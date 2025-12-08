FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान बोले PM मोदी- बंकिम दा ने भारत के सामर्थ्य को जगाया, वंदे मातरम् तब लिखा, जब अंग्रेज बौखलाए थे | लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत की, कांग्रेस की ओर से प्रियंका वाड्रा बोलेंगी

धर्म

Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन

क्या आप घर में पैसों की तंगी से लगातार जूझते रहते हैं, लाख कोशिशों के बावजूद घर बरकत और शांति, समृद्धि नहीं मिल पा रही है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नमक के कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं. इन्हें विशेष रूप से गुरुवार के दिन करने से आर्थिक बाधाएं दूर हो सकती हैं...

नितिन शर्मा | Dec 08, 2025, 10:08 AM IST

1.खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ खोलता है सभी रास्ते

खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ खोलता है सभी रास्ते
1

नमक न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि माना जाता है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता भी होती है. यहां नमक के तीन प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो आपके जीवन में खुशियां और स्थिरता ला सकते हैं.

2.घर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करता है

घर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करता है
2

अगर आपके घर में अक्सर कलह, बीमारी या तनाव रहता है. आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है तो नमक का यह उपाय आपको ज़्यादा सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकता है.ऐसी स्थिति में गुरुवार की शाम को अपने घर के सभी कोनों में थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़कें. उन जगहों पर ज़्यादा ध्यान दें, जहां आपको अक्सर नकारात्मकता, भारीपन या भावनात्मक बेचैनी महसूस होती है.शुक्रवार की सुबह इस नमक को झाड़ू लगाकर घर के बाहर फेंक दें या बहते पानी में बहा दें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शांति व सद्भाव बहाल होता है.

3.रुके हुए कामों में सफलता पाने में मदद करता है

रुके हुए कामों में सफलता पाने में मदद करता है
3

अगर आपके काम बार-बार टल रहे हैं या सफलता लगातार आपके हाथ से निकल रही है, तो नमक का यह उपाय रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकता है. इसके लिए गुरुवार को थोड़ा सा सेंधा नमक और 7 लौंग एक साफ कपड़े में लपेटकर एक छोटी थैली बना लें. इस थैली को अपने कार्यस्थल पर, अपने पर्स/ब्रीफकेस में या अपने घर के ऑफिस डेस्क के पास रखें. ऐसा माना जाता है कि यह उपाय रुकावटों को दूर करता है और पेशेवर सफलता में सुधार करता है.

4.आर्थिक तंगी दूर करता है

आर्थिक तंगी दूर करता है
4

अगर आप आर्थिक अस्थिरता या कम आमदनी से जूझ रहे हैं, तो नमक का यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने में मदद कर सकता है.

5.सुबह उठते ही करें ये काम

सुबह उठते ही करें ये काम
5

गुरुवार की सुबह नहाने के बाद, एक कांच का कटोरा लें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें. उसमें कुछ लौंग और एक चुटकी हल्दी मिलाएं. इस कटोरे को अपने घर के उत्तर-पूर्व कोने में या उस जगह के पास रखें, जहां आप पैसे रखते हैं यानी अपनी तिजोरी या अलमारी में. ऐसा माना जाता है कि यह उपाय धन के प्रवाह को बढ़ाता है और समृद्धि को आकर्षित करता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

