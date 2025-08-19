Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी

PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 19, 2025, 01:53 PM IST
1.दान करने से बदल जाएगी किस्मत
हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है. इसके लिए लोग खूब मेहनत भी करते हैं. इसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती. ऐसे में व्यक्ति को मुश्किलों को सामना करना पड़ता है. इसलिए अक्सर बुजुर्गों की बात के अनुरूप कुछ अच्छे कार्य करने से जीवन में बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं.
2.क्या है अच्छे काम
अच्छे काम में किसी की मदद से लेकर जरूरतमंद को दान देने तक शामिल है. इससे सबकुछ अच्छा होता है. बुजुर्गों की बात काफी हद तक साबित होता है. दान करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों का दान आपकी खाली झोली को भर सकता है.
3.नमक का दान
वैदिक पुराण के अनुसार, नमक का दान महा दान माना जाता है. अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बस कहीं भंडारे या किसी गरीब जरूरत मंद को नमक का दान कर दें. ऐसा करने से जीवन में आ रही निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी. इसके साथ ही कई बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा.
4.मंदिर की छत बनवाना
अगर घर के आसपास मंदिर की छत खराब है तो इसे ठीक करा दें. अगर आप का सामर्थ्य कम है तो इसमें अपनी हिसाब से योगदान जरूर करें. ऐसा करने से बड़े पुण्यों की प्राप्ति होती है. जीवन में धन की किल्लत दूर होती है.
5.माचिस का दान
ज्योतिष के अनुसार, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में माचिस का दान जरूर करें. ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है. जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं. सफलता के रास्ते खुलते हैं.
6.कपड़ों का दान
कपड़ों का दान भी बेहद शुभ होता है. गरीब और जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करने से भगवान की सीधी कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता दूर हो जाती हैं.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
