Plants Attract Money: घर में इन 5 पौधों को लगाने से होता है मां लक्ष्मी का आगमन, कर्ज दरिद्रता और रोग से मिलती है मुक्ति

1 . इन पौधों को लगाने से मिलती है सुख शांति

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घर में पौधों को लगाने से न सिर्फ हरियाली और साफ हवा मिलती है. ये मानसिक शांति, पॉजिटिव एनर्जी, सुख और समृद्धि भी प्रदान करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पौधा घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर लें. ऐसे में वास्तु से जानें कि घर में कौन से पौधे रखने चाहिए, जो सुख शांति औश्र समृद्धि का संचार करते हैं. मां लक्ष्मी की कृपा प्रदान करते हैं.

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