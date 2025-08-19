Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी

2 . क्या है अच्छे काम

अच्छे काम में किसी की मदद से लेकर जरूरतमंद को दान देने तक शामिल है. इससे सबकुछ अच्छा होता है. बुजुर्गों की बात काफी हद तक साबित होता है. दान करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों का दान आपकी खाली झोली को भर सकता है.