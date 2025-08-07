Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 07, 2025, 01:16 PM IST
1.नहीं करने चाहिए ये काम
हालाँकि कई लोग इस दिन व्रत या पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सकारात्मकता बनाए रखने और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए कुछ गतिविधियों से बचना चाहिए.
2.यात्रा करने से बचें
बुधवार को उत्तर, पश्चिम और उत्तर-पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें. उत्तर-पूर्व दिशा को "दिशाशूल" माना जाता है. अगर इन दिशाओं में यात्रा करना ज़रूरी हो, तो यात्रा शुरू करने से पहले तिल या धनिया खाकर यात्रा शुरू करें.
3.किसी को उधार न दें रुपये
बुधवार के दिन धन उधार देने या उधार लेने से आर्थिक तंगी और अस्थिरता आती है.
4.नहीं धोने चाहिए बाल
बुधवार के दिन लड़की की मां को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे लड़की के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है या उसे जीवन में परेशानियों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.
5.नहीं करना चाहिए शुभ कार्य
बुधवार या शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र पड़ने पर किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए अशुभ समय माना जाता है.
6.नहीं बनानी चाहिए ये चीजें
बुधवार के दिन दूध की खीर या कोई भी ऐसा व्यंजन बनाने से बचें, जिसमें दूध के जलने की संभावना हो.किसी भी महिला सदस्य या परिचित का अपमान या अनादर न करें. इस दिन पान का सेवन अशुभ माना जाता है.
7.नहीं खरीदना चाहिए नया सामान
मान्यता है कि बुधवार के दिन नए जूते, कपड़े, टूथब्रश और कंघी न खरीदें. बुधवार के दिन नए कपड़े न पहनें. ऐसा करने से संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.