपमान करता है. ऐसे में अपमान और दोष देने वाले पर ही लगता है.
3.कभी गिफ्ट न करें कांटेदार पौधा
जिस तरह तुलसी से लेकर मनी प्लांट और बांस को शुभ माना जाता है. इन्हें घर में रखने से लेकर किसी को उपहार स्वरूप देने पर एक सकारात्मकता आती है. वहीं कांटेदार पौधों को किसी गिफ्ट में देने या घर में रखने से निगेटिव एनर्जी निकलती है. वहीं मनी प्लांट को भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करते ही आप अपने गुडलक और अपनी वेल्थ को प्रतीकात्मक रूप से दूसरे को दे देते हैं.
4.परफ्यूम भी न करें गिफ्ट
हिंदू मान्यता के अनुसार, किसी को भी उपहार स्वरूप परफ्यूम नहीं देना चाहिए. इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. ऐसा गिफ्ट नहीं देना चाहिए.
5.उपहार में न दें घड़ी
वास्तु के अनुसार, कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार को उपहार में घड़ी नहीं देनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से आपका अच्छा समय को घड़ी के साथ ही दूसरे के पास चला जाता है. यही वजह है कि ऐसा करने से बचना चाहिए.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
