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धर्म

Numerology Secrets: घर का सही नाम खोल सकता है अमीरी के रास्ते, ये नेम प्लेट लगाने से मिलेगी भगवान की कृपा

हर कोई चाहता है कि उनका एक आशियाना हो, जिसमें वह परिवार के साथ रहें. साथ ही घर बड़ा होने के साथ ही खूब सारा पैसा और धन संपत्ति हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर की नेम प्लेट पर लिखा नाम भी सुख समृद्धि, सकारात्मकता, आध्यात्मिकता और अमीरी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं...

Nitin Sharma | Apr 16, 2026, 03:34 PM IST

1.घर में आएगी खुशहाली

घर में आएगी खुशहाली
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आइए ज्योतिष में जानते हैं कौन से ऐसे नाम हैं, जिन पर घर का नाम रखने से जीवन में सुख शांति और संपत्ति की वृद्धि होती है. घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है.अपने सपनों के घर का इनमें से कोई रख सकते हैं नाम, जानें उसका अर्थ और भगवान से जुड़ाव...

(Credit Image AI)

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2.शिव सदन या शिवालय

शिव सदन या शिवालय
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अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो घर का नाम शिव सदन या फिर शिवाल​य लिख सकते हैं. इसका अर्थ है कि भगवान शिव का निवास. यह नाम भी नकारात्मकता से रक्षा करता है. यह घर में संतुलन, शांति और साधना से जुड़ा उसका प्रतिक भी माना जाता है. 

(Credit Image AI)

3.श्रीराम निवास या रामधाम रख सकते हैं नाम

श्रीराम निवास या रामधाम रख सकते हैं नाम
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घर का नाम श्रीराम निवास या फिर रामधाम भी लिख सकते हैं. इसका अर्थ है भगवान श्रीराम का घर. यह नाम दर्शाता है कि घर में अनुशासन, सच्चाई, परिवारिक मूल्य और सदाचार का वास होता है.

(Credit Image AI)

4.कृष्ण कुंज या नंदनवन

कृष्ण कुंज या नंदनवन
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घर का नाम कृष्ण कुंज या नंदनवन रख सकते हैं. इसका अर्थ कि भगवान श्रीकृष्ण का आनंदमय निवास. यह नाम घर में खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा, संगीत, आनंद, प्रेम और बुद्धि लाता है. ऐसे में घरों में हमेशा खुशहाली रहती है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.लक्ष्मी निवास या श्रीजी धाम

लक्ष्मी निवास या श्रीजी धाम
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घर का नाम श्रीजी धाम या फिर लक्ष्मी निवास रख सकते हैं. यह नाम मां लक्ष्मी और श्रीकृष्ण की प्यारी सखी राधा रानी की कृपा प्राप्त करता है. यह नाम धन, वैभव और समृद्धि से जुड़ा है. उन्हीं की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है.

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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