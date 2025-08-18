GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता
दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
Bihar Jeevika Recruitment 2025: आज बिहार जीविका वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, brlps.in पर फटाफट करें अप्लाई
Painting Vastu Tips: घर में इन तस्वीरों को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, करिया में घोड़े की रफ्तार से मिलेगी सफलता
Cholesterol Remedy: नसों में जमा वसा इस सब्जी को खाने से बन जाएगा पानी, बढ़ने लगेगा नेचुरली गुड कोलेस्ट्रॉल
MP NEET UG Counselling 2025 पहले राउंड का रिजल्ट आज, dme.mponline.gov.in से यूं करें चेक
कोमा में जाने के बाद असल में क्या होता है? होश में आए लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 18, 2025, 10:49 AM IST
1.घोड़ों की तस्वीर लगाना होता है शुभ
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सात भागते घोड़े प्रगति, सफलता, विजय और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है. इसलिए इस तरह की तस्वीर घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है. आइए जानते हैं ये तस्वीर लगाने के फायदे क्या है और किस दिशा में इसे लगाना चाहिए.
2.जीवन शक्ति का करते हैं प्रतिनिधित्व
सात भागते घोड़ों की शक्ति जीवन का का प्रतिनिधित्वि करती है. ऐसी तस्वीर घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. इससे सफलता प्राप्त होती है. कई लोग बिजनेस में तरक्की पाने के लिए भी इस तस्वीर को लगाते हैं.
3.दक्षिण दिशा होती है बेस्ट
अगर आप व्यापार करते हैं और इसमें लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाएं. इससे वास्तुदोष से छुटकारा मिलता है. व्यापार में बढ़ोतरी होती है.
4.घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए बेस्ट हैं ये दिशाएं
वास्तु अनुसार 7 भागते घोड़ों की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा सबसे अच्छी है. इसके अलावा आप उत्तर या पूर्व दिशा में भी यह तस्वीर लगा सकते हैं. ध्यान रहे कि घर या ऑफिस में ये तस्वीर इस तरह से लगाएं, जिससे घोड़ों का चेहरा अंदर की तरफ रहे.
5.घर के ड्राइंग रूम
इस तस्वीर को लगाने के लिए घर का ड्राइंग रूम सबसे अच्छा माना गया है. इसे कमरे में नहीं लगाना चाहिए. इसके अलावा कमरे के गेट के सामने भी ये तस्वीर नहीं लगानी चाहिए. पेंटिंग में दिखाई दे रहे घोड़ों पर कोई जंजीर, पट्टा या रस्सी नहीं होनी चाहिए.
6.तस्वीर के बैकग्राउंड में न हो ये चीजें
7 घोड़ों की तस्वीर लगाने समय यह भी ध्यान रखें कि उनके बैकग्राउंड कैसा है. 7 सफेद घोड़ों की पेटिंग बहुत ही शुभ मानी जाती है. ये आर्थिंक स्थिति को अच्छी रखती है. करियर में सफलता दिलाती है.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.