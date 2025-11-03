Mangal Ast Effects: 180 दिन इन 5 राशियों पर गिरेगा अस्त हुए मंगल का कहर, पैसा-सेहत और रिश्ता सब होगा खराब

7 . कुंभ राशि

मंगल के अस्त होने से कुंभ राशि वालों के कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं. बॉस या सहकर्मियों से विवाद हो सकता है. प्रमोशन या प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है. सेहत में कफ और सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है. आर्थिक फैसले लेने से बचें. प्रेम जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं. छात्रों को निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए. हर मंगलवार हनुमानजी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं और मंगल मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

