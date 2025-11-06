Zodiac Signs: चुगली और इधर की उधर करने में अव्वल होते हैं इन राशियों के लोग, इनसे उलझने पर होता है अपना ही नुकसान

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 09:41 AM IST
1.दुश्मनी निभाने में भी होते हैं अव्वल
ज्योतिष के अनुसार, ये लोग चुगली और इधर की उधर करने के साथ ही दुश्मनी निभाने में भी अव्वल होते हैं. अगर ये लोग किसी से नाराज हो जाएं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं. उन्हें कभी न कभी नुकसान जरूर पहुंचाते हैं. यही वजह है कि इन लोगों से नहीं उलझना चाहिए.
2.आइए जानते हैं किन राशि के लोग होते हैं चुगलखोर
ज्योतिष की मानें तो 12 राशियों में से 4 से 5 राशि के जातक चुगली करने में उस्ताद होते हैं. इन राशियों के लोगों को अपने राज बताने से बचना चाहिए. वहीं इनसे दुश्मनी करना भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है.
3.वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोग बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल होते हैं. इन्हें अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो ये लोग उसे जल्दी से नहीं भूलते हैं. इन बातों को दिल में दबाकर रखते हैं. साथ ही समय आने या मौका मिलने पर इसका जवाब जरूर देते हैं. वहीं बदला लेने में कई बार जल्दबाजी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग इधर की उधर करने में भी उस्ताद होते हैं.
4.कर्क राशि
कर्क राशि के जातक बहुत ही संवेदनशील और भावुक होते हैं. इन्हें रिश्तों को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर इनके साथ कोई विश्वास घात कर दे तो ये कभी नहीं भूलते हैं. उसका बदला भी पूरे दिल से लेते हैं. इनका दिल अंदर से भरा होता है. ये लोग जल्दी से किसी बात को पचा नहीं पाते हैं.
5.सिंह राशि
इस राशि के लोग थोड़े से घमंडी होते हैं. इन्हें छोटी छोटी बातें ही बेहद बुरी लग जाती है. इन बातों को ये अपमान मानकर उसका बदला लेने की ठान लेते हैं. इन लोगों के स्वभाव में माफ करना नहीं होता. ये लोग किसी के राज खोलने में जरा भी समय नहीं लगाते, चाहे वह फिर इनका कोई खास ही क्यों न हो.
6.कन्या राशि
इस राशि के जातकों को किसी चुगली करने में खूब मजा आता है. ये लोग इधर की उधर में माहिर होते हैं. ये लोग कुछ भी दबाकर नहीं रख पाते हैं. वहीं इनके लिए किसी को भी माफ करना बेहद मुश्किल होता है.
7.वृश्चिक राशि
इस राशि के लोगों को किसी की भी पीठ पीछे बुराई करना अच्छा लगता है. ये लोगों के सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन किसी की भी छवि बिगाड़ने में जरा सी देर नहीं लगाते. ये लोग आसानी से किसी के भी सीक्रेट्स दूसरे लोगों को बता देते हैं. वहीं इनमें जलन की भावना भी कूट कूटकर भरी होती है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
