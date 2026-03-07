Budh-Rahu Yuti: बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा

राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मामला, प. बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी- सूत्र, केंद्रीय मुख्य सचिव ने बंगाल सचिव से रिपोर्ट मांगी-सूत्र, केंद्रीय सचिव ने शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी, केंद्रीय मुख्य सचिव ने शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी, राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है- PM मोदी, 'BJP अपने एजेंडे के लिए अपमान कर रही', 'राष्ट्रपति भवन से अप्रूव्ड लाइनअप के तहत व्यवस्था थी', 'प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से अप्रूवल के तहत व्यवस्था थी'
ऋतु सिंह | Mar 07, 2026, 08:31 PM IST
1.10 मार्च 2026 को बुध अपनी स्थिति बदलने जा रहा है
ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार ग्रहों की चाल, परिस्थिति और गोचर के साथ युति का प्रभाव हर राशि पर होता है. किसी के लिए ग्रहों का ये गोचर शुभ होता है तो किसी के परेशानी भरा. ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन अक्सर लोगों के व्यवहार, निर्णय और परिस्थितियों पर प्रभाव डालने वाला माना जाता है. इसी क्रम में 10 मार्च 2026 को बुध अपनी स्थिति बदलने जा रहा है. राहु के नक्षत्र में जाकर बुध किन 3 राशियों पर अपना कहर बरपान वाला है जान लें.
2.बुध पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा
पंचांग के अनुसार 10 मार्च को सुबह लगभग 7:47 बजे बुध पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु माना जाता है, जिसे ज्योतिष में भ्रम, अचानक बदलाव और अनिश्चित परिस्थितियों का कारक बताया जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
3. बुध जब राहु के प्रभाव वाले नक्षत्र में आता है तो
ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार जब बुद्धि और संचार का प्रतिनिधित्व करने वाला बुध, राहु के प्रभाव वाले नक्षत्र में आता है, तो विचारों और निर्णयों में अस्थिरता की स्थिति बन सकती है. हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है. (Photo Credit - AI Generated)
4.राहु नक्षत्र में बुध का प्रवेश क्यों माना जाता है खास
ज्योतिष में बुध को बुद्धिमत्ता, तर्क और संवाद का ग्रह माना जाता है. वहीं राहु को अप्रत्याशित घटनाओं और भ्रम की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में जब बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो कई बार लोगों के निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. सही समय पर गलत निर्णय कर बैठता है इंसान या इस दौरान गलतफहमियां भी बहुत होती हैं. साथ ही कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले या मानसिक उलझन की स्थिति बढ़ सकती है. इसलिए 10 मार्च से संयम से काम लें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. चलिए जानें ये बुध का गोचर राहु के नक्षत्र में किन राशियों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है. (Photo Credit - AI Generated)
5.कर्क राशि: मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति
कर्क राशि के लोगों के लिए यह गोचर मानसिक बेचैनी बढ़ाने वाला हो सकता है. राहु के प्रभाव से कई बार निर्णय लेते समय असमंजस की स्थिति बन सकती है.ज्योतिषियों का मानना है कि इस अवधि में बिना पूरी जानकारी के किसी पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है. करीबी लोगों के साथ बातचीत करते समय भी धैर्य और स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा. (Photo Credit - AI Generated)
6.कन्या राशि: कामकाज और स्वास्थ्य पर ध्यान
कन्या राशि का स्वामी स्वयं बुध है, इसलिए इस राशि के जातकों को इस बदलाव का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा या विरोध की स्थिति बढ़ सकती है. इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी बताया जाता है. अनावश्यक यात्रा या अधिक काम के कारण थकान और तनाव बढ़ सकता है. ज्योतिषी इस समय बड़े आर्थिक फैसले टालने की सलाह देते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
7.मीन राशि: खर्च और विवाद की संभावना
मीन राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में सावधानी रखने का संकेत दे सकता है. अचानक खर्च बढ़ने या निवेश में जोखिम की स्थिति बन सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए सौदों या अनुबंधों में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी जाती है. साथ ही पारिवारिक रिश्तों में संवाद बनाए रखना भी जरूरी माना जाता है, ताकि अनावश्यक विवाद से बचा जा सके. (Photo Credit - AI Generated)
8.ये बात समझ लें
ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहों के गोचर को संभावित संकेतों के रूप में देखा जाता है, न कि निश्चित परिणाम के रूप में. हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए वास्तविक प्रभाव भी अलग-अलग हो सकता है. ऐसे में किसी भी बड़े निर्णय से पहले धैर्य, विवेक और सही सलाह को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
