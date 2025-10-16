Hair on Fingers: उंगलियों के बाल खोलते हैं व्यक्ति के कई राज, सामुद्रिक शास्त्र से जानें कैसा रहेगा आपका जीवन

Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 16, 2025, 11:11 AM IST
1.उंगलियों पर बाल
उंगलियों पर बाल होना एक आम बात है. हालांकि यह अलग अलग व्यक्ति के लंबे, टाइट या फिर उंगलियों पर बाल नहीं भी हो सकते हैं. यह आम बात है, लेकिन इसी चीज से व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके व्यक्तित्व और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है.
2.उंगलियों पर कम या न के बराबर बाल
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की उंगलियों पर कम बाल होते हैं या फिर बाल नहीं हैं. ऐसे लोग बेहद शांत और सौम्य होते हैं. ये लोग बहुत ही सहनशील स्वभाव के होते हैं. साथ ही विवादों से बचकर रखते हैं. ये लोग सभी काम बेहद सोच समझकर करते हैं.
3.न ज्यादा न कम बाल
कुछ लोगों की उंगलियों पर मध्यम मात्रा में बाल होते हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, ऐसे लोग संतुलित सोच वाले होते हैं. ये लोग अपनी भावनाओं और तर्क में संतुलन बनाए रखते हैं. ऐसे लोग समझदार और काफी व्यवहारिक होते हैं.
4.उंगलियों पर घने और मोटे बाल
जिन लोगों की उंगलियों पर घने और मोटे बाल होते हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी और आत्मविश्वासी होते हैं. इन लोगों में भयंकर गुस्सा होता है. ये अपने फैसलों पर
अडिग रहते हैं.
5.शनि और सूर्य पर्वत पर बाल
जिन लोगों की उंगलियों में शनि और सूर्य पर्वत पर बाल होते हैं. ऐसे लोग जीवन में बड़ा नाम, पद और प्रतिष्ठा पाते हैं. ये स्थान मध्यमा और अनामिका उंगली के नीचे होते है. यही वजह है कि ये लोग बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं.
6.तर्जनी और अनामिका उंगली पर बाल
जिन लोगों की तर्जनी उंगली पर बाल होते हैं. ऐसे शिक्षा और सलाह देने वाले क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं. वहीं जिन लोगों की अनामिका उंगली पर बाल होते हैं. ऐसे व्यक्ति कला, संगीत, लेखन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में प्रसिद्धि पाते हैं.
7.भाग्यशाली और अच्छा स्वास्थ्य
जिन लोगों की उंगलियों पर घने बाल होते हैं. ऐसे लोग ऊर्जा से भरपूर, मजबूत शरीर और बेहतर प्रतिरोधक क्षमता के साथ पैदा होते हैं. इन्हें बेहद भाग्यशाली माना जाता है. वहीं जिन लोगों की उंगली पर कम बाल होते हैं. ऐसे लोग ज्यादा संवेदनशील और नाजुक स्वास्थ्य वाले माने जाते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
