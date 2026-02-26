Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

धर्म
1.इस दिन है आमलकी एकादशी
इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी 27 फरवरी 2026 को तड़के 12 बजकर 33 मिनट से शुरू होकर देर रात 27 फरवरी 2026 को 10 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी. यही वजह है कि आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा. इस दिन कई विशेष योग भी बन रहे हैं. इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताये गये हैं, जिन्हें इस आमलकी एकादशी पर करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का संचार होगा.
2.तुलसी के पास जलाएं दीपक
आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही तुलसी की पूजा अर्चना करन चाहिए. शाम के समय पौधे की जड़ में दीपक जलाना चाहिए. इसके अलावा भगवान विष्णु जी का मंत्र ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय का जप जरूर करते रहें.
3.गौ माता की जरूर करें पूजा
एकादशी व्रत के दिन गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए. इसके साथ ही एकादशी पर गौ माता को रोटी और गुड़ दें. किसी भी गौ शाला में चारा या उनकी देखभाल के लिए दान करें. ऐसा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है.
4.आंवले का जरूर करें दान
आमलकी एकादशी पर दान का बड़ा महत्व है. इस दिन आंवले का सेवन करने के साथ ही दान करना बेहद शुभ होती है. इसके साथ ही आंवले का रस भी पी सकते हैं. इसके अलावा आमलकी एकादशी अन्न और धन का दान बेहद शुभ और अच्छा माना जाता है.
5.इस आमलकी एकादशी पर बन रहे हैं विशेष योग
आमलकी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं. इनमें सबसे पहला शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इसके अलावा रवि आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही आंवले की पेड़ की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 48 मिनट से लेकर 11 बजकर 8 मिनट तक रहेगा.
6.रंगभरी और आमलकी एकादशी
होली से चार दिन पहले ही रंगभरी एकादशी आती है. इस दिन बनारस में बाबा विश्वनाथ में होली खेलकर त्योहार की शुरुआत की जाती है. ब्रह्मांड पुराण के अनुसार, इस दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है. इस दिन शुभ ग्रह योगों के प्रभाव से व्रत और पूजा का पुण्य और बढ़ जाएगा.
7.आमलकी एकादशी पर मिलेगा यज्ञों का पुण्य
पद्म और विष्णु धर्मोतर पुराण के अनुसार, आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है. इस पेड़ में श्री हरि के साथ ही मां लक्ष्मी का वास होता है. यही वजह है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इस दिन आंवले का दान करना भी बेहद शुभ होता है. आंवले का दान करने से यज्ञ और हजार गायों के दान के बराबर फल मिलता है.
