Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब

6 . हर समय रहते हैं ओवरकॉन्फिडेंट

6

मूलांक 5 के लोगों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती. ये लोग हर बात को पूरे दम के साथ रखते हैं, लेकिन कई बार ये ओवरकॉफिंडेंट हो जाते हैं. इनकी इसी गलती की वजह से इनके बने बनाये काम बिगड़ जाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

