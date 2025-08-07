Twitter
Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

Numerology: मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ

PPU LLB Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए आवेदन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

High libido होने पर पुरुषों में बढ़ जाती है यौन इच्छा, नजर आते हैं ये लक्षण, जानें कैसे करें इसे मैनेज?

सादा दूध नहीं, इन चीजों को मिलाकर पीने से दोगुना बढ़ेगी शक्ति, मजबूत होंगी मसल्स

हार्वर्ड-प्रिंसटन में पढ़े, जाकिर हुसैन से सीखा तबला… मिलिए भारत के जीनियस Manjul Bhargava से जिसे दुनिया करती है सलाम

Siwan Acid Attack Case: रंगदारी नहीं दी तो शहाबुद्दीन के लोगों ने ऐसे लिया बदला, खत्म कर दिया था परिवार

Varalakshmi Vrat 2025: कल रखा जाएगा वरलक्ष्मी व्रत, जानें इसका महत्व, पूजा विधि से लेकर उपाय तक

ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और मजबूत हुआ रुपया, जानें कितनी हुई बढ़ोतरी 

धर्म

Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

हिंदू धर्म में बुधवार या बुधवार का विशेष महत्व है. यह विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित एक शुभ दिन माना जाता है. ज्योतिष में, बुधवार का स्वामी बुध ग्रह भी होता है, जिन्हें बुद्धि, वाणी, संचार और व्यापार का ग्रह माना जाता है.

नितिन शर्मा | Aug 07, 2025, 01:16 PM IST

1.नहीं करने चाहिए ये काम

नहीं करने चाहिए ये काम
1

हालाँकि कई लोग इस दिन व्रत या पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सकारात्मकता बनाए रखने और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए कुछ गतिविधियों से बचना चाहिए.

2.यात्रा करने से बचें

यात्रा करने से बचें
2

बुधवार को उत्तर, पश्चिम और उत्तर-पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें. उत्तर-पूर्व दिशा को "दिशाशूल" माना जाता है. अगर इन दिशाओं में यात्रा करना ज़रूरी हो, तो यात्रा शुरू करने से पहले तिल या धनिया खाकर यात्रा शुरू करें.

3.किसी को उधार न दें रुपये

किसी को उधार न दें रुपये
3

बुधवार के दिन धन उधार देने या उधार लेने से आर्थिक तंगी और अस्थिरता आती है.

4.नहीं धोने चाहिए बाल

नहीं धोने चाहिए बाल
4

बुधवार के दिन लड़की की मां को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे लड़की के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है या उसे जीवन में परेशानियों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

5.नहीं करना चाहिए शुभ कार्य

नहीं करना चाहिए शुभ कार्य
5

बुधवार या शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र पड़ने पर किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए अशुभ समय माना जाता है.

6.नहीं बनानी चाहिए ये चीजें

नहीं बनानी चाहिए ये चीजें
6

बुधवार के दिन दूध की खीर या कोई भी ऐसा व्यंजन बनाने से बचें, जिसमें दूध के जलने की संभावना हो.किसी भी महिला सदस्य या परिचित का अपमान या अनादर न करें. इस दिन पान का सेवन अशुभ माना जाता है.

7.नहीं खरीदना चाहिए नया सामान

नहीं खरीदना चाहिए नया सामान
7

मान्यता है कि बुधवार के दिन नए जूते, कपड़े, टूथब्रश और कंघी न खरीदें. बुधवार के दिन नए कपड़े न पहनें. ऐसा करने से संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

8.Disclaimer

Disclaimer
8

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

