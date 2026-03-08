FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ईरान ने रडार सिस्टम तबाह किया, हम इस्फहान की निगरानी कर रहे- US, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर नजर- US, आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होगा- नेतन्याहू

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कच्चे चिकन-मटन को बहते नल के नीचे धोते हैं? तो इंफेक्शन का रिस्क होगा हाई, जान लें नॉनवेज क्लीन करने का सही तरीका

कच्चे चिकन-मटन को बहते नल के नीचे धोते हैं? तो इंफेक्शन का रिस्क होगा हाई, जान लें नॉनवेज क्लीन करने का सही तरीका

Cancer Risk: क्या शाकाहारी लोगों को कैंसर का खतरा कम होता है? 16 साल की रिसर्च ने खोल दिया डाइट से जुड़ा ये सच

क्या शाकाहारी लोगों को कैंसर का खतरा कम होता है? 16 साल की रिसर्च ने खोल दिया डाइट से जुड़ा ये सच

सावधान! दिल्ली से लखनऊ तक 36°C चढ़ा पारा, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

सावधान! दिल्ली से लखनऊ तक 36°C चढ़ा पारा, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Women's Day 20+ Shayari: 'शक्ति का नाम है नारी, मौत भी तुझसे हारी..' विमेंस डे पर पढ़ें मां-बीवी और बहन को समर्पित रूहानी शायरी

'शक्ति का नाम है नारी, मौत भी तुझसे हारी..' विमेंस डे पर पढ़ें मां, बीवी और बहन को समर्पित 20+ रूहानी शायरियां

Saturn Sets: अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी

अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी

Women’s Day 2026: नारी शक्ति को दर्शाने वाली वो 5 बायोपिक फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साबित किया 'छोरियां छोरों से कम नहीं'

नारी शक्ति को दर्शाने वाली वो 5 बायोपिक फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साबित किया 'छोरियां छोरों से कम नहीं'

HomePhotos

धर्म

Saturn Sets: अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी

Saturn sets effects on zodiac: 13 मार्च से शनिदेव अस्त हो रहे हैं और उनके अस्त होते ही कुछ राशियों की मौजा ही मौजा होने वाली है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि करीब 76 दिन ये राशियां अपनी तकदीर सोने की कलम से लिखेंगी और नौकरी-प्रमोशन से लेकर धन दौलत जो चाहेंगी अपने नाम कर सकेंगी.

ऋतु सिंह | Mar 08, 2026, 08:02 AM IST

1.कब होता है शनि अस्त

कब होता है शनि अस्त
1

ज्योतिष में जब शनि ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और आकाश से ओझल हो जाता है, तब इसे शनि अस्त होना कहते हैं. और जब शनि मीन राशि में होता है तो वह सूर्य की ओर गति करता है और कुछ समय के लिए घटता हुआ प्रतीत होता है. इस दौरान कुछ राशियों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है.(Photo Credit - AI Generated)
 

Advertisement

2.शनि का अस्त होना क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण

शनि का अस्त होना क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण
2

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि शनि का अस्त होना हमेशा नकारात्मक नहीं होता. कई बार इससे उन लोगों को राहत मिलती है जो लंबे समय से शनि के कठोर प्रभाव का अनुभव कर रहे होते हैं यह समय करियर-नौकरी, प्रमोशन,आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत निर्णयों के लिहाज बहुत बेहतर और कई नए अवसर लेकर आ सकता है. क्योंकि शनि जब अस्त रहता है तो इसकी प्रभावी शक्ति कुछ हद तक कम मानी जाती है, जिससे उसके कठोर प्रभाव में भी बदलाव देखा जा सकता है.(Photo Credit - AI Generated)
 

3.अगले 76 दिन राहत भरे होंगे

अगले 76 दिन राहत भरे होंगे
3

शनि 13 मार्च में अस्त होगा और मई महीने में उदय होगा. शनि कुल 76 दिनों के लिए अस्त रहेगा. ज्योतिष के अनुसार , शनि 11 मार्च को अस्त होगा और 26 मई को उदय होगा. अब 2027 में शनि अपनी राशि बदलेगा. शनि 2027 में मेष राशि में प्रवेश करेगा. शनि के इस राशि में प्रवेश करने से शनि की साढ़े साती की स्थिति में परिवर्तन होगा. शनि की साढ़े साती 2027 में कुंभ राशि से हट जाएगी. इस अवधि में शनि मीन राशि में रहेगा जिससे कुछ राशियों के लिए परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल बन सकती हैं. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव चल रहा है, उन्हें इस समय कुछ राहत महसूस हो सकती है. हालांकि यह प्रभाव हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करता है. (Photo Credit - AI Generated)

