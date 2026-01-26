Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 26, 2026, 11:16 AM IST
1.शाम के समय न करें इन चीजों का दान
वास्तु शास्त्र की मानें तो व्यक्ति को भूलकर भी शाम के समय इन सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए. इन चीजों को शाम के समय किसी के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है.
2.घर छोड़ देती हैं मां लक्ष्मी
शाम के समय व्यक्ति को इन सफेद चीजों का दान करने बचना चाहिए. इन्हें शाम के समय दान करने से मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है. मां लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है, जिसके चलते व्यक्ति को जीवनभर दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें, जिन्हें शाम के समय दान करने पर पाप लगता है.
3.नमक
नमक हर घर की रसोई में पाया जाता है. इसके बिना खाना लगभग अधूरा ही होता है. वहीं नमक के कम सेवन से शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. वहीं शास्त्रों की मानें तो नमक का दान बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन शाम के समय कभी भी नमक का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता आती है. व्यक्ति को नुकसान और बीमारियां झेलनी पड़ती है.
4.दूध-दही
ज्योतिष में दूध और दही को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा गया है. मान्यता है कि शाम के समय दूध या दही का दान से लेकर किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए. ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है. शुक्र का दोष लगता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति और वैभव की कमी आती है.
5.धन का दान
वास्तु शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद धन का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करना भी गलत माना गया है. मान्यता है कि इस समय में घर के अंदर मां लक्ष्मी का आगमन होता है. इसलिए व्यक्ति को शाम के समय धन का लेन-देन करने से बचना चाहिए. शाम या रात के समय लेनदेन करने से व्यक्ति को आर्थिक चुनौती और धन के संकट का सामना करना पड़ता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से