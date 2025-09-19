FacebookTwitterYoutubeInstagram
Jolly LLB 3 Review: कॉमेडी-इमोशन का जबरदस्त धमाका है जॉली एलएलबी 3, कोर्टरूम ड्रामा सीट से रखेगा बांधे

Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

DUSU Election 2025: 20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

Bihar Politics: 'अपनों' की दी हुई दोहरी चुनौती से जूझ रहे तेजस्वी यादव, समझिए पूरा माजरा

Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने जिस गेंदबाज पर जड़े लगातार 5 छक्के, उस खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

'या अली' गाना गाने वाले सिंगर Zubeen Garg का निधन, स्कूबा डाइविंग बनी मौत की वजह

Share Market में निवेश से मुनाफे का झांसा, Noida में रिटायर्ड कर्नल से 1.4 की ठगी, ऐसी धोखाधड़ी से कैसे बचें?

DUSU Election Result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेसिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

धर्म

Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Sharad Purnima 2025: हिंदू धर्म में आश्विन माह को बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है और इस माह में पड़ने वाले विशेष त्योहार और पर्व इस माह को और विशेष- खास बनाते हैं. बता दें कि 2025 में आश्विन माह का समापन पूर्णिमा तिथि के दिन होगा, हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग और विशेष महत्व होता है...

Sep 19, 2025

1.शरद पूर्णिमा 

शरद पूर्णिमा 
1

बता दें कि आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और यह तिथि पितृपक्ष और शरद ऋतु के संक्रमण काल में आती है. आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर पूजा-पाठ, स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है. कब पड़ेगी ये शुभ तिथि..

2.आश्विन पूणिमा, शरद पूर्णिमा 2025 तिथि

आश्विन पूणिमा, शरद पूर्णिमा 2025 तिथि
2

हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 04 बजकर 16 मिनट पर होगी और पूर्णिमा तिथि का अंत समाप्त 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 05 बजकर 42 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार  6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार शरद पूर्णिमा मनाया जाएगा. 

3.शरद पूर्णिमा का महत्व

शरद पूर्णिमा का महत्व
3

यह पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत की वर्षा करता है. इस दिन रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर या अन्य प्रसाद का सेवन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. इसके अलावा यह तिथि पितरों की शांति, धन-समृद्धि और संतान सुख के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. 

4.पूर्णिमा की पूजन विधि

पूर्णिमा की पूजन विधि
4

इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. इसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं. रात्रि को चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य दें. इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है. चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर या दूध का सेवन करना शुभ माना जाता है. 
 

5.दान का क्या है महत्व

दान का क्या है महत्व
5

आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान-दक्षिणा देना बेहद शुभ माना जाता है. इसके अलावा इस दिन जरूरतमंदो को खीर, चावल और मिठाई का दान करें. इससे शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और बिगड़े काम बनने लगते हैं.  

6.कोजागरी पूर्णिमा 

कोजागरी पूर्णिमा 
6

इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है. दरअसल इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और ऐसा माना जाता है कि जो लोग रात्रि जागरण कर कोजागरी पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होत है. इस दिन ऐरावत पर आरूढ़ देवराज इंद्र की पूजा करने का विधान है. 

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

