Astrology 2026: इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ

धर्म
Nitin Sharma | Apr 17, 2026, 02:46 PM IST
1.मिनटों में पकड़ लेते हैं झूठ
ज्योतिष की मानें तो ईश्वर ने सभी को कोई न कोई शक्ति दी है. इसी में 5 राशियां ऐसी हैं, जिन लोगों में असाधारण छठी इंद्रियां होती हैं. ये लोग झूठ को पहचाने के साथ ही सामने वाली की चालाकी को आसानी से समझ लेते हैं. इनमें सच और झूठ में अंतर करने की असाधारण शक्ति होती है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां.
(Credit Image AI)
2.मिथुन राशि
इस राशि के लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं. इन्हें न तो झूठ बोलना पसंद होता है और न ही सुनना. इससे बड़ी बात यह है कि जब भी इनके सामने कोई व्यक्ति झूठ बोलने की कोशिश करता है. ये लोग उनके हाव भाव देखकर सच को आसानी से भांप लेते हैं. इसके अलावा ये लोग सवाल जवाब करके व्यक्ति की असलियत को बाहर निकलवा ही लेते हैं.
3.कर्क राशि
इस राशि के लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं. ये लोग हर चीज में तर्क वितर्क जरूर करते हैं. ये लोग किसी की सच्ची या झूठी बातों को सुन तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय तक मनन करने के बाद उस पर तर्क करते हैं. यही वजह है कि ये लोग आसानी से झूठ को पकड़ लेते हैं.
4.कन्या राशि
कन्या राशि के जातक लोगों को पहचानने से लेकर उनकी गलतियों को मिनटों में पकड़ लेते हैं. ये लोगों की याद्दाश्त बड़ी तेज होती है. आज आप कुछ कहेंगे और लंबे समय बाद भी बात को बदलने पर यह लोग झूठ को तुरंत पकड़ लेते हैं.
5.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोग चीजों को ध्यान से देखने से लेकर समझने में काफी माहिर होते हैं. इन्हें एक तरह से जासूस कहा जाता है. क्योंकि ये लोग हर बात की तह तक जाते हैं. आप इनके सामने कितना भी झूठ बोल लें, ये लोग सच्चाई निकलवा ही लेते हैं.
6.मीन राशि
मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पित हैं. यही वजह है कि ये लोग ज्ञानवान होने के साथ ही इनके पास छठि इंद्री है.इसके चलते ही इस राशि के लोगोबं का स्वभाव बहुत ही भावुक होने के साथ ही ये लोग लोगों की भावना और संवेदनाओं को आसानी से समझ लेते हैं. अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं तो यह आपकी प्रतिक्रिया को देखकर तुरंत समझ लेते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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