FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

TMC विधायक हुमायूं कबीर का एक और विवादित बयान, कहा- हिंदुओं की पूजा के लिए सरकार सुरक्षा देती है, मुस्लिमों को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती | कांग्रेस हिंदू धर्म से नफरत करती है-BJP | बीजेपी ने रेणुका चौधरी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- कुत्ते का नाटकीय प्रस्तुतीकरण शर्मनाक, कांग्रेस संसद की गरिमा खत्म कर रही, उसकी सोच सनातन विरोधी | संसद भवन में PM मोदी की बैठक, मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद | तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने PM मोदी से मुलाकात की, डिप्टी CM मल्लू भट्टी भी मौजूद रहे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई

सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई

आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

HomePhotos

धर्म

आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

हस्ताक्षर ज्योतिष के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के अंत में या नीचे बिंदु लगाता है, तो उसके कई मतलब होते हैं. इन बिंदुओं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मतलब होते हैं. आइए हस्ताक्षर के अंत में बिंदु लगाने के मतलब जानते हैं...

नितिन शर्मा | Dec 03, 2025, 11:58 AM IST

1.सिग्नेचर का स्टाइल

सिग्नेचर का स्टाइल
1

कई लोग हस्ताक्षर करते समय अपने सिग्नेचर के अंत में एक बिंदु लगाते हैं. कुछ लोगों के हस्ताक्षर में 2 से 3 या उससे ज़्यादा बिंदु होते हैं. कुछ लोगों के हस्ताक्षर में ये बिंदु हस्ताक्षर के नीचे होते हैं. कई लोग आदतन अपने हस्ताक्षर के बाद बिंदु लगाते हैं, यानी आदतन उन्हें इसके फ़ायदे या नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता.

Advertisement

2.हर स्थिति को दर्शाता है बिंदु

हर स्थिति को दर्शाता है बिंदु
2

हस्तलेख ज्योतिष में, हस्ताक्षर के बाद या नीचे लगाए गए बिंदुओं का एक विशेष अर्थ होता है. ये बिंदु हर कोई नहीं लगा सकता. ये बिंदु न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति का भी संकेत देते हैं.

3.सिग्नेचर में बिंदु

सिग्नेचर में बिंदु
3

हस्ताक्षर ज्योतिष के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के अंत में बिंदु लगाता है, तो यह दर्शाता है कि वह समय का पाबंद और अनुशासित है. वह अपने काम के प्रति ईमानदार और समर्पित होता है. वह किसी भी काम को समय पर पूरा करता है, पूरी लगन और मेहनत से करता है. वह नियमों और विनियमों का पालन करता है. इन लोगों के दैनिक कार्यों के लिए भी एक पूर्व निर्धारित समय होता है. वे उस समय पर ही उन कार्यों को करना पसंद करते हैं.

4.इससे पता लगता है स्वभाव

इससे पता लगता है स्वभाव
4

जिन लोगों के हस्ताक्षर के अंत में बिंदु होता है, उनका एक नकारात्मक पक्ष होता है. उनमें धैर्य की कमी होती है. वे किसी के कुछ करने का इंतज़ार नहीं कर पाते. यह जानना मुश्किल होता है कि उन्हें कब गुस्सा आ जाए. एक तरह से, ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं. वे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं. वे जीवन और काम में ज़्यादा प्रयोग करने से बचते हैं.

TRENDING NOW

5.इनसे रहना चाहिए सावधान

इनसे रहना चाहिए सावधान
5

जिन लोगों के हस्ताक्षर बिंदु से समाप्त होते हैं, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है; उन्हें दुर्भाग्य का खतरा है. वे दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं. कुछ लोगों को अकाल मृत्यु का भी खतरा होता है. इसलिए, ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हस्ताक्षर बिंदु से समाप्त न करें.हस्ताक्षर के अंत में लगा बिंदु पूर्ण विराम का भी संकेत देता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं है. वे अपने भविष्य पर पूर्ण विराम लगा रहे हैं.

6.हस्ताक्षर में दो बिंदु 

हस्ताक्षर में दो बिंदु 
6

जो लोग अपने हस्ताक्षर के अंत में दो बिंदु बनाते हैं, वे अजनबियों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं, जो लोग अपने हस्ताक्षर की शुरुआत में दो बिंदु बनाते हैं. वे परिवार के प्रति संवेदनशील होते हैं. इन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है. वहीं, जो लोग अपने हस्ताक्षर के ठीक नीचे बीच में दो बिंदु बनाते हैं, वे दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. इनके दोस्तों का दायरा बड़ा होता है. कुछ स्थितियों में हस्ताक्षर के नीचे दो बिंदु बनाना भी इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं. यह आर्थिक नुकसान या कानूनी विवाद का भी संकेत देता है.

7.हस्ताक्षर में तीन बिंदु

हस्ताक्षर में तीन बिंदु
7

जिन लोगों के हस्ताक्षर तीन बिंदुओं से खत्म होते हैं, वे काम टालने की प्रवृत्ति रखते हैं. वे दिए गए काम को पूरा नहीं कर पाते. वे आधा काम करके बाकी काम बाद के लिए छोड़ देते हैं. वे किसी भी सवाल या सुझाव का तुरंत जवाब नहीं दे पाते. वे काम टालने की प्रवृत्ति रखते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
दो IITian दोस्तों की जुगलबंदी जिसने बदल दिया ई-कॉमर्स का खेल, जानें Meesho फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल की सफलता गाथा
दो IITian दोस्तों की जुगलबंदी जिसने बदल दिया ई-कॉमर्स का खेल, जानें Meesho फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल की सफलता गाथा
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement