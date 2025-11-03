FacebookTwitterYoutubeInstagram
तेलंगाना: रंगारेड्डी सड़क हादसे में मौत का आकड़ा 20 हुआ

Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

धर्म

Mangal Ast Effects: 180 दिन इन 5 राशियों पर गिरेगा अस्त हुए मंगल का कहर, पैसा-सेहत और रिश्ता सब होगा खराब

1 नवंबर 2025 से ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में अस्त हो गए हैं. मंगल के अस्त होने से कुछ राशियों के लोगों को नुकसान हो सकता है. आइए आपको बताते हैं कि ये राशियां कौन सी हैं और अस्त मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या करें.

ऋतु सिंह | Nov 03, 2025, 08:47 AM IST

1.मंगल कब होता है अस्त

मंगल कब होता है अस्त
1

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल सूर्य के 17 अंशों के भीतर आता है तो उसे अस्त अवस्था में माना जाता है. मंगल अपनी राशि में सबसे शक्तिशाली स्थिति में होता है, लेकिन अब मंगल 2026 तक अस्त अवस्था में ही रहेगा.

2.मंगल के अस्त होने से क्या होता है?

मंगल के अस्त होने से क्या होता है?
2

मंगल के अस्त होने से स्वास्थ्य में रक्त संबंधी समस्याएं, करियर में रुकावटें, रिश्तों में खटास, क्रोध में वृद्धि और दुर्घटनाएं होने का खतरा बढ़ सकता है. मंगल का प्रभाव विशेष रूप से भाई-बहन, धन और वैवाहिक जीवन पर पड़ता है. आइए आपको भी बताते हैं कि मंगल के अस्त होने से किन राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

3.मेष राशि

मेष राशि
3

मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. मंगल का अस्त होना इस राशि वालों के लिए कठिन समय साबित हो सकता है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में गलतफहमियों के कारण तरक्की भी रुक सकती है. इस समय निवेश जोखिम भरा हो सकता है. गलतफहमियों के कारण प्रेम जीवन में तनाव हो सकता है. मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का सात बार पाठ किया जा सकता है. 
 

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
4

वृषभ राशि वालों के लिए भी मंगल का अस्त होना परेशानी का सबब बन सकता है. मंगल का प्रभाव ख़ास तौर पर रिश्तों पर पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ ग़लतफ़हमी पैदा हो सकती है, जिसका असर वैवाहिक सुख पर पड़ेगा. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं. अप्रत्याशित ख़र्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. इस दौरान अपनी वाणी पर संयम रखना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है. इस दौरान हर मंगलवार हनुमानजी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएँ. 
 

5.सिंह राशि

सिंह राशि
5

सिंह राशि वालों के लिए मंगल का अस्त होना चुनौतियाँ भी दे सकता है. इस दौरान संतान संबंधी चिंताएँ बढ़ सकती हैं. प्रेम जीवन में भी कलह हो सकती है. रचनात्मक कार्यों में बाधाएँ आ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता प्रभावित हो सकती है. इस समय आर्थिक जोखिम उठाना हानिकारक हो सकता है. अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं. इस दौरान मंगलवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करें और लाल वस्त्र दान करें. 
 

6.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
6

मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में है और क्षीण अवस्था में है. इस दौरान आत्मविश्वास और व्यक्तिगत ऊर्जा प्रभावित होगी. स्वास्थ्य में रक्त या त्वचा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा. शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति कष्टकारी हो सकती है. इस दौरान मंगलवार के दिन मंगल यंत्र की पूजा करें और हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. 
 

7.कुंभ राशि

कुंभ राशि
7

मंगल के अस्त होने से कुंभ राशि वालों के कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं. बॉस या सहकर्मियों से विवाद हो सकता है. प्रमोशन या प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है. सेहत में कफ और सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है. आर्थिक फैसले लेने से बचें. प्रेम जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं. छात्रों को निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए. हर मंगलवार हनुमानजी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं और मंगल मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

