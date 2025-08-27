Numerology: बहू नहीं ससुराल में बेटी बनकर रहती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सास के साथ खूब खाती है पटरी
R Ashwin ने IPL से लिया संन्यास, लिखा- नई शुरुआत; जानें लीग में कैसा रहा है दिग्गज ऑलराउंडर का रिकॉर्ड
Bigg Boss के इस सीजन में मिली थी शो छप्परफाड़ TRP, फैंस की मांग पर बढ़ाया गई थी शो टाइमिंग
US Tariffs India: भारत पर लागू हुआ ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ, जानें 50 प्रतिशत टैरिफ का किन इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा असर
किसान का वो बेटा जो अब है मुकेश अंबानी का पड़ोसी, एंटीलिया के बगल में ₹98,00,00000 के आलीशान घर का है मालिक
Palmistry: हथेली के इस कोने पर लगा लिया जरा सा इत्र तो चमक जाएगा भाग्य, हर काम में मिलेगी सफलता
RPF SI Result 2025: RRB ने जारी किया सब-इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी
Cervical Pain Causes: गर्दन के दर्द में छोटी-छोटी गलतियां पड़ सकती हैं भारी, इन 5 वजहों होता है सर्वाइकल पेन
जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत, NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 27, 2025, 09:59 AM IST
1.शुक्र पर्वत पर लगाएं इत्र
हथेली में नौ ग्रहों से संबंधित पर्वत होते हैं. इन पर्वत और रेखाओं को देखकर आप भविष्य का पता लगा सकते हैं. आज बात करेंगे हथेली पर शुक्र पर्वत कहा होता है. इस पर इत्र लगाने से क्या फायदा होता है.
2.यहां होता है शुक्र पर्वत
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, शुक्र पर्वत हथेली में अंगूठे के ठीक नीचे वाले हिस्से में उभरा हुआ स्थान होता है. शुक्र ग्रह या हथेली में मौजूद इस पर्वत का संबंध सुख-समृद्धि, प्रेम, आकर्षण और सुंदरता का प्रतीक होता है.
3.शुक्र भाग का उभरा होना
जिस भी व्यक्ति की हथेली में शुक्र वाला भाग भरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में पैसों की जुड़ी समस्याओं का सामना करना करना पड़ता. ऐसे लोगों को जीवन में हर तरह की सुख-सुविधाएं मिलती हैं.
4.जिनकी हथेली में दबा होता है शुक्र पर्वत
जिन लोगों की हथेली शुक्र पर्वत वाला स्थान थोड़ा दबा होता है. ऐसे लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती. खूब मेहनत करने के बाद भी जीवन में बाधाएं और बीमारियां लगी रहती हैं. वहीं इस जगह पर कई उलझी हुई लकीरें होना भी अशुभ होता है.
5.शुक्र पर्वत पर इत्र लगाने के फायदे
हथेली में शुक्र पर्वत हमारे शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है. ऐसे में इस ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है. इसमें हथेली के शुक्र पर्वत के स्थान पर इत्र लगा लें. हर शुक्रवार को इत्र लगाना बेहद शुभ फल देता है.
6.शुक्र हो जाता है एक्टिव
हथेली पर मौजूद शुक्र पर्वत पर नियमित रूप से इत्र लगाने से शुक्र ग्रह एक्टिव होता है. इससे व्यक्ति के जीवन में धन-धान्य, प्रेम और आकर्षण बढ़ने लगता है. इसके अलावा कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है. साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाएं. इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से