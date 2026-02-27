Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

5 . शंख से करें अभिषेक

भगवान विष्णु की पूजा में शंख का होना अनिवार्य है. भगवान की पूजा में शंख बजाने के साथ ही आमलकी एकादशी के दिन शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए. इससे सुख-सौभाग्य बढ़ता है.अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो इससे भगवान विष्णु या फिर शालिग्राम को स्नान कराएं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

