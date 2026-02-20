Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

संभल-जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए पत्र, संभल-इंतजामिया कमेटी ने ASI की मांग, पिछले साल HC के आदेश पर काम हुआ था बंद, संभल-इंतजामिया कमेटी ने ASI की मांग | रास्ते से गुजरने वाला था आर्मी का काफिला, सुरक्षाबलों ने विस्फोटक को निष्क्रिय किया, श्रीनगर-कुपवाड़ा NH पर मिला विस्फोटक, जम्मू-कश्मीर-बारामूला में विस्फोटक मिला | हथियार सप्लाई करने वाले दो गिरफ्तार, यूपी- बरेली हिंसा मामले से जुड़ी खबर, आरोपियों से 5 पिस्टल, 2 तमंचे बरामद हुए, आरोपियों ने अवैध हथियार सप्लाई किए थे | पूरे देश में होगी SIR की प्रक्रिया, बाकी बचे राज्यों में में SIR की प्रक्रिया, अप्रैल से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया | वृंदावन- बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी खबर, बांके बिहारी मंदिर में मीडिया कवरेज पर बैन, मंदिर की हाई पावर कमेटी ने लगाई रोक, बांके बिहारी मंदिर के अंदर कवरेज पर रोक | उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव किया, कर्नाटक के बागलकोट से बड़ी खबर, शिवाजी जयंती शोभायात्रा के दौरान पथराव, कर्नाटक- मस्जिद से पथराव, चप्पलें फेंकी गईं, सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल, कर्नाटक- दो समुदायों के बीच भारी तनाव
धर्म
Nitin Sharma | Feb 20, 2026, 08:19 AM IST
1.अंधकारमय हो सकता है भविष्य
आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा कि आपकी संगति ही आपके भविष्य को बनाती और बिगाड़ती है. कुछ लोगों की संगति से भविष्य अंधकारमय हो सकता है. इसकी वजह इन लोगों का समय का दुश्मन आना है. आइए जानते हैं कौन से वो लोग, जिनसे सावधान रहना चाहिए...
(Credit Image AI)
2.हर परिस्थिति में कमी निकालने वाले लोग
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हर परिस्थिति में सिर्फ कमी और दोष निकालते हैं. ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं. इनसे दूरी बनाकर रखना ही फायदेमंद होता है. इनके साथ रहने से आपकी सकारात्मक उर्जा खत्म होती है. नकारात्मकता का प्रवेश होता है.
(Credit Image AI)
3.झूठ बोलने वाले
विश्वास हर संबंध की नींव होता है, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृति झूठ बोलने की होती है. वे बिना मतलब भी झूठ बोलते हैं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए. इनसे दोस्ती आपके लिए घाटे का सौदा हो सकती है. इनकी झूठ बोलने की आदत आपको खतरे में फंसा सकती है.
4.आलसी लोगों से रहें दूर
आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी तेज क्यों न हो, अगर उसमें आलस है तो वह उसे पीछे की तरफ खिंचता है. ऐसे में अगर आप किसी आलसी व्यक्ति के साथ आप काम करते हैं या उनके दोस्त हैं तो आपको उनके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा. इतना नहीं इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे.
5.झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग
कुछ लोगों का स्वभाव छोटी छोटी बातों पर नाराज होने का होता है. ये लोग हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं. चाणक्य नीति में ऐसे लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है. इसकी वजह ऐसे लोग दूसरे को भी खतरे में फंसा देते हैं.
(Credit Image AI)
6.सिर्फ अपना सोचने वाले दोस्त
आचार्य चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो लोग दोस्ती का दिखाना करते हैं, लेकिन जब भी बात किसी फायदे की होतो स्वार्थी बन जाते हैं तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं दूरी ही अच्छी है. क्योंकि मौका पड़ने पर वह आपके नहीं सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे.
(Credit Image AI)
