रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

5 . नहीं पहनने चाहिए इन रंगों के कपड़े

5

रविवार के दिन व्यक्ति को गलती से भी काले, नीले और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. मान्यता है कि काले और नीले रंग के कपड़ों को पहनने से सूर्य और शनि के बीच कड़वाहट होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

