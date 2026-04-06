Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल

6 . कांटेदार पौधे न लाये

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घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग छोटे छोटे पौधे लाते हैं. ये घर के वातावरण को शुद्ध करने के साथ ही ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन गलती से भी कांटेदार पौधे नहीं लाने चाहिए. ऐसा करने से घर की बरकत खत्म हो जाती है. पैसा आने में बाधा उत्पन्न होती है. अक्षय तृतीया पर तुलसी या मनी प्लांट ला सकते हैं.

(Credit Image AI)

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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