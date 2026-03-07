Budh-Rahu Yuti: बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा

4 . राहु नक्षत्र में बुध का प्रवेश क्यों माना जाता है खास

4

ज्योतिष में बुध को बुद्धिमत्ता, तर्क और संवाद का ग्रह माना जाता है. वहीं राहु को अप्रत्याशित घटनाओं और भ्रम की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में जब बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो कई बार लोगों के निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. सही समय पर गलत निर्णय कर बैठता है इंसान या इस दौरान गलतफहमियां भी बहुत होती हैं. साथ ही कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले या मानसिक उलझन की स्थिति बढ़ सकती है. इसलिए 10 मार्च से संयम से काम लें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. चलिए जानें ये बुध का गोचर राहु के नक्षत्र में किन राशियों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है. (Photo Credit - AI Generated)

