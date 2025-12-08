Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन

2 . घर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करता है

2

अगर आपके घर में अक्सर कलह, बीमारी या तनाव रहता है. आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है तो नमक का यह उपाय आपको ज़्यादा सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकता है.ऐसी स्थिति में गुरुवार की शाम को अपने घर के सभी कोनों में थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़कें. उन जगहों पर ज़्यादा ध्यान दें, जहां आपको अक्सर नकारात्मकता, भारीपन या भावनात्मक बेचैनी महसूस होती है.शुक्रवार की सुबह इस नमक को झाड़ू लगाकर घर के बाहर फेंक दें या बहते पानी में बहा दें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शांति व सद्भाव बहाल होता है.