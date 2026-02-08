FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन

ज्योतिष गणना बताती है कि पूरा साल 2026 शनि की चाल से संवेदनशील रहेगा. इस दौरान करियर, शेयर बाजार, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट और प्राकृतिक घटनाओं में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. चलिए जानें किस-किस के लिए ये साल भारी रहेगा.

ऋतु सिंह | Feb 08, 2026, 12:54 PM IST

1.2026 सबसे संवेदनशील साल

2026 सबसे संवेदनशील साल
1

शनि के अस्त और वक्री होने से 2026 सबसे संवेदनशील साल कहा जा रहा है? शेयर बाजार से  लेकर सेहत-पैसा-करियर तक दिखेगा गहरा असर देखने को मिल सकता है. 
 

2.शनि अस्त का पूरी दुनिया पर दिखेगा असर

शनि अस्त का पूरी दुनिया पर दिखेगा असर
2

शनि न्याय, कर्म और अनुशासन का ग्रह होता है. शनि वो ग्रह है जो देर से सही लेकिन कर्मों का फल जरूर देता है. जब यही शनि अपनी सामान्य गति से हटकर अस्त या वक्री अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत कुंडली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर वैश्विक असर देखने को मिलता है. 
 

3.शनि के अस्त और वक्री होने की सटीक अवधि

शनि के अस्त और वक्री होने की सटीक अवधि
3

पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में शनि देव दो बार अपनी महत्वपूर्ण चाल बदलेंगे. पहला 13 मार्च 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक शनि मीन राशि में अस्त होंगे और ये अवधि करीब 40 दिन की होगी. वहीं दूसरी बार शनिदेव  27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे जो लगभग 138 दिन होगी.
 

4.दोनों ही स्थितियों में शनि देंगे खराब प्रभाव

दोनों ही स्थितियों में शनि देंगे खराब प्रभाव
4

इन दोनों अवधियों में शनि की ऊर्जा कमजोर या उल्टी दिशा में कार्य करेगी इसलिए निर्णयों में भ्रम, काम में देरी और व्यवस्था में अस्थिरता बढ़ सकती है. धन,मन और स्वास्थ्य हानि का योग गहरा होगा.
 

5.करियर और रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा

करियर और रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा
5

शनि कर्म और परिश्रम का फल देने वाला ग्रह है.वक्री और अस्त अवस्था  में शनि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें फल देर से मिलता है. अस्त शनि नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट में बाधक होंगे. वहीं कॉरपोरेट सेक्टर में छंटनी के योग बन सकते हैं. युवाओं में करियर को लेकर तनाव और निराशा बढ़ सकती है. शनि के अस्त रहते हुए अगर कोई  शॉर्टकट या अनैतिक तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे शनि का कठोर दंड झेलना पड़ सकता है.
 

6.शेयर बाजार और वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता

शेयर बाजार और वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता
6

शनि का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहराई से पड़ता है. 2026 में शेयर बाजार में अचानक गिरावट और तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ये अस्थिरता कई लोगों को आर्थिक हानि में डाल सकती हैं. विशेष रूप से लोहा, तेल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं

7.बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है

बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है
7

आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें आने से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.
 

8. मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ सकता है

मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ सकता है
8

 

शनि दीर्घकालिक रोगों, हड्डियों और नसों से जुड़ा ग्रह है. साथ ही इसका संबंध मानसिक भी होता है तो इस दौरान स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ सकता है. शनि की ये स्थिति  चिंता, भय, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. वहीं गठिया, जोड़ों के दर्द और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि संभव है. 
 

9.रियल एस्टेट सेक्टर को झटका

रियल एस्टेट सेक्टर को झटका
9

शनि को भूमि, भवन और स्थायित्व का ग्रह माना जाता है. इसकी वक्री चाल के कारण रियल एस्टेट बाजार में मंदी आ सकती है.नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अटक सकते हैं और प्रॉपर्टी की कीमतों में अचानक गिरावट या उछाल संभव है.  इस दौरान संपत्ति खरीदते या बेचते समय कानूनी दस्तावेजों की पूरी जांच करना बेहद जरूरी माना जा रहा है.

10.प्राकृतिक आपदाएं और नई चुनौतियाँ

प्राकृतिक आपदाएं और नई चुनौतियाँ
10

ज्योतिषीय दृष्टि से शनि की वक्री अवधि पृथ्वी तत्व को प्रभावित करती है. इसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूकंप या भूगर्भीय हलचल बढ़ सकती है. मौसम में असामान्य बदलाव और जलवायु असंतुलन देखने को मिल सकता है.  नई तरह की बीमारियों या संक्रमणों के उभरने की आशंका भी जताई जा रही है.
 

11.जल्दबाजी, लापरवाही और शॉर्टकट से बचने का संकेत

जल्दबाजी, लापरवाही और शॉर्टकट से बचने का संकेत
11

शनि का अस्त और वक्री होना 2026 को एक चेतावनी भरा वर्ष बनाता है. यह समय जल्दबाजी, लापरवाही और शॉर्टकट से बचने का संकेत देता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस अवधि में धैर्य, ईमानदारी और अनुशासन ही सबसे बड़ा बचाव है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

