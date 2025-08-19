Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ

1 . अजा एकादशी का व्रत

अजा एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. पंचांग के अनुसार, इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त, मंगलवार यानी आज है और एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को होगा. अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा. जानबूझकर या अनजाने में की गई गलतियों के कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है. इसलिए, आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा. जानिए एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.