Numerology Secrets: घर का सही नाम खोल सकता है अमीरी के रास्ते, ये नेम प्लेट लगाने से मिलेगी भगवान की कृपा

5 . लक्ष्मी निवास या श्रीजी धाम

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घर का नाम श्रीजी धाम या फिर लक्ष्मी निवास रख सकते हैं. यह नाम मां लक्ष्मी और श्रीकृष्ण की प्यारी सखी राधा रानी की कृपा प्राप्त करता है. यह नाम धन, वैभव और समृद्धि से जुड़ा है. उन्हीं की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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