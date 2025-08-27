Palmistry: हथेली के इस कोने पर लगा लिया जरा सा इत्र तो चमक जाएगा भाग्य, हर काम में मिलेगी सफलता

6 . शुक्र हो जाता है एक्टिव

हथेली पर मौजूद शुक्र पर्वत पर नियमित रूप से इत्र लगाने से शुक्र ग्रह एक्टिव होता है. इससे व्यक्ति के जीवन में धन-धान्य, प्रेम और आकर्षण बढ़ने लगता है. इसके अलावा कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है. साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाएं. इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

