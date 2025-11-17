Amavasya Effects: 20 नवंबर को अमावस्या पर इन ग्रहों के गोचर से 5 राशियों पर आ सकती है विपत्ति, एक गलत फैसला पड़ेगा भारी

7 . 5 राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव

7

अमावस्या के दिन शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों की स्थिति इन पाँच राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. इस दौरान यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय टाल देना चाहिए. पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए दीपदान करना सर्वोत्तम होता है. मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से जल के पास जाने और अनावश्यक रूप से डरने से बचना ज़रूरी है.

