कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ

Nitin Sharma | Mar 07, 2026, 02:18 PM IST
1.सपनों का आशियाना
लाल किताब में अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा और लाभ के बारें में बताया गया है. इसके कई उपाय भी दिये गये हैं. इसी में लाल किताब की कुंडली बनाकर देखें कि शनि किस भाव में बैठे हैं. शनि के इन शुभ भाव में बैठने पर व्यक्ति का अपना सपनों का आशियाना बनाने का सपना पूरा हो जाता है.
2.शनि का सातवें और दसवें भाव में होने का प्रभाव
लाल किताब के अनुसार, अगर आपकी कुंडली के सावतें और दसवें भाव खाली हो और पहले भाव में शनि विराजमान हैं तो आपका अपना आशियाना बनना तय है. वहीं शनि के कुंडली में दूसरे भाव में होने पर भी आप मकान मालिक बन सकते हैं. वहीं अगर शनि तीसरे भाव में विराजमान हैं तो घर बनना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसी स्थिति एक उपाय कर आप शनि ग्रह की कृपा प्राप्त कर अपना घर पा सकते हैं. इसके लिए नियमित रूप से कुत्तों को रोटी, दूध, बिस्कुट या पानी दें. इस एक उपाय को करने से जल्द ही मकान बनने की परिस्थितियां बनने लगती है.
3.कुंडली के चौथे भाव में शनि का प्रभाव
कुंडली में अगर शनि चौथे भाव में स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी तरह अपना घर बनाने में सफल हो जाता है. कई बार परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन इनमें भी वह अपना घर बनाता है. वहीं शनि के पंचम भाव में होने पर यदि 45 वर्ष से पहले मकान बनाया जाए तो संतान के लिए कष्टकारी माना गया है. ऐसे में शास्त्रों में काली गाय का दान करने की सलाह दी जाती है, जिससे नकारात्मक प्रभाव कम हो सके.
4.कुंडली के छठे भाव में शनि
अगर शनि कुंडली के अंदर छठे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र से पहले मकान बना लेता है. यह समय व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी प्रगति का संकेत देता है. वहीं सप्तम भाव में शनि होने पर व्यक्ति को एक से अधिक मकानों का लाभ मिल सकता है. कई बार पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है, लेकिन अष्टम भाव में शनि होने पर मकान बनाने की संभावना कमजोर होती है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति मकान नहीं बना पाता. हालांकि यदि राहु और केतु की स्थिति अनुकूल हो तो व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी मेहनत की कमाई से घर बना सकता है.
5.एक से ज्यादा मकान बना लेता है ऐसा व्यक्ति
कुंडली के नवम भाव में शनि के विराजमान होने से व्यक्ति को एक से ज्यादा मकान बनाने का अवसर मिलता है, लेकिन लाल किताब के अनुसार ऐसे जातकों के लिए दो मकान तक बनाना ही शुभ माना गया है. तीसरा मकान बनाना अशुभ प्रभाव दे सकता है और आयु पर भी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर तब जब घर में पत्नी गर्भवती हो.
6.48 के बाद ही घर बना पाता है व्यक्ति
दसवें भाव में शनि होने पर ज्योतिष के अनुसार 48 वर्ष की आयु के बाद मकान बनाना अधिक शुभ माना गया है. इससे पहले भी मकान बन सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह पूर्ण न करना बेहतर माना गया है. ऐसा माना जाता है कि पूरी तरह मकान तैयार करने से पहले आय में गिरावट या धन हानि का योग बन सकता है.
