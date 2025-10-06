FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले 

Aggressive People Mulank: ज्योतिषशास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मूलांक से उसके भविष्य और स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है. आज हम आपको उस मूलांक के लोगों के बारे में बताने दा रहे हैं, जो स्वभाव से काफी ज्यादा गुस्सैल होते हैं, इन्हें छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है. 

Abhay Sharma | Oct 06, 2025, 02:06 PM IST

1.मूलांक 9

मूलांक 9
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 (1+8= 9) और 27 (2+7= 9) तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 9 होगा. बता दें कि इस अंक के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, जो साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास और निडरता प्रदान करता है. 

2.गुस्सैल स्वभाव

गुस्सैल स्वभाव
2

मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं, इसी कारण इस मूलांक के जातकों का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल होता है. इन लोगों को छोटी-छोटी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. इतना ही नहीं कई बार इनका गुस्सा बहुत तेज भी होता है. 

3.अनुशासन होता है पसंद  

अनुशासन होता है पसंद  
3

इस मूलांक के जातकों को अनुशासन पसंद होता, यह किसी भी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा कई बार गुस्से में ये लोग अपनी वाणी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं. हालांकि मूलांक 9 के लोग बहुत साहसी होते हैं ये जीवन में किसी भी चुनौती या परिस्थिति का सामना डट कर करते हैं. 

4.योद्धा प्रवृत्ति  

योद्धा प्रवृत्ति  
4

इनका स्वामी ग्रह मंगल होने से ये लोग योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं और ये लोग किसी भी काम को करने की अपने मन में ठान लें, तो उसे पूरा करके ही मानते हैं  और सफलता हासिल करते हैं. इनमें ऊर्जा और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है. 

5.जिम्मेदारी निभाने वाले 

जिम्मेदारी निभाने वाले 
5

मूलांक 9 के जातक कार्यक्षेत्र पर भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और पूरी लगन और मेहनत से किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं. ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. हालांकि मदद ये अपनी हिसाब से करते हैं. इन लोगों की मूलांक 1 वालों से अच्छी बन सकती है. 6 वाले इनके अच्छे साथी बनते हैं. 

6.मूलांक 1

मूलांक 1
6

मूलांक 1 वाले भी गुस्सैल होते हैं, इनका गुस्सा नाक पर ही रहता है. इन्हें किसी भी बात पर बहुत जल्दी क्रोध आ सकता है. इसलिए इनके स्वभाव को गुस्सैल माना जाता है. हालांकि अपनी मेहनत से बड़ी सफलता जरूर हासिल कर लेते हैं. 

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

