आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 03, 2025, 11:58 AM IST
1.सिग्नेचर का स्टाइल
कई लोग हस्ताक्षर करते समय अपने सिग्नेचर के अंत में एक बिंदु लगाते हैं. कुछ लोगों के हस्ताक्षर में 2 से 3 या उससे ज़्यादा बिंदु होते हैं. कुछ लोगों के हस्ताक्षर में ये बिंदु हस्ताक्षर के नीचे होते हैं. कई लोग आदतन अपने हस्ताक्षर के बाद बिंदु लगाते हैं, यानी आदतन उन्हें इसके फ़ायदे या नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता.
2.हर स्थिति को दर्शाता है बिंदु
हस्तलेख ज्योतिष में, हस्ताक्षर के बाद या नीचे लगाए गए बिंदुओं का एक विशेष अर्थ होता है. ये बिंदु हर कोई नहीं लगा सकता. ये बिंदु न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति का भी संकेत देते हैं.
3.सिग्नेचर में बिंदु
हस्ताक्षर ज्योतिष के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के अंत में बिंदु लगाता है, तो यह दर्शाता है कि वह समय का पाबंद और अनुशासित है. वह अपने काम के प्रति ईमानदार और समर्पित होता है. वह किसी भी काम को समय पर पूरा करता है, पूरी लगन और मेहनत से करता है. वह नियमों और विनियमों का पालन करता है. इन लोगों के दैनिक कार्यों के लिए भी एक पूर्व निर्धारित समय होता है. वे उस समय पर ही उन कार्यों को करना पसंद करते हैं.
4.इससे पता लगता है स्वभाव
जिन लोगों के हस्ताक्षर के अंत में बिंदु होता है, उनका एक नकारात्मक पक्ष होता है. उनमें धैर्य की कमी होती है. वे किसी के कुछ करने का इंतज़ार नहीं कर पाते. यह जानना मुश्किल होता है कि उन्हें कब गुस्सा आ जाए. एक तरह से, ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं. वे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं. वे जीवन और काम में ज़्यादा प्रयोग करने से बचते हैं.
5.इनसे रहना चाहिए सावधान
जिन लोगों के हस्ताक्षर बिंदु से समाप्त होते हैं, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है; उन्हें दुर्भाग्य का खतरा है. वे दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं. कुछ लोगों को अकाल मृत्यु का भी खतरा होता है. इसलिए, ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हस्ताक्षर बिंदु से समाप्त न करें.हस्ताक्षर के अंत में लगा बिंदु पूर्ण विराम का भी संकेत देता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं है. वे अपने भविष्य पर पूर्ण विराम लगा रहे हैं.
6.हस्ताक्षर में दो बिंदु
जो लोग अपने हस्ताक्षर के अंत में दो बिंदु बनाते हैं, वे अजनबियों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं, जो लोग अपने हस्ताक्षर की शुरुआत में दो बिंदु बनाते हैं. वे परिवार के प्रति संवेदनशील होते हैं. इन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है. वहीं, जो लोग अपने हस्ताक्षर के ठीक नीचे बीच में दो बिंदु बनाते हैं, वे दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. इनके दोस्तों का दायरा बड़ा होता है. कुछ स्थितियों में हस्ताक्षर के नीचे दो बिंदु बनाना भी इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं. यह आर्थिक नुकसान या कानूनी विवाद का भी संकेत देता है.
7.हस्ताक्षर में तीन बिंदु
जिन लोगों के हस्ताक्षर तीन बिंदुओं से खत्म होते हैं, वे काम टालने की प्रवृत्ति रखते हैं. वे दिए गए काम को पूरा नहीं कर पाते. वे आधा काम करके बाकी काम बाद के लिए छोड़ देते हैं. वे किसी भी सवाल या सुझाव का तुरंत जवाब नहीं दे पाते. वे काम टालने की प्रवृत्ति रखते हैं.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
