Saturn Sets: अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 08, 2026, 08:02 AM IST
1.कब होता है शनि अस्त
ज्योतिष में जब शनि ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और आकाश से ओझल हो जाता है, तब इसे शनि अस्त होना कहते हैं. और जब शनि मीन राशि में होता है तो वह सूर्य की ओर गति करता है और कुछ समय के लिए घटता हुआ प्रतीत होता है. इस दौरान कुछ राशियों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है.(Photo Credit - AI Generated)
2.शनि का अस्त होना क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण
ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि शनि का अस्त होना हमेशा नकारात्मक नहीं होता. कई बार इससे उन लोगों को राहत मिलती है जो लंबे समय से शनि के कठोर प्रभाव का अनुभव कर रहे होते हैं यह समय करियर-नौकरी, प्रमोशन,आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत निर्णयों के लिहाज बहुत बेहतर और कई नए अवसर लेकर आ सकता है. क्योंकि शनि जब अस्त रहता है तो इसकी प्रभावी शक्ति कुछ हद तक कम मानी जाती है, जिससे उसके कठोर प्रभाव में भी बदलाव देखा जा सकता है.(Photo Credit - AI Generated)
3.अगले 76 दिन राहत भरे होंगे
शनि 13 मार्च में अस्त होगा और मई महीने में उदय होगा. शनि कुल 76 दिनों के लिए अस्त रहेगा. ज्योतिष के अनुसार , शनि 11 मार्च को अस्त होगा और 26 मई को उदय होगा. अब 2027 में शनि अपनी राशि बदलेगा. शनि 2027 में मेष राशि में प्रवेश करेगा. शनि के इस राशि में प्रवेश करने से शनि की साढ़े साती की स्थिति में परिवर्तन होगा. शनि की साढ़े साती 2027 में कुंभ राशि से हट जाएगी. इस अवधि में शनि मीन राशि में रहेगा जिससे कुछ राशियों के लिए परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल बन सकती हैं. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव चल रहा है, उन्हें इस समय कुछ राहत महसूस हो सकती है. हालांकि यह प्रभाव हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करता है. (Photo Credit - AI Generated)
4.शनि का वर्तमान गोचर और आगे का बदलाव
इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है और आने वाले वर्षों में उसकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2027 में शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे कई राशियों की साढ़े साती और ढैया की स्थिति में बदलाव आएगा. यही कारण है कि मार्च 2026 का यह समय संक्रमण काल के रूप में भी देखा जा रहा है. तो चलिए जानते हैं किन राशियों के लिए गोल्डन टाइम आने वाला है (Photo Credit - AI Generated)
5.मेष राशि: रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं
मेष राशि के लोगों के लिए यह समय अपेक्षाकृत सकारात्मक संकेत दे सकता है. शनि के अस्त होने से साढ़े साती का प्रभाव थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है. लंबे समय से अटके कामों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार की संभावना बन सकती है और खर्चों पर नियंत्रण रखना आसान हो सकता है.(Photo Credit - AI Generated)
6.कर्क राशि: मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत
कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय मेहनत के परिणाम दिखाने वाला माना जा रहा है. कामकाज और व्यवसाय से जुड़े कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं. कुछ लोगों को लंबी यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने के संकेत भी मिलते हैं.(Photo Credit - AI Generated)
7.कन्या राशि: अनुशासन से मिल सकता है फायदा
कन्या राशि वालों के लिए यह अवधि मेहनत के फल मिलने का समय हो सकती है. पिछले समय में किए गए प्रयास अब परिणाम देने लग सकते हैं. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस दौरान जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए.(Photo Credit - AI Generated)
8.वृश्चिक राशि: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. कुछ लोगों को पदोन्नति या नई भूमिका मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी नए समझौते या साझेदारी बनने की संभावना जताई जा रही है.(Photo Credit - AI Generated)
9.धनु राशि: धीरे-धीरे कम हो सकती हैं परेशानियां
धनु राशि के जातकों के लिए यह समय राहत देने वाला हो सकता है. शनि की ढैया के प्रभाव में कुछ कमी महसूस हो सकती है. लंबे समय से चल रही बाधाओं में कमी आने की संभावना है. करियर में वरिष्ठों का सहयोग मिलने से नए अवसर बन सकते हैं.(Photo Credit - AI Generated)
10.कुंभ राशि: आय के नए स्रोत बनने के संकेत
कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि का अस्त होना आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक संकेत दे सकता है. आय के नए स्रोत बनने या पहले से चल रहे प्रयासों में प्रगति देखने को मिल सकती है. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.(Photo Credit - AI Generated)
11.मीन राशि: करियर में अवसर लेकिन सावधानी जरूरी
मीन राशि में शनि की स्थिति इस समय विशेष महत्व रखती है. इस राशि के लोगों के लिए करियर से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लिए जाएं. सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ने की संभावना भी बन सकती है.(Photo Credit - AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
