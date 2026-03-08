Saturn Sets: अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी

3 . अगले 76 दिन राहत भरे होंगे

3

शनि 13 मार्च में अस्त होगा और मई महीने में उदय होगा. शनि कुल 76 दिनों के लिए अस्त रहेगा. ज्योतिष के अनुसार , शनि 11 मार्च को अस्त होगा और 26 मई को उदय होगा. अब 2027 में शनि अपनी राशि बदलेगा. शनि 2027 में मेष राशि में प्रवेश करेगा. शनि के इस राशि में प्रवेश करने से शनि की साढ़े साती की स्थिति में परिवर्तन होगा. शनि की साढ़े साती 2027 में कुंभ राशि से हट जाएगी. इस अवधि में शनि मीन राशि में रहेगा जिससे कुछ राशियों के लिए परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल बन सकती हैं. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव चल रहा है, उन्हें इस समय कुछ राहत महसूस हो सकती है. हालांकि यह प्रभाव हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करता है. (Photo Credit - AI Generated)