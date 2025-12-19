Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की

हैदराबाद- 40 नक्लसियों ने किया आत्मसमर्पण, डीजीपी की मौजूदगी में सरेंडर किए हथियार | छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, ईसाई व्यक्ति को कब्र से निकाला, अफसरों की मौजूदगी में शव को निकाला, दो महीने में शव निकालने की तीसरी घटना, ग्रामीणों ने चर्च को आग के हवाले किया | MP: सतना में 4 बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार का एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी सस्पेंड
धर्म
नितिन शर्मा | Dec 19, 2025, 01:35 PM IST
1.इसदिन करें ये उपाय
अगर आप जीवन में बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन इन उपायों को आजमा सकते हैं. इन्हें आजमाकर आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी. जल्द ही मनचाही पदोन्नति मिल सकती है. आइए इन आसान उपायों को जानते हैं.
2.केले का अर्पण
गुरुवार के दिन ब्रह्मा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें केले अर्पण करें.
3.तुलसी में अर्पित करें जल
गुरुवार को थोड़े से दूध को पानी में मिलाकर तुलसी के पौधे को अर्पित करें.
4.किताबों का करें दान
जरूरतमंदों को शिक्षाप्रद या ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान करें.
5.चना दाल और केसर का दान
मंदिर में या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को चना दाल और केसर दान करें. अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं. ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं.
6.पीले रंग की चीजों का करें दान
गुरुवार को मंदिर में पीले रंग की वस्तुएं दान करें, जैसे पीले फल, खाद्य पदार्थ या पीले रंग के कपड़े.
डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर