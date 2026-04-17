Astrology 2026: इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ

6 . मीन राशि

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मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पित हैं. यही वजह है कि ये लोग ज्ञानवान होने के साथ ही इनके पास छठि इंद्री है.इसके चलते ही इस राशि के लोगोबं का स्वभाव बहुत ही भावुक होने के साथ ही ये लोग लोगों की भावना और संवेदनाओं को आसानी से समझ लेते हैं. अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं तो यह आपकी प्रतिक्रिया को देखकर तुरंत समझ लेते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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