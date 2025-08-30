रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही तेज और बुद्धिमान, ईमानदारी के साथ करती हैं हर काम
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 30, 2025, 11:23 AM IST
1.सूर्य भगवान की कृपा से बनते हैं हर काम
ग्रहों से लेकर हमारे जीवन में भी सूर्य देव का बड़ा महत्व है. सूर्य के निकलने पर ही रौशनी के साथ सुबह होती है. जीवन में सफलता से लेकर धन धान्य तक में सूर्य का बड़ा महत्व है. उनकी कृपा से व्यक्ति का सितारा जगमगाता है.
2.कुंडली में सूर्य की मजबूती
जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है. ऐसे लोगों को धन-धान्य की कमी नहीं होती.
3.दिन में रंगों का भी होता है महत्व
जिस तरह हर दिन अलग देवी देवता को समर्पित होता है. ठीक वैसे ही रंगों का भी एक अलग प्रभाव है. आइए जानते हैं कि रविवार को किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए.
4.रविवार को पहने इस रंग के कपड़े
रविवार का दिन भगवान सूर्य का है. इस दिन नारंगी, पीले और लाल रंग के शेड वाले कपड़े पहनना शुभ होता है. इन तीनों रंगों के कपड़े बेहद प्रभावशाली होते हैं. इनका असर जिंदगी में भी पड़ता है.
5.नहीं पहनने चाहिए इन रंगों के कपड़े
रविवार के दिन व्यक्ति को गलती से भी काले, नीले और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. मान्यता है कि काले और नीले रंग के कपड़ों को पहनने से सूर्य और शनि के बीच कड़वाहट होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
