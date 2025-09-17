Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 17, 2025, 12:59 PM IST
1.हर कोई बिजनेस करना चाहता है
वैसे तो हर कोई चाहता है कि उनका टाटा और अंबानी जैसा बड़ा बिजनेस हो, उनका नाम देश दुनिया में जाना जाये, लेकिन कुछ लोगों को यह नाम और पैसा दिन रात की मेहनत के बाद भी नहीं मिलता, लेकिन वही लोग दूसरे के उद्योग को आसमान तक पहुंचाते हैं. नौकरी में सफलता पाते हैं.
2.बंद हो जाता है चलता बिजनेस
ज्योतिष की मानें तो कुछ राशियां ऐसी हैं, जिनके जातकों को बिजनेस सूट नहीं करता. कह सकते हैं कि ये लोग घर चलते फिरते बिजनेस को ठप कर बैठते हैं. इसकी वजह इनका बिजनेस के लिए न बना होता है. हालांकि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं. यह उनकी मेहनत, ग्रह नक्षत्र और भाग्य पर भी निर्भर करता है.
3.इन्हें नौकरी में मिलती है सफलता
ज्योतिष की मानें तो कुछ राशियों के लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें बिजनेस की जगह नौकरी में जल्दी और बड़ी सफलता प्राप्त होते हैं. इसकी वजह इनमें कुछ अलग विशेषताओं का होना भी है.
4.मीन राशि
12 राशियों में सबसे आखिर में आने वाली मीन राशि के लोग स्वभाव से स्वतंत्रता और रचनात्मकता को महत्व देते हैं. इनकी यही वजह विशेषता एक संरचित वातावरण में संघर्ष करने की शक्ति देती है. इन्हें एक अच्छा गाइड भी माना जाता है.
5.धनु राशि
धनु राशि के लोग बहुत ही भावनात्मक होते हैं. इनकी यह क्वॉलिटी व्यापार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती. इन्हें पारंपरिक कॉर्पोरेट सेटिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में लोग नौकरी में ज्यारा कामयाबी हासिल करते हैं
6.कर्क राशि
कर्क राशि के लोग भावनात्मक कल्याण को ज्यादा महत्व देते हैं. ये लोग किसी के भी निर्देश में ज्यादा और बेहतरीन काम करते हैं. इनके अच्छे रिजल्ट ही इन्हें बड़ी कामयाबी दिलाते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
