कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'

शाम के समय भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें लेनदेन, घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी, पैसे-पैसे के लिए हो जाएंगे मोहताज

पेशाब में दिखने वाले ये 2 लक्षण हाई कोलेस्ट्रॉल को देते हैं संकेत, समझ लें नसों में रुक रहा है ब्लड सर्कुलेशन

ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

सुबह खाली पेट इस पत्ते का रस ब्लड शुगर तुरंत कर देगा कम, डायबिटीज में रामबाण है ये 5 औषधियां

Delhi Flood Crisis: दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना, राजधानी समेत नोएडा को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई टीम

Happy Hormone: हैप्पी हार्मोन का पावर बैंक हैं ये 8 चीजें, स्ट्रेस-एंग्जाइटी कभी नहीं चढ़ेगी सिर 

एनडीए का कल बिहार बंद का ऐलान, पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से बीजेपी आगबबूला

High Cholesterol: नसों में जमा गंदे कॉलेस्ट्रोल को बाहर करेंगी ये 5 देसी चीजें, हेल्दी रहेगा हार्ट

Parivartini Ekadashi Vrat 2025: आज परिवर्तिनी एकादशी पर करें विष्णु भगवान की पूजा, दूर होंगी विवाह में आ रही बाधाएं

धर्म

शाम के समय भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें लेनदेन, घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी, पैसे-पैसे के लिए हो जाएंगे मोहताज

अक्सर हम लोग अपने आसपास के लोगों से खाने के सामान से लेकर किचन के मसालों तक का लेनदेन करते रहते हैं, लेकिन शाम के समय कुछ चीजों को लेनदेन करना सही नहीं होता है. यह व्यक्ति के घर की बरकत को खत्म कर देता है. व्यक्ति पैसों पैसों के लिए मोहताज हो जाता है.

नितिन शर्मा | Sep 03, 2025, 10:41 AM IST

1.दूध 

दूध 
1

शाम के समय दूध का लेनदेन नहीं करना चाहिए. इसकी वजह दूध का संबंध चंद्रमा से होना है. यह शांति और समृद्धि का कारक है. शाम के बाद दूध को उधार या दान में देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है. इससे आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति आती है. धन धान्य का नुकसान होता है. 

2.दही देने से होती है समृद्धि की हानि

दही देने से होती है समृद्धि की हानि
2

दही को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यह शुक्र ग्रह से संबंधित है. यही वजह है कि शाम के समय किसी को दही नहीं देना चाहिए. इससे धन हानि होती है. पारिवारिक कलह और दुख बढ़ता है.

3.नमक देना है अशुभ

नमक देना है अशुभ
3

नमक को राहु और शनि से जोड़कर देखा जाता है. शाम के समय नमक किसी को उधार नहीं देना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है. घर में आर्थिक परेशानियां और तनाव बढ़ता है.

4.चीनी का दान 

चीनी का दान 
4

चीनी शुक्र ग्रह को प्रभावित करती है. इसे सुख और वैभव से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए शाम के समय कभी भी चीनी का दान या उधार नहीं देनी चाहिए. ऐसा करने से जीवन और घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. घर की संपन्नता चली जाती है.

5.हल्दी उधार देना अशुभ

हल्दी उधार देना अशुभ
5

इसके हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से होता है. यह समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभता का प्रतीक मानी जाती है. शाम के समय हल्दी देना धन-धान्य और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है. इसे सुबह के समय दान करना शुभ होता है.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

