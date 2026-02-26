Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

7 . आमलकी एकादशी पर मिलेगा यज्ञों का पुण्य

7

पद्म और विष्णु धर्मोतर पुराण के अनुसार, आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है. इस पेड़ में श्री हरि के साथ ही मां लक्ष्मी का वास होता है. यही वजह है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इस दिन आंवले का दान करना भी बेहद शुभ होता है. आंवले का दान करने से यज्ञ और हजार गायों के दान के बराबर फल मिलता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से