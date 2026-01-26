Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी

5 . धन का दान

5

वास्तु शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद धन का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करना भी गलत माना गया है. मान्यता है कि इस समय में घर के अंदर मां लक्ष्मी का आगमन होता है. इसलिए व्यक्ति को शाम के समय धन का लेन-देन करने से बचना चाहिए. शाम या रात के समय लेनदेन करने से व्यक्ति को आर्थिक चुनौती और धन के संकट का सामना करना पड़ता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से