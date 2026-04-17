FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RCB vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है बेंगलुरु के पिच रिपोर्ट

RCB vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है बेंगलुरु के पिच रिपोर्ट

JAC 9th Result 2026: झारखंड बोर्ड 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी, jac.jharkhand.gov.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

झारखंड बोर्ड 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी, jac.jharkhand.gov.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

Who Is Ishaan Mehra: शाहीन भट्ट ने कर ली सगाई? जानें कौन हैं Alia Bhatt के होने वाले जीजा ईशान मेहरा

Who Is Ishaan Mehra: शाहीन भट्ट ने कर ली सगाई? जानें कौन हैं Alia Bhatt के होने वाले जीजा ईशान मेहरा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Astrology 2026: इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ

इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ

54 की उम्र में भी इतनी फिट और जवां नजर आती हैं 'भूत बंगला' एक्ट्रेस तब्बू, जानें ब्यूटी सीक्रेट

54 की उम्र में भी इतनी फिट और जवां नजर आती हैं 'भूत बंगला' एक्ट्रेस तब्बू, जानें ब्यूटी सीक्रेट

दिल्ली की टॉप 5 बुक मार्केट, जहां किफायती दाम पर मिलती हैं किताब-कॉपियां

दिल्ली की टॉप 5 बुक मार्केट, जहां किफायती दाम पर मिलती हैं किताब-कॉपियां

HomePhotos

धर्म

Astrology 2026: इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ

हर व्यक्ति में कोई न कोई खासियत और कमियां होती हैं. इन्हीं में से कुछ राशियों के लोग ऐसे हैं, जो जिनके पास सच पहचाने की शक्ति है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार की मानें तो 12 में से 5 राशियां ऐसी हैं, जिन्में जन्मे लोग सामने वाले की चालाकी और झूठ को मिनटों में पकड़ लेते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

Nitin Sharma | Apr 17, 2026, 02:46 PM IST

1.मिनटों में पकड़ लेते हैं झूठ

मिनटों में पकड़ लेते हैं झूठ
1

ज्योतिष की मानें तो ईश्वर ने सभी को कोई न कोई शक्ति दी है. इसी में 5 राशियां ऐसी हैं, जिन लोगों में असाधारण छठी इंद्रियां होती हैं. ये लोग झूठ को पहचाने के साथ ही सामने वाली की चालाकी को आसानी से समझ लेते हैं. इनमें सच और झूठ में अंतर करने की असाधारण शक्ति होती है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.मिथुन राशि

मिथुन राशि
2

इस राशि के लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं. इन्हें न तो झूठ बोलना पसंद होता है और न ही सुनना. इससे बड़ी बात यह है कि जब भी इनके सामने कोई व्यक्ति झूठ बोलने की कोशिश करता है. ये लोग उनके हाव भाव देखकर सच को आसानी से भांप लेते हैं. इसके अलावा ये लोग सवाल जवाब करके व्यक्ति की असलियत को बाहर निकलवा ही लेते हैं. 

3.कर्क राशि

कर्क राशि
3

इस राशि के लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं. ये लोग हर चीज में तर्क वितर्क जरूर करते हैं. ये लोग किसी की सच्ची या झूठी बातों को सुन तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय तक मनन करने के बाद उस पर तर्क करते हैं. यही वजह है कि ये लोग आसानी से झूठ को पकड़ लेते हैं.

4.कन्या राशि

कन्या राशि
4

कन्या राशि के जातक लोगों को पहचानने से लेकर उनकी गलतियों को मिनटों में पकड़ लेते हैं. ये लोगों की याद्दाश्त बड़ी तेज होती है. आज आप कुछ कहेंगे और लंबे समय बाद भी बात को बदलने पर यह लोग झूठ को तुरंत पकड़ लेते हैं.

TRENDING NOW

5.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
5

वृश्चिक राशि के लोग चीजों को ध्यान से देखने से लेकर समझने में काफी माहिर होते हैं. इन्हें एक तरह से जासूस कहा जाता है. क्योंकि ये लोग हर बात की तह तक जाते हैं. आप इनके सामने कितना भी झूठ बोल लें, ये लोग सच्चाई निकलवा ही लेते हैं.

6.मीन राशि

मीन राशि
6

मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पित हैं. यही वजह है कि ये लोग ज्ञानवान होने के साथ ही इनके पास छठि इंद्री है.इसके चलते ही इस राशि के लोगोबं का स्वभाव बहुत ही भावुक होने के साथ ही ये लोग लोगों की भावना और संवेदनाओं को आसानी से समझ लेते हैं. अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं तो यह आपकी प्रतिक्रिया को देखकर तुरंत समझ लेते हैं.

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Astrology 2026: इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ
इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ
54 की उम्र में भी इतनी फिट और जवां नजर आती हैं 'भूत बंगला' एक्ट्रेस तब्बू, जानें ब्यूटी सीक्रेट
54 की उम्र में भी इतनी फिट और जवां नजर आती हैं 'भूत बंगला' एक्ट्रेस तब्बू, जानें ब्यूटी सीक्रेट
दिल्ली की टॉप 5 बुक मार्केट, जहां किफायती दाम पर मिलती हैं किताब-कॉपियां
दिल्ली की टॉप 5 बुक मार्केट, जहां किफायती दाम पर मिलती हैं किताब-कॉपियां
एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में फिसले Mukesh Ambani, जानिये किसके सिर सजा यह ताज
एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में फिसले Mukesh Ambani, जानिये किसके सिर सजा यह ताज
8Min 39Sec का 33Yr पुराना वो कल्ट सॉन्ग, जिसमें Alka Yagnik ने हिला दी थी संसद; फिर भी 7 दिन में बिकी थीं 1Cr कैसेट
8Min 39Sec का 33Yr पुराना वो कल्ट सॉन्ग, जिसमें Alka Yagnik ने हिला दी थी संसद; फिर भी 7 दिन में बिकी थीं 1Cr कैसेट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन कर देता है बीमार, खूब पैसा और पावरफुल होकर भी नहीं मिलती खुशी
इन 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन कर देता है बीमार, खूब पैसा और पावरफुल होकर भी नहीं मिलती खुशी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी
Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
MORE
Advertisement