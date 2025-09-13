IND vs PAK: एशिया कप भारत-पाकिस्तान मैच पर आज शनि और मंगल की गहरी छाया, जानें भारत की जीत के कितने हैं आसार

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 06:11 PM IST
1.किसका पलड़ा भारी रहेगा?
एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार, 14 सितंबर यानी आज खेला जाएगा. दोनों देशों के करोड़ों प्रशंसक इस दिन का इंतजार कर रहे हैं. जो लोग ज्यादा क्रिकेट नहीं देखते या जिन्हें ज्यादा मैच पसंद नहीं हैं, वे भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखने के लिए उत्सुक हैं. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में एशिया कप 2025 की अंक तालिका पर नजर डालें तो ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया है. किसका पलड़ा भारी रहेगा? दोनों देशों के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए राशियों का योग मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकता है. आइए ज्योतिषीय भविष्यवाणी के आधार पर जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में कौन जीत सकता है.
2.भारत और पाकिस्तान के बीच मैच
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से रोमांचक रहा है. क्योंकि सिर्फ भारत-पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स की नजर इस मैच पर रहती है. एशिया कप में हुए 19 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को 10 बार और पाकिस्तान ने भारत को 6 बार हराया है. जबकि 2023 में ग्रुप-स्टेज मैच समेत तीन मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गए थे. भारत की पाकिस्तान पर आखिरी एशिया कप जीत 2022 में यूएई में हुई थी. एशिया कप 2025 की अंक तालिका पर नजर डालें तो ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया है. ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया है. दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं. ग्रुप बी पर नजर डालें तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने अपना खाता खोल लिया है. दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं.
3.भारत-पाकिस्तान मैच में गुरु की भूमिका
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवताओं के ग्रह बृहस्पति ने भारत को विजय दिलाने में हमेशा से ही विशेष भूमिका निभाई है. इस समय बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं, इसलिए ज्योतिष में इस घटना को शुभ नहीं माना जा रहा है. बृहस्पति इस समय बुध और मिथुन राशि में हैं और फिर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो वैदिक ज्योतिष में सातवाँ नक्षत्र है.
4.मंगल, बृहस्पति और शनि की भूमिका
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह का खेलों में विशेष स्थान है क्योंकि मंगल ग्रह को खेल के मैदान और खिलाड़ियों से संबंधित माना जाता है. मंगल ग्रह को ऊर्जा, शक्ति, साहस, युद्ध, रक्त, शौर्य, पराक्रम, आक्रामकता जैसे गुणों का कारक ग्रह माना जाता है, जो खिलाड़ियों के लिए बेहद आवश्यक हैं. इस समय मंगल ग्रह 13 सितंबर को तुला राशि के तीसरे चरण और शुक्र के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है. जबकि शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में वक्री अवस्था में रहेगा.
5.कड़ी मेहनत करनी होगी
इस दौरान भारत को मैच जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. शनि वक्री होने के कारण, इसे एक मेहनती ग्रह माना जाता है. भारत-पाकिस्तान का मैच रात 8 बजे शुरू होगा. इस समय चंद्रमा मिथुन राशि में होने से बृहस्पति पहले से ही उसमें विद्यमान है. बृहस्पति और चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग भी बनेगा.
6.क्या भारत अपेक्षित सफलता प्राप्त कर पाएगा?
भारत की कुंडली देखें तो ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति मजबूत रहेगी और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करेगी. यानी टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दमदार नजर आ रहा है. वहीं पाकिस्तान की कुंडली देखें तो शनि की वक्र दृष्टि थोड़ी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है. इसके परिणामस्वरूप टीम के खिलाड़ियों को दबाव झेलने में दिक्कत हो सकती है. वहीं ग्रहों के सेनापति मंगल का प्रभाव उन्हें आक्रामकता और उत्साह प्रदान करेगा. ज्योतिष के अनुसार शुरुआती समय भारत के लिए शुभ रहेगा. जबकि बीच के ओवरों में भारत का पलड़ा पाकिस्तान के पक्ष में रह सकता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
