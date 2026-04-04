Numerology: क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं

1 . अगर शुरू करने जा रहे अपना बिजनेस

1

अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ नाम में एक “O” अक्षर जोड़ने से किस्मत बदल सकती है? जी हां, न्यूमेरोलॉजी में ऐसा माना गया है कि अगर ब्रांड के नेम पावरफुल हों तो उनके चलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं. अंक ज्योतिषाचार्य “O” अक्षर को क्यों पावरफुल मानते हैं और क्या इसके पीछे तर्क है आपको समझ लेना चाहिए, अगर आप भी अपना बिजनेस कर रहे या करने जा रहे हैं. नाम की स्पेलिंग से बिजनेस को चलाने का चलिए ये फंडा समझते हैं.ॉ . Photo Credit: AI