Plants Attract Money: घर में इन 5 पौधों को लगाने से होता है मां लक्ष्मी का आगमन, कर्ज दरिद्रता और रोग से मिलती है मुक्ति

धर्म
Nitin Sharma | May 05, 2026, 03:53 PM IST
1.इन पौधों को लगाने से मिलती है सुख शांति
घर में पौधों को लगाने से न सिर्फ हरियाली और साफ हवा मिलती है. ये मानसिक शांति, पॉजिटिव एनर्जी, सुख और समृद्धि भी प्रदान करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पौधा घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर लें. ऐसे में वास्तु से जानें कि घर में कौन से पौधे रखने चाहिए, जो सुख शांति औश्र समृद्धि का संचार करते हैं. मां लक्ष्मी की कृपा प्रदान करते हैं.
(Credit Image AI)
2.क्रासुला यानी जेड प्लांट
इस पौधे को घर में लगाना बेहद शुभ होता है. वास्तु की मानें तो इस पौधे को घर में लगाने से सुख शांति और समृद्धि का संचार होता है. मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है. घर में धन की कमी नहीं होती है. वहीं इस पौधे को घर के एंट्री प्वॉइंट से दाईं दिशा में रखना शुभ होता है.
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3.घर में सफेद पलाश
सफेद पलाश को लक्ष्मणा पौधा भी कहा जाता है. इसे घर में लगाने से मानसिक शांति और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है. यह पौधा चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है. यही वजह है कि यह मानसिक शांति प्रदान करने के साथ ही मां लक्ष्मी का प्रिय फूल होने की वजह से सुख और समृद्धि प्रदान करता है. घर में पलाश का पौधा लगाने से धन, सकारात्मकता और अच्छी सेहत मिलती है.
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4.घर में रखें बैम्बू प्लांट
बैम्बू प्लांट यानी बांस का पौधा दिखने में जितना ज्यादा सुंदर लगता है. इसे घर में लगाना उतना ही शुभ माना गया है. यह घर में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है. इस पौधे को घर में लगाने से दिन दोगुनी तरक्की होती है. रोग दोष से मुक्ति मिलती है.
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5.घर में रखें स्नेक प्लांट
स्नेक प्लांट न सिर्फ बेहतरीन एयर प्यूरीफायर का काम करता है. यह हवा को शुद्ध करने के साथ ही घर में भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है. इसे घर में रखने से सुख समृद्धि आती है. यह एक इनडोर प्लांट है, जो सौभाग्य का प्रतीक है.
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