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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल

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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है. यह तिथि बहुत विशेष है. वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है. इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को पड़ रही है. इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, लेकिन सोने के दामों के चलते ज्यादातर लोगों के बजट से यह बाहर हो गया है...

Nitin Sharma | Apr 06, 2026, 12:42 PM IST

1.गलती से भी न लाये ये चीजें

गलती से भी न लाये ये चीजें
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आपके पास सोना खरीदने का बजट नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस दिन गलती से भी इन चीजों को घर न लाये. मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर इन चीजों को घर लाने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके चलते व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है और तिजोरी खाली हो जाती है. 

(Credit Image AI)

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2.भगवान विष्णु का होता है महीना

भगवान विष्णु का होता है महीना
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वैशाख का महीना श्रीहरि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय होता है. इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के सभी संकट और समस्याएं दूर हो जाती हैं. घर में सुख शांति और समृद्धि का संचार होता है. इसमें अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है. अक्षय तृतीया पर लोग सोने-चांदी के आभूषण और कीमती वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन मान्यतानुसार इस दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए. 

(Credit Image AI)

3.धारदार और नुकीली चीजें 

धारदार और नुकीली चीजें 
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अक्षय तृतीया सकारात्मक एनर्जी और शुभता प्रदान करने वाला दिन है. मान्यता है कि व्यक्ति को इस दिन गलती से भी चाकू, कैंची, सुई या कुल्हाड़ी जैसी कोई भी नुकीली चीज खरीदकर नहीं लानी चाहिए. ऐसा करने से घर में अभाव आता है. रिश्तों में मनाव और गृह कलह जन्म ले लेती है.

(Credit Image AI)

4.काले रंग का कोई भी सामान

काले रंग का कोई भी सामान
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शास्त्रों के अनुसार, काले रंग को शनि और राहु जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि इसे शुभ कार्यों में शामिल नहीं किया जाता है. ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन काले रंग के कपड़े, फर्नीचर, जूते या अन्य कोई सामान खरीदकर घर नहीं लाना चाहिए. इससे सौभाग्य दूर होता है. व्यक्ति को हानि का सामना करना पड़ता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.एल्युमीनियम, स्टील और लोहे के बर्तन

एल्युमीनियम, स्टील और लोहे के बर्तन
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एल्युमीनियम, स्टील और लोहे को शनि व राहु का प्रिय माना जाता है. यह तीनों चीजें अशुभ फल प्रदान करती हैं. इन्हें अक्षय तृतीया पर घर लाने से शनि या राहु हावी होते हैं. इसलिए अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो तांबा या पीतल ला सकते हैं. यह दोनों ही धातु शुभ और शुद्ध होती हैं. जीवन में बढ़ोतरी का कारक बनते हैं.

(Credit Image AI)

6.कांटेदार पौधे न लाये

कांटेदार पौधे न लाये
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घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग छोटे छोटे पौधे लाते हैं. ये घर के वातावरण को शुद्ध करने के साथ ही ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन गलती से भी कांटेदार पौधे नहीं लाने चाहिए. ऐसा करने से घर की बरकत खत्म हो जाती है. पैसा आने में बाधा उत्पन्न होती है. अक्षय तृतीया पर तुलसी या मनी प्लांट ला सकते हैं. 

(Credit Image AI)

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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