Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के अधिकारों के लिए अपनों से भिड़ जाते हैं, वाइफ को पलकों पर बिठाकर रखते हैं  

5 . परिवार को देते हैं महत्व

ये पुरुष परिवार को बहुत महत्व देते हैं. ये अपने परिवार के सदस्यों पर प्यार बरसाते हैं. सिर्फ़ उस घर में ही नहीं जहाँ इनका जन्म हुआ है. ये अपने ससुराल वालों के साथ भी खुशहाल जीवन जीते हैं. इनका भावनात्मक बंधन बहुत मज़बूत होता है. ये पुरुष अपनी पत्नियों के सुख-दुख में उनके साथ होते हैं. ये उन्हें प्यार और भावनात्मक सहारा देते हैं. इन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा होता है. ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.