शाम के समय भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें लेनदेन, घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी, पैसे-पैसे के लिए हो जाएंगे मोहताज

धर्म
नितिन शर्मा | Sep 03, 2025, 10:41 AM IST
1.दूध
शाम के समय दूध का लेनदेन नहीं करना चाहिए. इसकी वजह दूध का संबंध चंद्रमा से होना है. यह शांति और समृद्धि का कारक है. शाम के बाद दूध को उधार या दान में देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है. इससे आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति आती है. धन धान्य का नुकसान होता है.
2.दही देने से होती है समृद्धि की हानि
दही को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यह शुक्र ग्रह से संबंधित है. यही वजह है कि शाम के समय किसी को दही नहीं देना चाहिए. इससे धन हानि होती है. पारिवारिक कलह और दुख बढ़ता है.
3.नमक देना है अशुभ
नमक को राहु और शनि से जोड़कर देखा जाता है. शाम के समय नमक किसी को उधार नहीं देना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है. घर में आर्थिक परेशानियां और तनाव बढ़ता है.
4.चीनी का दान
चीनी शुक्र ग्रह को प्रभावित करती है. इसे सुख और वैभव से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए शाम के समय कभी भी चीनी का दान या उधार नहीं देनी चाहिए. ऐसा करने से जीवन और घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. घर की संपन्नता चली जाती है.
5.हल्दी उधार देना अशुभ
इसके हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से होता है. यह समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभता का प्रतीक मानी जाती है. शाम के समय हल्दी देना धन-धान्य और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है. इसे सुबह के समय दान करना शुभ होता है.