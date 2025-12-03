आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

6 . हस्ताक्षर में दो बिंदु

6

जो लोग अपने हस्ताक्षर के अंत में दो बिंदु बनाते हैं, वे अजनबियों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं, जो लोग अपने हस्ताक्षर की शुरुआत में दो बिंदु बनाते हैं. वे परिवार के प्रति संवेदनशील होते हैं. इन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है. वहीं, जो लोग अपने हस्ताक्षर के ठीक नीचे बीच में दो बिंदु बनाते हैं, वे दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. इनके दोस्तों का दायरा बड़ा होता है. कुछ स्थितियों में हस्ताक्षर के नीचे दो बिंदु बनाना भी इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं. यह आर्थिक नुकसान या कानूनी विवाद का भी संकेत देता है.