Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

4 . आलसी लोगों से रहें दूर

4

आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी तेज क्यों न हो, अगर उसमें आलस है तो वह उसे पीछे की तरफ खिंचता है. ऐसे में अगर आप किसी आलसी व्यक्ति के साथ आप काम करते हैं या उनके दोस्त हैं तो आपको उनके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा. इतना नहीं इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे.