PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

महाराष्ट्र: 2 साल की मासूम को आवारा कुत्ते ने नोंचा, मची चीख पुकार तो दौड़ा परिवार

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

Rashmika Vs Vijay: रश्मिका-विजय देवरकोंडा की कंबाइंड नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश, जानें दोनों के पास कहां-कहां से आता है इतना पैसा

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

धर्म

धर्म

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग

फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 27 फरवरी को पड़ रही है. इसे आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी कहा गया है. यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह साल की आखिरी एकादशी होती है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत के साथ ही आंवले का दान और पूजा से कई सौ यज्ञों का फल मिलता है...

Nitin Sharma | Feb 26, 2026, 09:30 AM IST

1.इस दिन है आमलकी एकादशी

इस दिन है आमलकी एकादशी
1

इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी 27 फरवरी 2026 को तड़के 12 बजकर 33 मिनट से शुरू होकर देर रात 27 फरवरी 2026 को 10 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी. यही वजह है कि आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा. इस दिन कई विशेष योग भी बन रहे हैं. इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताये गये हैं, जिन्हें इस आमलकी एकादशी पर करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का संचार होगा.

(Credit Image AI)

2.तुलसी के पास जलाएं दीपक

तुलसी के पास जलाएं दीपक
2

आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही तुलसी की पूजा अर्चना करन चाहिए. शाम के समय पौधे की जड़ में दीपक जलाना चाहिए. इसके अलावा भगवान विष्णु जी का मंत्र ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय का जप जरूर करते रहें.

3.गौ माता की जरूर करें पूजा

गौ माता की जरूर करें पूजा
3

एकादशी व्रत के दिन गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए. इसके साथ ही एकादशी पर गौ माता को रोटी और गुड़ दें. किसी भी गौ शाला में चारा या उनकी देखभाल के लिए दान करें. ऐसा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है.

4.आंवले का जरूर करें दान

आंवले का जरूर करें दान
4

आमलकी एकादशी पर दान का बड़ा महत्व है. इस दिन आंवले का सेवन करने के साथ ही दान करना बेहद शुभ होती है. इसके साथ ही आंवले का रस भी पी सकते हैं. इसके अलावा आमलकी एकादशी अन्न और धन का दान बेहद शुभ और अच्छा माना जाता है.

(Credit Image AI)

5.इस आमलकी एकादशी पर बन रहे हैं विशेष योग

इस आमलकी एकादशी पर बन रहे हैं विशेष योग
5

आमलकी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं. इनमें सबसे पहला शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. इसके अलावा रवि आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही आंवले की पेड़ की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 48 मिनट से लेकर 11 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. 

(Credit Image AI)

6.रंगभरी और आमलकी एकादशी

रंगभरी और आमलकी एकादशी
6

होली से चार दिन पहले ही रंगभरी एकादशी आती है. इस दिन बनारस में बाबा विश्वनाथ में होली खेलकर त्योहार की शुरुआत की जाती है. ब्रह्मांड पुराण के अनुसार, इस दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है. इस दिन शुभ ग्रह योगों के प्रभाव से व्रत और पूजा का पुण्य और बढ़ जाएगा.

(Credit Image AI)

7.आमलकी एकादशी पर मिलेगा यज्ञों का पुण्य

आमलकी एकादशी पर मिलेगा यज्ञों का पुण्य
7

पद्म और विष्णु धर्मोतर पुराण के अनुसार, आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है. इस पेड़ में श्री हरि के साथ ही मां लक्ष्मी का वास होता है. यही वजह है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इस दिन आंवले का दान करना भी बेहद शुभ होता है. आंवले का दान करने से यज्ञ और हजार गायों के दान के बराबर फल मिलता है. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

