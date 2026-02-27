FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

5 आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसे-सूत्र, दिल्ली में IED ब्लास्ट करने की कोशिश-सूत्र, 15 से 20 किलो RDX होने का अलर्ट जारी, दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी, 'सेना, सुरक्षाबल भी आतंकियों के निशाने पर'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर से निधन, इलाज के दौरान नोएडा के अस्पताल में तोड़ा दम

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर से निधन, इलाज के दौरान नोएडा के अस्पताल में तोड़ा दम

Weather Update: फरवरी माह में ही शुरू हुई अप्रैल जैसी गर्मी, ​दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक में बढ़ा तापमान

फरवरी माह में ही शुरू हुई अप्रैल जैसी गर्मी, ​दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक में बढ़ा तापमान

MP: इंदौर में दूषित पानी के बाद जहरीली गैस से अफरा-तफरी, लोगों को सांस लेने में होने लगी दिक्कत

MP: इंदौर में दूषित पानी के बाद जहरीली गैस से अफरा-तफरी, लोगों को सांस लेने में होने लगी दिक्कत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

HomePhotos

धर्म

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि में आने वाली एकादशी तिथि को आमलकी एकादीश कहा जाता है. इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं. इस दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करने के साथ ही कुछ एक उपाय करने से श्री हरि की और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति को दिन दोगुनी सफलता प्राप्त होती है...

Nitin Sharma | Feb 27, 2026, 08:26 AM IST

1.आज है आमलकी एकादशी

आज है आमलकी एकादशी
1

इस बार आमलकी एकादशी 27 फरवरी 2026 यानी आज पड़ रही है. इस एकादशी का बड़ा महत्व है. आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं, जिन्हें आमलकी एकादशी पर करने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.आंवले के पेड़ की पूजा के साथ जरूर करें दान

आंवले के पेड़ की पूजा के साथ जरूर करें दान
2

आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करें. इस दिन व्रत और दान का सबसे बड़ा महत्व है. ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है. भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

(Credit Image AI)

3.जरूर करें तुलसी पूजन

जरूर करें तुलसी पूजन
3

तुलसी को भगवान श्रीकृष्ण की सखी माना जाता है. तुलसी ही मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं. इसी लिए आमलकी एकादशी के दिन आंवले के साथ ही तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए. इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर मंत्र महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी. आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वम नमोस्तुते. का जाप जरूर करना चाहिए.

(Credit Image AI)

4.कष्टों से मुक्ति 

कष्टों से मुक्ति 
4

अगर जीवन में रोग और कष्टों से परेशान हैं तो आमलकी एकादशी के दिन गोपी चंदन या पीले चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक भगवान को करें. इसके बाद अपने माथे पर भी इससे तिलक करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. व्यक्ति के सभी कष्ट और परेशानियों को हर लेते हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.शंख से करें अभिषेक

शंख से करें अभिषेक
5

भगवान विष्णु की पूजा में शंख का होना अनिवार्य है. भगवान की पूजा में शंख बजाने के साथ ही आमलकी एकादशी के दिन शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए. इससे सुख-सौभाग्य बढ़ता है.अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो इससे भगवान विष्णु या फिर शालिग्राम को स्नान कराएं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?
Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?
Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें
Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 26 February: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ramadan 2026: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जानें नई दिल्ली से लेकर इन प्रमुख शहरों में इफ्तारी का समय
March Festival 2026: मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
MORE
Advertisement