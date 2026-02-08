Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन

5 . करियर और रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा

शनि कर्म और परिश्रम का फल देने वाला ग्रह है.वक्री और अस्त अवस्था में शनि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें फल देर से मिलता है. अस्त शनि नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट में बाधक होंगे. वहीं कॉरपोरेट सेक्टर में छंटनी के योग बन सकते हैं. युवाओं में करियर को लेकर तनाव और निराशा बढ़ सकती है. शनि के अस्त रहते हुए अगर कोई शॉर्टकट या अनैतिक तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे शनि का कठोर दंड झेलना पड़ सकता है.

