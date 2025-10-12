Sukra Gochar: 17 अक्टूबर को शुक्र का गोचर इन 3 राशियों जीवन में मचाएगा उथल-पुथल, विवाद-अशांति का रहेगा माहौल

1 . भावनात्मक उथल-पुथल, रिश्तों में तनाव बढ़ने की संभावना

17 अक्टूबर 2025 को प्रेम, आकर्षण और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र (Venus) का गोचर एक नए राशि परिवर्तन के साथ होगा. यह परिवर्तन कुछ राशियों के जीवन में भावनात्मक उथल-पुथल, रिश्तों में तनाव और विचारों में अस्थिरता लेकर आ सकता है. जहां कुछ लोगों के लिए यह आत्ममंथन का समय रहेगा, वहीं कुछ को अपने रिश्तों और करियर में बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है.

