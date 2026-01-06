Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 06, 2026, 04:13 PM IST
1.डोनाल्ड ट्रंप का मूलांक
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों को लेकर पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बने हुए हैं. उनका जन्म 14 जून 1946 को हुआ है. ऐसे में उनकी जन्मतारीख 14 है, जिसका जोड़ 1 + 4 = 5 है. इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप का मूलांक 5 है.
2.बुध ग्रह हैं इनके स्वामी
मूलांक 5 का स्वामी ग्रह ग्रहों का राजकुमार बुध है. बुध को बुद्धि, व्यापार और क्षमताओं का कारक माना जाता है. किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. आइए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों का स्वभाव.
3.तेज दिमाग और कड़े फैसले
मूलांक 5 के लोगों के स्वामी बुध ग्रह हैं. इस ग्रह के प्रभाव से ही इनकी बुद्धि काफी तेज होती है. ये अपनी बुद्धिमानी के बल पर ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं. ये लोग स्वतंत्रता को पसंद करते हैं. हर काम अपनी हिसाब से करते हैं.
4.हर किसी पर दिखाते हैं रौब
मूलांक 5 के लोग वैसे तो महफिल जमाने में उस्ताद होते हैं, लेकिन ये लोग रौब दिखाने में आगे होते हैं. हर किसी पर अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं. इनकी इच्छा होती है कि हर काम इनके हिसाब से ही होना चाहिए. इसके चलते इनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते.
5.हंसते हुए करते हैं चुनौतियों का सामना
मूलांक 5 के लोग बड़ी से बड़ी समस्या औरन चुनौती पर परेशान नहीं होते. इसे हंसते हंसते संभाल लेते हैं. इनका यही गुण इन्हें लक्ष्य से पीछे नहीं हटने देता. ये लोग जो भी काम हाथ में लेते हैं. उसे पूरा करके ही दम लेते हैं.
6.हर समय रहते हैं ओवरकॉन्फिडेंट
मूलांक 5 के लोगों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती. ये लोग हर बात को पूरे दम के साथ रखते हैं, लेकिन कई बार ये ओवरकॉफिंडेंट हो जाते हैं. इनकी इसी गलती की वजह से इनके बने बनाये काम बिगड़ जाते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
