बिहार- डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए वोटर्स को दिया धन्यवाद, चुनाव में लालू परिवार की हार का किया दावा

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

धर्म

धर्म

Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

रिश्तों में मिठास को बनाए रखने के लिए हम जन्मदिन से लेकर त्योहारों पर दोस्त और रिश्तेदारों को उपहार देते हैं. उपहार यानी गिफ्ट एक दूसरों को अपनी शुभकामनाएं देने का एक माध्यम होता है. वहीं वास्तु की मानें तो गलती से भी इन चीजों को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए...

नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 06:16 PM IST

1.चमड़े से बनी चीजें

चमड़े से बनी चीजें
1

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो यह हमारे भाव और भावनाओं को जोड़ता है. ऐसे में हमें गलती से भी किसी को चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, पर्स या फिर दूसरी चीजें नहीं देनी चाहिए. इसे अशुभ माना जाता है. इसका दुष्प्रभाव गिफ्ट देने वाले पर ही पड़ता है.

2.भगवान की मूर्ति या चित्र

भगवान की मूर्ति या चित्र
2

वास्तु शास्त्र के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप, मूर्ति, चित्र या फिर शिवलिंग नहीं देना चाहिए. ऐसा करना तब दोष पूर्ण हो जाता है, जब दूसरा व्यक्ति उसकी मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं करता. उसका अपमान करता है. ऐसे में अपमान और दोष देने वाले पर ही लगता है.

3.कभी गिफ्ट न करें कांटेदार पौधा

कभी गिफ्ट न करें कांटेदार पौधा
3

जिस तरह तुलसी से लेकर मनी प्लांट और बांस को शुभ माना जाता है. इन्हें घर में रखने से लेकर किसी को उपहार स्वरूप देने पर एक सकारात्मकता आती है. वहीं कांटेदार पौधों को किसी गिफ्ट में देने या घर में रखने से निगेटिव एनर्जी निकलती है. वहीं मनी प्लांट को भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करते ही आप अपने गुडलक और अपनी वेल्थ को प्रतीकात्मक रूप से दूसरे को दे देते हैं.

4.परफ्यूम भी न करें गिफ्ट

परफ्यूम भी न करें गिफ्ट
4

हिंदू मान्यता के अनुसार, किसी को भी उपहार स्वरूप परफ्यूम नहीं देना चाहिए. इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. ऐसा गिफ्ट नहीं देना चाहिए.

5.उपहार में न दें घड़ी

उपहार में न दें घड़ी
5

वास्तु के अनुसार, कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार को उपहार में घड़ी नहीं देनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से आपका अच्छा समय को घड़ी के साथ ही दूसरे के पास चला जाता है. यही वजह है कि ऐसा करने से बचना चाहिए.

 

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

