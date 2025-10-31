Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

धर्म
Abhay Sharma | Oct 31, 2025, 06:51 PM IST
1.ऐश्वर्या राय की जन्म तारीख और मूलांक
ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Birth) का जन्म 1 नवंबर 1973 को हुआ था. अंक ज्योतिष के अनुसार, उनका मूलांक 1 है. बता दें कि किसी भी महीने की 1,10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों को मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 को नेतृत्व, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है.
2.ऐश्वर्या राय का मूलांक
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोग स्वाभाविक लीडर होते हैं और इस वजह से ऐश्वर्या ने हिंदी सिनेमा के साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई. ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में कई बड़े चैलेंजेस फेस किए लेकिन हर बार मजबूती से आगे बढ़ती रहीं.
3.सूर्य ग्रह का प्रभाव
अंक ज्योतिष में मूलांक 1 वालों का स्वामी सूर्य को माना गया है और सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है. इसलिए मूलांक 1 वालों के अंदर इसी तरह के गुण देखे जाते हैं. सूर्य ग्रह का प्रभाव मूलांक 1 वालों को विशेष बनाता है, जिससे उनमें वही तेज और आत्मविश्वास दिखता है. इनकी पर्सनालिटी में अलग ही चमक दिखती है.
4.महत्वाकांक्षी होते हैं इस मूलांक के लोग
इसके अलावा अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों में 1 की खासियत होती है कि ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-जान लगा देते हैं. इस मूलांक के जातक आसानी से हार नहीं मानते हैं.
5.चार्मिंग और प्रभावशाली
मूलांक 1 वाले लोग चार्मिंग और प्रभावशाली होते हैं और उनकी नजाकत और सादगी उन्हें और भी खास बनाती है, इसी वजह से लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं. यह प्रभाव ऐश्वर्या राय की व्यक्तित्व और उनके सौंदर्य पर नजर आता है.
6.मूलांक 1 की ताकत
अंक ज्योतिष की मानें तो उनका करियर और जिंदगी मूलांक 1 की ताकत को दर्शाते हैं. ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्में दी और हर मुकाम पर अपनी छाप छोड़ी है. मूलांक 1 वाले लोग जो ठान लेते हैं, उसे हासिल करके ही दम लेते हैं.