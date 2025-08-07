Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

6 . नहीं बनानी चाहिए ये चीजें

6

बुधवार के दिन दूध की खीर या कोई भी ऐसा व्यंजन बनाने से बचें, जिसमें दूध के जलने की संभावना हो.किसी भी महिला सदस्य या परिचित का अपमान या अनादर न करें. इस दिन पान का सेवन अशुभ माना जाता है.