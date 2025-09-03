शाम के समय भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें लेनदेन, घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी, पैसे-पैसे के लिए हो जाएंगे मोहताज

1 . दूध

शाम के समय दूध का लेनदेन नहीं करना चाहिए. इसकी वजह दूध का संबंध चंद्रमा से होना है. यह शांति और समृद्धि का कारक है. शाम के बाद दूध को उधार या दान में देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है. इससे आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति आती है. धन धान्य का नुकसान होता है.