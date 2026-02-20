FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संभल-जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए पत्र, संभल-इंतजामिया कमेटी ने ASI की मांग, पिछले साल HC के आदेश पर काम हुआ था बंद, संभल-इंतजामिया कमेटी ने ASI की मांग | रास्ते से गुजरने वाला था आर्मी का काफिला, सुरक्षाबलों ने विस्फोटक को निष्क्रिय किया, श्रीनगर-कुपवाड़ा NH पर मिला विस्फोटक, जम्मू-कश्मीर-बारामूला में विस्फोटक मिला | हथियार सप्लाई करने वाले दो गिरफ्तार, यूपी- बरेली हिंसा मामले से जुड़ी खबर, आरोपियों से 5 पिस्टल, 2 तमंचे बरामद हुए, आरोपियों ने अवैध हथियार सप्लाई किए थे | पूरे देश में होगी SIR की प्रक्रिया, बाकी बचे राज्यों में में SIR की प्रक्रिया, अप्रैल से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया | वृंदावन- बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी खबर, बांके बिहारी मंदिर में मीडिया कवरेज पर बैन, मंदिर की हाई पावर कमेटी ने लगाई रोक, बांके बिहारी मंदिर के अंदर कवरेज पर रोक | उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव किया, कर्नाटक के बागलकोट से बड़ी खबर, शिवाजी जयंती शोभायात्रा के दौरान पथराव, कर्नाटक- मस्जिद से पथराव, चप्पलें फेंकी गईं, सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल, कर्नाटक- दो समुदायों के बीच भारी तनाव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ब्रिटेन का बड़ा फैसला: 'ईरान के खिलाफ हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिका', ट्रंप को मिली चेतावनी

ब्रिटेन का बड़ा फैसला: 'ईरान के खिलाफ हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिका', ट्रंप को मिली चेतावनी

दिल्ली-एनसीआर में खत्म हुआ बारिश का दौर, सूरज के तेवर होंगे सख्त; जानें मौसम का ताजा हाल

दिल्ली-एनसीआर में खत्म हुआ बारिश का दौर, सूरज के तेवर होंगे सख्त; जानें मौसम का ताजा हाल

Horoscope 20 February: मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

HomePhotos

धर्म

Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

Chanakya Niti: व्यक्ति के जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जो कई बार ऐसी सीख देकर जाते हैं, जिन्हें जीवन में उतारना बेहद जरूरी है. आचार्य चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. खासकर इन 5 तरह के लोगों पर भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए...

Nitin Sharma | Feb 20, 2026, 08:19 AM IST

1.अंधकारमय हो सकता है भविष्य

अंधकारमय हो सकता है भविष्य
1

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा कि आपकी संगति ही आपके भविष्य को बनाती और बिगाड़ती है. कुछ लोगों की संगति से भविष्य अंधकारमय हो सकता है. इसकी वजह इन लोगों का समय का दुश्मन आना है. आइए जानते हैं कौन से वो लोग, जिनसे सावधान रहना चाहिए...

(Credit Image AI)

Advertisement

2.हर परिस्थिति में कमी निकालने वाले लोग

हर परिस्थिति में कमी निकालने वाले लोग
2

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हर परिस्थिति में सिर्फ कमी और दोष निकालते हैं. ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं. इनसे दूरी बनाकर रखना ही फायदेमंद होता है. इनके साथ रहने से आपकी सकारात्मक उर्जा खत्म होती है. नकारात्मकता का प्रवेश होता है. 

(Credit Image AI)

3.झूठ बोलने वाले

झूठ बोलने वाले
3

विश्वास हर संबंध की नींव होता है, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृति झूठ बोलने की होती है. वे बिना मतलब भी झूठ बोलते हैं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए. इनसे दोस्ती आपके लिए घाटे का सौदा हो सकती है. इनकी झूठ बोलने की आदत आपको खतरे में फंसा सकती है.

4.आलसी लोगों से रहें दूर

आलसी लोगों से रहें दूर
4

आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी तेज क्यों न हो, अगर उसमें आलस है तो वह उसे पीछे की तरफ खिंचता है. ऐसे में अगर आप किसी आलसी व्यक्ति के साथ आप काम करते हैं या उनके दोस्त हैं तो आपको उनके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा. इतना नहीं इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे.

TRENDING NOW

5.झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग

झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग
5

कुछ लोगों का स्वभाव छोटी छोटी बातों पर नाराज होने का होता है. ये लोग हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं. चाणक्य नीति में ऐसे लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है. इसकी वजह ऐसे लोग दूसरे को भी खतरे में फंसा देते हैं. 

(Credit Image AI)

6.सिर्फ अपना सोचने वाले दोस्त

सिर्फ अपना सोचने वाले दोस्त
6

आचार्य चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो लोग दोस्ती का दिखाना करते हैं, लेकिन जब भी बात किसी फायदे की होतो स्वार्थी बन जाते हैं तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं दूरी ही अच्छी है. क्योंकि मौका पड़ने पर वह आपके नहीं सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे.

(Credit Image AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Gochar 2026: मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश
मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश
Horoscope 19 February: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shani Gochar 2026: शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों के जातको की किस्मत, जमकर बरसेगा पैसा और खुशियां
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Ramadan 2026: रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?
रमजान का चांद देखने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए जिससे चांद बरकत वाला हो जाए?
MORE
Advertisement