Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  

3 . दोनों ग्रह की युति साथ में क्या गुल खिलाती है

ज्योतिष में राहु और बुध की युति तब बनती है, जब जन्म कुंडली या गोचर में राहु और बुध एक ही राशि और एक ही भाव में आ जाते हैं. इसे राहु-बुध योग भी कहा जाता है. बुध बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक ग्रह है, जबकि राहु भ्रम, चालाकी, तकनीक, विदेशी प्रभाव और असामान्य सोच का प्रतीक है. जब ये दोनों साथ आते हैं, तो व्यक्ति की सोच तेज़, अलग और चतुर हो जाती है, लेकिन उसमें भ्रम और चालाकी का तत्व भी जुड़ जाता है.

यदि आपकी राशि मेष, मिथुन और कुंभ में से कोई एक है, तो 4 फरवरी को कुंभ राशि में राहु और बुध के युति से आपके लिए शुभ दिन शुरू होंगे. इस दौरान यदि आप कोई भी कार्य लगन से करेंगे, तो उसमें सफलता की अधिक संभावना रहेगी. इस प्रकार आप सुखी रहेंगे.

