IND vs PAK: एशिया कप भारत-पाकिस्तान मैच पर आज शनि और मंगल की गहरी छाया, जानें भारत की जीत के कितने हैं आसार

2 . भारत और पाकिस्तान के बीच मैच

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से रोमांचक रहा है. क्योंकि सिर्फ भारत-पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स की नजर इस मैच पर रहती है. एशिया कप में हुए 19 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को 10 बार और पाकिस्तान ने भारत को 6 बार हराया है. जबकि 2023 में ग्रुप-स्टेज मैच समेत तीन मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गए थे. भारत की पाकिस्तान पर आखिरी एशिया कप जीत 2022 में यूएई में हुई थी. एशिया कप 2025 की अंक तालिका पर नजर डालें तो ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया है. ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया है. दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं. ग्रुप बी पर नजर डालें तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने अपना खाता खोल लिया है. दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं.

