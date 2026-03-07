कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ

2 . शनि का सातवें और दसवें भाव में होने का प्रभाव

लाल किताब के अनुसार, अगर आपकी कुंडली के सावतें और दसवें भाव खाली हो और पहले भाव में शनि विराजमान हैं तो आपका अपना आशियाना बनना तय है. वहीं शनि के कुंडली में दूसरे भाव में होने पर भी आप मकान मालिक बन सकते हैं. वहीं अगर शनि तीसरे भाव में विराजमान हैं तो घर बनना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसी स्थिति एक उपाय कर आप शनि ग्रह की कृपा प्राप्त कर अपना घर पा सकते हैं. इसके लिए नियमित रूप से कुत्तों को रोटी, दूध, बिस्कुट या पानी दें. इस एक उपाय को करने से जल्द ही मकान बनने की परिस्थितियां बनने लगती है.