4.शनि का वर्तमान गोचर और आगे का बदलाव

शनि का वर्तमान गोचर और आगे का बदलाव
4

इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है और आने वाले वर्षों में उसकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2027 में शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे कई राशियों की साढ़े साती और ढैया की स्थिति में बदलाव आएगा.  यही कारण है कि मार्च 2026 का यह समय संक्रमण काल के रूप में भी देखा जा रहा है. तो चलिए जानते हैं किन राशियों के लिए गोल्डन टाइम आने वाला है  (Photo Credit - AI Generated)

TRENDING NOW

5.मेष राशि: रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं

मेष राशि: रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं
5

 

मेष राशि के लोगों के लिए यह समय अपेक्षाकृत सकारात्मक संकेत दे सकता है. शनि के अस्त होने से साढ़े साती का प्रभाव थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है. लंबे समय से अटके कामों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार की संभावना बन सकती है और खर्चों पर नियंत्रण रखना आसान हो सकता है.(Photo Credit - AI Generated)
 

6.कर्क राशि: मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत

कर्क राशि: मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत
6

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय मेहनत के परिणाम दिखाने वाला माना जा रहा है. कामकाज और व्यवसाय से जुड़े कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं. कुछ लोगों को लंबी यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने के संकेत भी मिलते हैं.(Photo Credit - AI Generated)

7.कन्या राशि: अनुशासन से मिल सकता है फायदा

कन्या राशि: अनुशासन से मिल सकता है फायदा
7

कन्या राशि वालों के लिए यह अवधि मेहनत के फल मिलने का समय हो सकती है. पिछले समय में किए गए प्रयास अब परिणाम देने लग सकते हैं. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस दौरान जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए.(Photo Credit - AI Generated)

8.वृश्चिक राशि: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं

वृश्चिक राशि: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं
8

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. कुछ लोगों को पदोन्नति या नई भूमिका मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी नए समझौते या साझेदारी बनने की संभावना जताई जा रही है.(Photo Credit - AI Generated)
 

9.धनु राशि: धीरे-धीरे कम हो सकती हैं परेशानियां

धनु राशि: धीरे-धीरे कम हो सकती हैं परेशानियां
9

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय राहत देने वाला हो सकता है. शनि की ढैया के प्रभाव में कुछ कमी महसूस हो सकती है. लंबे समय से चल रही बाधाओं में कमी आने की संभावना है. करियर में वरिष्ठों का सहयोग मिलने से नए अवसर बन सकते हैं.(Photo Credit - AI Generated)

10.कुंभ राशि: आय के नए स्रोत बनने के संकेत

कुंभ राशि: आय के नए स्रोत बनने के संकेत
10

कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि का अस्त होना आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक संकेत दे सकता है. आय के नए स्रोत बनने या पहले से चल रहे प्रयासों में प्रगति देखने को मिल सकती है. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.(Photo Credit - AI Generated)
 

11.मीन राशि: करियर में अवसर लेकिन सावधानी जरूरी

मीन राशि: करियर में अवसर लेकिन सावधानी जरूरी
11

मीन राशि में शनि की स्थिति इस समय विशेष महत्व रखती है. इस राशि के लोगों के लिए करियर से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लिए जाएं. सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ने की संभावना भी बन सकती है.(Photo Credit - AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Women's Day 20+ Shayari: 'शक्ति का नाम है नारी, मौत भी तुझसे हारी..' विमेंस डे पर पढ़ें मां-बीवी और बहन को समर्पित रूहानी शायरी
'शक्ति का नाम है नारी, मौत भी तुझसे हारी..' विमेंस डे पर पढ़ें मां, बीवी और बहन को समर्पित 20+ रूहानी शायरियां
Saturn Sets: अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
Women’s Day 2026: नारी शक्ति को दर्शाने वाली वो 5 बायोपिक फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साबित किया 'छोरियां छोरों से कम नहीं'
नारी शक्ति को दर्शाने वाली वो 5 बायोपिक फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साबित किया 'छोरियां छोरों से कम नहीं'
एक्ट्रेस से कम हसीन नहीं बालेन शाह की पत्नी Sabina Kafle, फिल्मी कहानी की तरह है इनकी लव स्टोरी
एक्ट्रेस से कम हसीन नहीं बालेन शाह की पत्नी Sabina Kafle, फिल्मी कहानी की तरह है इनकी लव स्टोरी
T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट कोहली के अलावा इन खिलाड़ियों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड
Horoscope 7 March: कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chardham Yatra Registration 2026: चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस
चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
Papamochani Ekadashi 2026: मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
MORE
Advertisement