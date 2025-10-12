Sukra Gochar: 17 अक्टूबर को शुक्र का गोचर इन 3 राशियों जीवन में मचाएगा उथल-पुथल, विवाद-अशांति का रहेगा माहौल

ये हैं NASA के Indian स्पेस वॉरियर्स, जानें सुनीता विलियम्स से राजा चारी तक की अंतरिक्ष गाथा
ऋतु सिंह | Oct 12, 2025, 07:27 AM IST
1.भावनात्मक उथल-पुथल, रिश्तों में तनाव बढ़ने की संभावना
17 अक्टूबर 2025 को प्रेम, आकर्षण और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र (Venus) का गोचर एक नए राशि परिवर्तन के साथ होगा. यह परिवर्तन कुछ राशियों के जीवन में भावनात्मक उथल-पुथल, रिश्तों में तनाव और विचारों में अस्थिरता लेकर आ सकता है. जहां कुछ लोगों के लिए यह आत्ममंथन का समय रहेगा, वहीं कुछ को अपने रिश्तों और करियर में बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है.
2.शुक्र को प्रेम, भौतिक सुख और वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख-सुविधाओं और वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है. जब शुक्र एक निश्चित अवधि में अपना नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो इसका प्रभाव कुछ राशियों के लोगों पर पड़ता है. पंचांग के अनुसार, शुक्र 17 अक्टूबर, शुक्रवार को दोपहर 12 बजकर 55 मिनट पर उत्तराफाल्गुनी से निकलकर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेगा.
3.वृश्चिक राशि (Scorpio): रिश्तों में मतभेद और ईर्ष्या
शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि वालों के रिश्तों में ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना जगा सकता है. प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं. पुराने संबंधों में दरार आने की आशंका है. इस समय संवाद और धैर्य सबसे बड़ा हथियार होगा. आर्थिक रूप से भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएँ.
4.सिंह राशि (Leo): कार्यस्थल पर टकराव, मन में बेचैनी
सिंह राशि के जातकों को इस अवधि में ऑफिस या बिज़नेस पार्टनर के साथ मतभेद झेलने पड़ सकते हैं. किसी की बात से दिल आहत हो सकता है. मानसिक बेचैनी और आत्मसम्मान से जुड़ी चुनौतियाँ सामने आएंगी. इस समय बेहतर रहेगा कि आप अहम से ऊपर उठकर व्यावहारिक निर्णय लें.
5. मीन राशि (Pisces): भावनात्मक थकान और रिश्तों में दूरी
मीन राशि वालों के लिए यह गोचर भावनात्मक रूप से भारी साबित हो सकता है. किसी करीबी के साथ मनमुटाव या गलतफहमी बढ़ सकती है. इस समय अति-भावुकता से बचें और अपने मन की बात साफ़ शब्दों में कहें. वरना मतभेद और मनमुटाव बढ़ेंगे. ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए राहतदायक रहेगा.
6.ज्योतिषीय सलाह:
यह गोचर हमें याद दिलाता है कि शुक्र केवल प्रेम और सुंदरता का नहीं, बल्कि आत्म-संतुलन का भी ग्रह है.अगर आप इन राशियों में से हैं, तो इस समय शांत रहें, निर्णय जल्दबाज़ी में न लें और अपनी भावनाओं को रचनात्मक दिशा दें.
7.उपाय भी जान लें
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करें. गुलाबी या सफेद कपड़े पहनें. प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ाएँ और अहंकार से दूरी बनाए रखें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
