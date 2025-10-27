Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के अधिकारों के लिए अपनों से भिड़ जाते हैं, वाइफ को पलकों पर बिठाकर रखते हैं  

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? बेटे के जन्म के बाद चर्चा में आईं, CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के अधिकारों के लिए अपनों से भिड़ जाते हैं, वाइफ को पलकों पर बिठाकर रखते हैं  

अगर आपकी इन खास तारीखों पर जन्मे लड़कों से शादी हुई है या होने वाली है तो खुद को लकी मानें क्योंकि ये लड़के बेहतरीन पति के साथ पत्नी के अधिकार के लिए अपने ही घर में खड़े होने वाले होते हैं.

ऋतु सिंह | Oct 27, 2025, 10:09 AM IST

1.अंक ज्योतिष खोल देती है सबकी कुंडली

अंक ज्योतिष खोल देती है सबकी कुंडली
1

अंक ज्योतिष में जन्मतिथि का बहुत महत्व होता है. यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन पथ को दर्शाती है. यह उससे जुड़े गहरे रहस्यों को उजागर करती है. अंक ज्योतिष कहता है कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के अंक उसके आत्मविश्वास, सोचने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता को भी दर्शाते हैं. अंक ज्योतिष कहता है कि कुछ खास तारीखों में जन्मे पुरुष सबसे अच्छे पति बनते हैं और अपनी पत्नियों के साथ सोने जैसा व्यवहार करते हैं.
 

Advertisement

2.अगर आपके पति की ये है बर्थ डेट तो...

अगर आपके पति की ये है बर्थ डेट तो...
2

किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे पुरुषों का मूलांक 2 होता है. इन दोनों का स्वामी चंद्रमा होता है. इसलिए इनकी भावनाएँ और मन पवित्र होते हैं. चंद्रमा के प्रभाव के कारण इन लोगों में कई विशेष गुण होते हैं.
 

3.2 मूलांक वाले होते हैं शांत और पत्नि के लिए समर्पित

2 मूलांक वाले होते हैं शांत और पत्नि के लिए समर्पित
3

मूलांक दो वाले पुरुष आमतौर पर शांत रहना पसंद करते हैं. ये कड़ी मेहनत करते हैं. ये कार्यस्थल और घर के माहौल को शांत बनाए रखते हैं. ये जीवन में जो चाहते हैं उसे एकाग्रता से हासिल करते हैं. 2 मूलांक वाले होते हैं पत्नि के लिए समर्पित भी रहते हैं और अपने ही घर में पत्नी के अधिकारों और पसंद के लिए खड़े हो जाते हैं.
 

4.पत्नियों के लिए आदर्श पति साबित होते हैं

पत्नियों के लिए आदर्श पति साबित होते हैं
4

मूलांक दो वाले पुरुष अपनी पत्नियों के लिए आदर्श पति साबित होते हैं. ये अपनी जीवनसाथी से बेहद प्यार करते हैं. उनकी भावनाओं को समझते हैं. उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. उनके करीब रहते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं. इनका प्यार और समर्पण वैवाहिक जीवन में पूर्णता लाता है.
 

TRENDING NOW

5.परिवार को देते हैं महत्व

परिवार को देते हैं महत्व
5

ये पुरुष परिवार को बहुत महत्व देते हैं. ये अपने परिवार के सदस्यों पर प्यार बरसाते हैं. सिर्फ़ उस घर में ही नहीं जहाँ इनका जन्म हुआ है. ये अपने ससुराल वालों के साथ भी खुशहाल जीवन जीते हैं. इनका भावनात्मक बंधन बहुत मज़बूत होता है. ये पुरुष अपनी पत्नियों के सुख-दुख में उनके साथ होते हैं. ये उन्हें प्यार और भावनात्मक सहारा देते हैं. इन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा होता है. ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.

6.लेकिन मूलांक 2 वालों सेम मूलांक से क्यों नहीं करनी चाहिए शादी?

लेकिन मूलांक 2 वालों सेम मूलांक से क्यों नहीं करनी चाहिए शादी?
6

अंक ज्योतिष के अनुसार जब दोनों ही पार्टनर का मूलांक 2 होता है, तो दोनों के स्वभाव में समानता होने के कारण रिश्ता बहुत भावनात्मक बन जाता है. एक ओर यह रिश्ता बेहद रोमांटिक और संवेदनशील होता है, तो दूसरी ओर छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां भी जल्दी हो सकती हैं. दोनों के ईगो क्लैश होते हैं और कई बार इनकी शादी कलह से भर जाती है.

7.क्या-क्या दिक्कतें आती हैं अगर पति-पत्नी का मूलांक 2 हो तो?

क्या-क्या दिक्कतें आती हैं अगर पति-पत्नी का मूलांक 2 हो तो?
7

गर पति-पत्नी का मूलांक 2 हो तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं. दोनों ही ज़्यादा सोचने वाले और निर्णय लेने में कमजोर होते हैं. मूड स्विंग्स और अस्थिरता के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है. दोनों की अत्यधिक भावनात्मकता कभी-कभी व्यावहारिक सोच को पीछे छोड़ देती है.एक-दूसरे पर भावनात्मक निर्भरता बहुत बढ़ जाने से असुरक्षा बढ़ सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता
नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? बेटे के जन्म के बाद चर्चा में आईं, CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता
Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व
इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व
लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन
लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE