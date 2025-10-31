FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार- मोकामा हत्याकांड में पुलिस ने अबतक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, EC ने हत्याकांड की रिपोर्ट मांगी

IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन

7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे

Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

Aishwarya Rai Numerology: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) कमाल की एक्टिंग, पर्सनैलिटी और अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर के लोगों के दिलों पर राज करती हैं. ज्योतिष की नजर से एक्ट्रेस की सफलता का राज उनकी मेहनत के साथ उनके मूलांक में भी छुपा है. आइए जानते हैं इस मूलांक के बारे में... 

Abhay Sharma | Oct 31, 2025, 06:51 PM IST

1.ऐश्वर्या राय की जन्म तारीख और मूलांक 

ऐश्वर्या राय की जन्म तारीख और मूलांक 
1

ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Birth) का जन्म 1 नवंबर 1973 को हुआ था. अंक ज्योतिष के अनुसार, उनका मूलांक 1 है. बता दें कि किसी भी महीने की 1,10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों को मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 को नेतृत्व, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है. 

2.ऐश्वर्या राय का मूलांक

ऐश्वर्या राय का मूलांक
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोग स्वाभाविक लीडर होते हैं और इस वजह से ऐश्वर्या ने हिंदी सिनेमा के साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई. ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में कई बड़े चैलेंजेस फेस किए लेकिन हर बार मजबूती से आगे बढ़ती रहीं.

3.सूर्य ग्रह का प्रभाव 

सूर्य ग्रह का प्रभाव 
3

अंक ज्योतिष में मूलांक 1 वालों का स्वामी सूर्य को माना गया है और सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है. इसलिए मूलांक 1 वालों के अंदर इसी तरह के गुण देखे जाते हैं.  सूर्य ग्रह का प्रभाव मूलांक 1 वालों को विशेष बनाता है, जिससे उनमें वही तेज और आत्मविश्वास दिखता है. इनकी पर्सनालिटी में अलग ही चमक दिखती है. 

4.महत्वाकांक्षी होते हैं इस मूलांक के लोग

महत्वाकांक्षी होते हैं इस मूलांक के लोग
4

इसके अलावा अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों में 1 की खासियत होती है कि ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-जान लगा देते हैं.  इस मूलांक के जातक आसानी से हार नहीं मानते हैं. 

5.चार्मिंग और प्रभावशाली 

चार्मिंग और प्रभावशाली 
5

मूलांक 1 वाले लोग चार्मिंग और प्रभावशाली होते हैं और उनकी नजाकत और सादगी उन्हें और भी खास बनाती है, इसी वजह से लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं. यह प्रभाव ऐश्वर्या राय की व्यक्तित्व और उनके सौंदर्य पर नजर आता है.

6.मूलांक 1 की ताकत

मूलांक 1 की ताकत
6

अंक ज्योतिष की मानें तो उनका करियर और जिंदगी मूलांक 1 की ताकत को दर्शाते हैं. ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्में दी और हर मुकाम पर अपनी छाप छोड़ी है. मूलांक 1 वाले लोग जो ठान लेते हैं, उसे हासिल करके ही दम लेते हैं.

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और अंक ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह
मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट
IND-W vs SA-W Final: साउथ अफ्रीका और इंडिया की जीत-हार का समझिए पुराना गणित, किसके पास खिताब जीतने का चांस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
