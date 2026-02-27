Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

धर्म
Nitin Sharma | Feb 27, 2026, 08:26 AM IST
1.आज है आमलकी एकादशी
इस बार आमलकी एकादशी 27 फरवरी 2026 यानी आज पड़ रही है. इस एकादशी का बड़ा महत्व है. आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं, जिन्हें आमलकी एकादशी पर करने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.
(Credit Image AI)
2.आंवले के पेड़ की पूजा के साथ जरूर करें दान
आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करें. इस दिन व्रत और दान का सबसे बड़ा महत्व है. ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है. भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
(Credit Image AI)
3.जरूर करें तुलसी पूजन
तुलसी को भगवान श्रीकृष्ण की सखी माना जाता है. तुलसी ही मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं. इसी लिए आमलकी एकादशी के दिन आंवले के साथ ही तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए. इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर मंत्र महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी. आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वम नमोस्तुते. का जाप जरूर करना चाहिए.
(Credit Image AI)
4.कष्टों से मुक्ति
अगर जीवन में रोग और कष्टों से परेशान हैं तो आमलकी एकादशी के दिन गोपी चंदन या पीले चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक भगवान को करें. इसके बाद अपने माथे पर भी इससे तिलक करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. व्यक्ति के सभी कष्ट और परेशानियों को हर लेते हैं.
(Credit Image AI)
5.शंख से करें अभिषेक
भगवान विष्णु की पूजा में शंख का होना अनिवार्य है. भगवान की पूजा में शंख बजाने के साथ ही आमलकी एकादशी के दिन शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए. इससे सुख-सौभाग्य बढ़ता है.अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो इससे भगवान विष्णु या फिर शालिग्राम को स्नान कराएं.
(Credit Image AI)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
