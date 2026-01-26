FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mouth Taping Sleep: मुंह पर टेप लगाकर सोने का ट्रेंड, क्या वाकई बेहतर नींद में मदद करता है माउथ टेपिंग? एक्सपर्ट से जानिए

Mouth Taping Sleep: मुंह पर टेप लगाकर सोने का ट्रेंड, क्या वाकई बेहतर नींद में मदद करता है माउथ टेपिंग? एक्सपर्ट से जानिए

कर्ज चुकाने के लिए इंजीनियर बना चोर, EMI भरने के लिए ट्रेन में करने लगा चोरी, फिर पुलिस ने ऐसे दबोचा

कर्ज चुकाने के लिए इंजीनियर बना चोर, EMI भरने के लिए ट्रेन में करने लगा चोरी, फिर पुलिस ने ऐसे दबोचा

क्या है बुंदेलखंड के 'जलियांवाला बाग' की कहानी? भरे मेले में हजारों लोगों पर अंग्रेजों ने बरसा दी थी गोलियां

क्या है बुंदेलखंड के 'जलियांवाला बाग' की कहानी? भरे मेले में हजारों लोगों पर अंग्रेजों ने बरसा दी थी गोलियां

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
PM मोदी के साथ खड़े इन पांच लोगों के हाथ में है पूरे भारत की सुरक्षा, जान लें पूरी प्रोफाइल

PM मोदी के साथ खड़े इन पांच लोगों के हाथ में है पूरे भारत की सुरक्षा, जान लें पूरी प्रोफाइल

Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी

शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी

भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान

भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान

HomePhotos

धर्म

Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी

हिंदू धर्म में दान का सबसे बड़ा महत्व है. यह श्रेष्ठ पुण्य कर्म माना गया है. मान्यता है कि दान करने से धन लाभ, सुख और समृद्धि बढ़ती है, लेकिन दान करने का श्रेष्ठ फल दान के समय, दिन और नियम पर भी निर्भर करता है. आइए जानते हैं ऐसा कौन सा समय और चीजें जो दान नहीं करनी चाहिए...

नितिन शर्मा | Jan 26, 2026, 11:16 AM IST

1.शाम के समय न करें इन चीजों का दान

शाम के समय न करें इन चीजों का दान
1

वास्तु शास्त्र की मानें तो व्यक्ति को भूलकर भी शाम के समय इन सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए. इन चीजों को शाम के समय किसी के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है.

Advertisement

2.घर छोड़ देती हैं मां लक्ष्मी

घर छोड़ देती हैं मां लक्ष्मी
2

शाम के समय व्यक्ति को इन सफेद चीजों का दान करने बचना चाहिए. इन्हें शाम के समय दान करने से मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है. मां लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है, जिसके चलते व्यक्ति को जीवनभर दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें, जिन्हें शाम के समय दान करने पर पाप लगता है. 

3.नमक

नमक
3

नमक हर घर की रसोई में पाया जाता है. इसके बिना खाना लगभग अधूरा ही होता है. वहीं नमक के कम सेवन से शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. वहीं शास्त्रों की मानें तो नमक का दान बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन शाम के समय कभी भी नमक का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता आती है. व्यक्ति को नुकसान और बीमारियां झेलनी पड़ती है.

4.दूध-दही

दूध-दही
4

ज्योतिष में दूध और दही को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा गया है. मान्यता है कि शाम के समय दूध या दही का दान से लेकर किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए. ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है. शुक्र का दोष लगता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति और वैभव की कमी आती है.

TRENDING NOW

5.धन का दान

धन का दान
5

वास्तु शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद धन का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करना भी गलत माना गया है. मान्यता है कि इस समय में घर के अंदर मां लक्ष्मी का आगमन होता है. इसलिए व्यक्ति को शाम के समय धन का लेन-देन करने से बचना चाहिए. शाम या रात के समय लेनदेन करने से व्यक्ति को आर्थिक चुनौती और धन के संकट का सामना करना पड़ता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PM मोदी के साथ खड़े इन पांच लोगों के हाथ में है पूरे भारत की सुरक्षा, जान लें पूरी प्रोफाइल
PM मोदी के साथ खड़े इन पांच लोगों के हाथ में है पूरे भारत की सुरक्षा, जान लें पूरी प्रोफाइल
Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान
भारत का एकमात्र गांव सिर्फ जिसे है National Flag बनाने का अधिकार, यहां तिरंगे की हर सिलाई में बसता है देश का सम्मान
Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल
Morning Habits: इन 5 आदतों से बुढ़ापे तक एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, सुधर जाएगी पूरी लाइफस्टाइल
T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
Aaj ka Rashifal: आज इन राशियों को पैसा उधारी या सट्टे में डूबने का रहेगा डर, यहां पढ़ें शनिवार का राशिफल
आज इन राशियों को पैसा उधारी या सट्टे में डूबने का रहेगा डर, यहां पढ़ें शनिवार का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
MORE
Advertisement