Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के अधिकारों के लिए अपनों से भिड़ जाते हैं, वाइफ को पलकों पर बिठाकर रखते हैं  

Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे
Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी
Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर
नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता
Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व
लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 27, 2025, 10:09 AM IST
1.अंक ज्योतिष खोल देती है सबकी कुंडली
अंक ज्योतिष में जन्मतिथि का बहुत महत्व होता है. यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन पथ को दर्शाती है. यह उससे जुड़े गहरे रहस्यों को उजागर करती है. अंक ज्योतिष कहता है कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के अंक उसके आत्मविश्वास, सोचने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाते हैं. अंक ज्योतिष कहता है कि कुछ खास तारीखों में जन्मे पुरुष सबसे अच्छे पति बनते हैं और अपनी पत्नियों के साथ सोने जैसा व्यवहार करते हैं.
2.अगर आपके पति की ये है बर्थ डेट तो...
किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे पुरुषों का मूलांक 2 होता है. इन दोनों का स्वामी चंद्रमा होता है. इसलिए इनकी भावनाएँ और मन पवित्र होते हैं. चंद्रमा के प्रभाव के कारण इन लोगों में कई विशेष गुण होते हैं.
3.2 मूलांक वाले होते हैं शांत और पत्नि के लिए समर्पित
मूलांक दो वाले पुरुष आमतौर पर शांत रहना पसंद करते हैं. ये कड़ी मेहनत करते हैं. ये कार्यस्थल और घर के माहौल को शांत बनाए रखते हैं. ये जीवन में जो चाहते हैं उसे एकाग्रता से हासिल करते हैं. 2 मूलांक वाले होते हैं पत्नि के लिए समर्पित भी रहते हैं और अपने ही घर में पत्नी के अधिकारों और पसंद के लिए खड़े हो जाते हैं.
4.पत्नियों के लिए आदर्श पति साबित होते हैं
मूलांक दो वाले पुरुष अपनी पत्नियों के लिए आदर्श पति साबित होते हैं. ये अपनी जीवनसाथी से बेहद प्यार करते हैं. उनकी भावनाओं को समझते हैं. उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. उनके करीब रहते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं. इनका प्यार और समर्पण वैवाहिक जीवन में पूर्णता लाता है.
5.परिवार को देते हैं महत्व
ये पुरुष परिवार को बहुत महत्व देते हैं. ये अपने परिवार के सदस्यों पर प्यार बरसाते हैं. सिर्फ़ उस घर में ही नहीं जहाँ इनका जन्म हुआ है. ये अपने ससुराल वालों के साथ भी खुशहाल जीवन जीते हैं. इनका भावनात्मक बंधन बहुत मज़बूत होता है. ये पुरुष अपनी पत्नियों के सुख-दुख में उनके साथ होते हैं. ये उन्हें प्यार और भावनात्मक सहारा देते हैं. इन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा होता है. ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.
6.लेकिन मूलांक 2 वालों सेम मूलांक से क्यों नहीं करनी चाहिए शादी?
अंक ज्योतिष के अनुसार जब दोनों ही पार्टनर का मूलांक 2 होता है, तो दोनों के स्वभाव में समानता होने के कारण रिश्ता बहुत भावनात्मक बन जाता है. एक ओर यह रिश्ता बेहद रोमांटिक और संवेदनशील होता है, तो दूसरी ओर छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां भी जल्दी हो सकती हैं. दोनों के ईगो क्लैश होते हैं और कई बार इनकी शादी कलह से भर जाती है.
7.क्या-क्या दिक्कतें आती हैं अगर पति-पत्नी का मूलांक 2 हो तो?
गर पति-पत्नी का मूलांक 2 हो तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं. दोनों ही ज़्यादा सोचने वाले और निर्णय लेने में कमजोर होते हैं. मूड स्विंग्स और अस्थिरता के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है. दोनों की अत्यधिक भावनात्मकता कभी-कभी व्यावहारिक सोच को पीछे छोड़ देती है.एक-दूसरे पर भावनात्मक निर्भरता बहुत बढ़ जाने से असुरक्षा बढ़ सकती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से