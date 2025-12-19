FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हैदराबाद- 40 नक्लसियों ने किया आत्मसमर्पण, डीजीपी की मौजूदगी में सरेंडर किए हथियार | छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, ईसाई व्यक्ति को कब्र से निकाला, अफसरों की मौजूदगी में शव को निकाला, दो महीने में शव निकालने की तीसरी घटना, ग्रामीणों ने चर्च को आग के हवाले किया | MP: सतना में 4 बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार का एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी सस्पेंड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Crime News: दो पतियों के छोड़कर तीसरे के साथ लिव इन में रही पत्नी, 8 दिन बाद अब बोरे में मिली लाश, जानें पूरा मामला

Crime News: दो पतियों के छोड़कर तीसरे के साथ लिव इन में रही पत्नी, 8 दिन बाद अब बोरे में मिली लाश, जानें पूरा मामला

Akshay Kumar करेंगे Wheel of Fortune को होस्ट, Sony TV पर धमाल मचाने लौट रहें 'खतरों के खिलाड़ी'

Akshay Kumar करेंगे Wheel of Fortune को होस्ट, Sony TV पर धमाल मचाने लौट रहें 'खतरों के खिलाड़ी'

Movie Review: Netflix पर मर्डर मिस्ट्री का मास्टरक्लास है ‘रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स', हर राज़ के पीछे है एक नया सस्पेंस

Netflix पर मर्डर मिस्ट्री का मास्टरक्लास है ‘रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स', हर राज़ के पीछे है एक नया सस्पेंस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की

बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की

Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार 

Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार

कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक

कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक

HomePhotos

धर्म

Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की

जीवन में हर कोई बड़ा मुकाम पाना चाहता है. इसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग खूब मेहनत करने के बाद खाली हाथ रह जाते हैं. उनकी पदोन्नति नहीं हो पाती है. अगर आप भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये कुछ उपाय आपके भाग्य को जागृत कर प्रमोशन दिलाने में मदद कर सकते हैं...

नितिन शर्मा | Dec 19, 2025, 01:35 PM IST

1.इसदिन करें ये उपाय

इसदिन करें ये उपाय
1

अगर आप जीवन में बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन इन उपायों को आजमा सकते हैं. इन्हें आजमाकर आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी. जल्द ही मनचाही पदोन्नति मिल सकती है. आइए इन आसान उपायों को जानते हैं.

Advertisement

2.केले का अर्पण

केले का अर्पण
2

गुरुवार के दिन ब्रह्मा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें केले अर्पण करें.

3.तुलसी में अर्पित करें जल

तुलसी में अर्पित करें जल
3

गुरुवार को थोड़े से दूध को पानी में मिलाकर तुलसी के पौधे को अर्पित करें.

4.किताबों का करें दान

किताबों का करें दान
4

जरूरतमंदों को शिक्षाप्रद या ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान करें.

TRENDING NOW

5.चना दाल और केसर का दान

चना दाल और केसर का दान
5

मंदिर में या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को चना दाल और केसर दान करें. अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं. ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं.

6.पीले रंग की चीजों का करें दान

पीले रंग की चीजों का करें दान
6

गुरुवार को मंदिर में पीले रंग की वस्तुएं दान करें, जैसे पीले फल, खाद्य पदार्थ या पीले रंग के कपड़े.

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार 
Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार
कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक
कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
MORE
Advertisement
धर्म
Mahabharata Story: महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
Rashifal 18 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
MORE
Advertisement