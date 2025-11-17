FacebookTwitterYoutubeInstagram
शेख हसीना को सजा-ए-मौत के ऐलान के बाद बांग्लादेश ने भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग की | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से AQI मापने वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा

धर्म

धर्म

Amavasya Effects: 20 नवंबर को अमावस्या पर इन ग्रहों के गोचर से 5 राशियों पर आ सकती है विपत्ति, एक गलत फैसला पड़ेगा भारी

ज्योतिष में अमावस्या का दिन धार्मिक और पितृ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिससे चंद्रमा की शक्ति क्षीण हो सकती है. मानसिक स्वास्थ्य पर ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है. 20 नवंबर को अमावस्या ग्रहों की चाल के कारण लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है

नितिन शर्मा | Nov 17, 2025, 02:55 PM IST

1.मानसिक कठिनाईयां बढ़ सकती हैं

मानसिक कठिनाईयां बढ़ सकती हैं
1

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस अमावस्या के दौरान बनने वाली ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से चंद्रमा और अन्य ग्रहों की कमज़ोरी, 5 राशियों के जातकों के लिए चुनौतियाँ और मानसिक कठिनाइयाँ लेकर आ सकती है. इस दौरान धैर्य और विवेक से काम लेना ज़रूरी है. अब आइए देखते हैं कि किन 5 राशियों पर अमावस्या का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

2.मिथुन राशि

मिथुन राशि
2

इस राशि के लोगों को अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में अचानक हानि या गलत निर्णय होने की संभावना है. वाणी और संचार में सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

3.कर्क राशि

कर्क राशि
3

चंद्र राशि वालों के लिए, अमावस्या मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. भ्रम और नकारात्मक विचार अक्सर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं.

4.कन्या राशि

कन्या राशि
4

इस राशि के लोगों को करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ मामूली विवाद होने की संभावना है. आपको अपने कार्यक्षेत्र में अधिक चौकस रहने की आवश्यकता है.

5.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
5

इस दौरान वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है.

6.मकर राशि

मकर राशि
6

इस राशि के लोगों को दीर्घकालिक प्रयासों में देरी का सामना करना पड़ सकता है. अपने से बड़ों या गुरु ग्रह से संबंधित लोगों से वाद-विवाद करने से बचें. कार्यक्षेत्र में मनचाहा परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है.

7.5 राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव

5 राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव
7

अमावस्या के दिन शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों की स्थिति इन पाँच राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. इस दौरान यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय टाल देना चाहिए. पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए दीपदान करना सर्वोत्तम होता है. मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से जल के पास जाने और अनावश्यक रूप से डरने से बचना ज़रूरी है.
 

8.शिव का जल अभिषेक

शिव का जल अभिषेक
8

अमावस्या के दौरान भगवान शिव को जल चढ़ाना, पितरों का तर्पण करना और मानसिक शांति के लिए दान-पुण्य करना अत्यंत शुभ होता है. काले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

