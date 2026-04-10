Shukra Gochar: इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर

1 . शुक्र का वृषभ में प्रवेश क्यों है खास?

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ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को विलासिता, सुंदरता, प्रेम और धन का कारक माना जाता है. जब यह अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करता है, तो इसकी शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ जाता है. 19 अप्रैल 2026 को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश कुछ खास राशियों के लिए आर्थिक मजबूती और जीवन में आरामदायक बदलाव का संकेत दे रहा है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार, इस स्थिति में शुक्र अपने सकारात्मक गुणों को पूरी ताकत से दिखाता है. इसका असर यह होता है कि जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं, जैसे घर, वाहन और आरामदायक जीवनशैली की ओर झुकाव बढ़ता है. साथ ही रिश्तों में भी मधुरता आने लगती है. Photo Credit: AI