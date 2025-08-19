Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?
Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत
Zodiac Sign: उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी
ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड
Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?
भारत के ये 6 गांव गूगल पर कर रहे ट्रेंड, जानिए क्यों विदेशी टूरिस्टों को मोहित कर रहे हैं ये विलेज
Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा
Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार
ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 19, 2025, 10:07 AM IST
1.अजा एकादशी का व्रत
अजा एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. पंचांग के अनुसार, इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त, मंगलवार यानी आज है और एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को होगा. अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा. जानबूझकर या अनजाने में की गई गलतियों के कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है. इसलिए, आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा. जानिए एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.
2.चावल मत खाओ
एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है. मान्यता के अनुसार, इस दिन चावल खाने से व्रत का फल नहीं मिलता और व्रत खंडित हो जाता है. इसलिए इस दिन किसी भी रूप में चावल खाने से बचना चाहिए.
3.तामसिक भोजन खाने से बचें
एकादशी के दिन केवल सात्विक भोजन ही करें. इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें. व्रत का फल तभी मिलता है जब आप मन और तन से शुद्ध हों.
4.दूसरों की बुरी बातों की चिंता न करना
व्रत का अर्थ केवल खाना-पीना त्यागना नहीं है, मन भी शुद्ध होना चाहिए. एकादशी के दिन किसी की निंदा, बुराई या झूठ बोलने से बचना चाहिए. मन में किसी के प्रति क्रोध या द्वेष न रखें.
5.बाल और नाखून न काटें
परंपरा के अनुसार, एकादशी पर बाल कटवाना, नाखून काटना और दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता.
6.तुलसी को न छुएं
तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन इस पौधे को छूना या इसके पत्ते तोड़ना भी नहीं चाहिए. कुछ लोग इस दिन निर्जल व्रत भी रखते हैं. आप चाहें तो एकादशी से पहले तुलसी के पत्ते ला सकते हैं.
7.दिन में न सोएं
व्रत के दिन सोना अशुभ माना जाता है. हो सके तो इस दिन भगवान का ध्यान और पूजन करना चाहिए. साथ ही, जागकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से