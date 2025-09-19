Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

3 . शरद पूर्णिमा का महत्व

यह पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत की वर्षा करता है. इस दिन रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर या अन्य प्रसाद का सेवन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. इसके अलावा यह तिथि पितरों की शांति, धन-समृद्धि और संतान सुख के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है.