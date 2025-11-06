FacebookTwitterYoutubeInstagram
मनेर में RJD प्रत्याशी का हंगामा

वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, बोले- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा

यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल, जानें किस तारीख को होगा कौन सा एग्जाम

बिकने वाली है IPL 2025 जीतने वाली RCB, विराट कोहली की टीम के मालिकों ने बिक्री का दिन तय कर दिया

कौन है इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

धर्म

Zodiac Signs: चुगली और इधर की उधर करने में अव्वल होते हैं इन राशियों के लोग, इनसे उलझने पर होता है अपना ही नुकसान

हर किसी में अच्छी और बुरी आदतें होती हैं. ज्योतिष की मानें तो यह आदतें व्यक्ति के अंदर आसपास के माहौल के अलावा राशि और ग्रहों के अनुसार भी आती हैं. इनमें कुछ राशियां ऐसी होती हैं, जिनके जातकों के पेट में कोई बात नहीं पचती. ये लोग इधर की उधर करने में अव्वल होते हैं. इन्हें चुगली करने में मजा आता है.

नितिन शर्मा | Nov 06, 2025, 09:41 AM IST

1.दुश्मनी निभाने में भी होते हैं अव्वल

दुश्मनी निभाने में भी होते हैं अव्वल
1

ज्योतिष के अनुसार, ये लोग चुगली और इधर की उधर करने के साथ ही दुश्मनी निभाने में भी अव्वल होते हैं. अगर ये लोग किसी से नाराज हो जाएं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं. उन्हें कभी न कभी नुकसान जरूर पहुंचाते हैं. यही वजह है कि इन लोगों से नहीं उलझना चाहिए. 

2.आइए जानते हैं किन राशि के लोग होते हैं चुगलखोर

आइए जानते हैं किन राशि के लोग होते हैं चुगलखोर
2

ज्योतिष की मानें तो 12 राशियों में से 4 से 5 राशि के जातक चुगली करने में उस्ताद होते हैं. इन राशियों के लोगों को अपने राज बताने से बचना चाहिए. वहीं इनसे दुश्मनी करना भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है.

3.वृषभ राशि

वृषभ राशि
3

वृषभ राशि के लोग बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल होते हैं. इन्हें अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो ये लोग उसे जल्दी से नहीं भूलते हैं. इन बातों को दिल में दबाकर रखते हैं. साथ ही समय आने या मौका मिलने पर इसका जवाब जरूर देते हैं. वहीं बदला लेने में कई बार जल्दबाजी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग इधर की उधर करने में भी उस्ताद होते हैं.

4.कर्क राशि

कर्क राशि
4

कर्क राशि के जातक बहुत ही संवेदनशील और भावुक होते हैं. इन्हें रिश्तों को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर इनके साथ कोई विश्वास घात कर दे तो ये कभी नहीं भूलते हैं. उसका बदला भी पूरे दिल से लेते हैं. इनका दिल अंदर से भरा होता है. ये लोग जल्दी से किसी बात को पचा नहीं पाते हैं.

5.सिंह राशि

सिंह राशि
5

इस राशि के लोग थोड़े से घमंडी होते हैं. इन्हें छोटी छोटी बातें ही बेहद बुरी लग जाती है. इन बातों को ये अपमान मानकर उसका बदला लेने की ठान लेते हैं. इन लोगों के स्वभाव में माफ करना नहीं होता. ये लोग किसी के राज खोलने में जरा भी समय नहीं लगाते, चाहे वह फिर इनका कोई खास ही क्यों न हो.

6.कन्या राशि

कन्या राशि
6

इस राशि के जातकों को किसी चुगली करने में खूब मजा आता है. ये लोग इधर की उधर में माहिर होते हैं. ये लोग कुछ भी दबाकर नहीं रख पाते हैं. वहीं इनके लिए किसी को भी माफ करना बेहद मुश्किल होता है.

7.वृश्चिक राशि 

वृश्चिक राशि 
7

इस राशि के लोगों को किसी की भी पीठ पीछे बुराई करना अच्छा लगता है. ये लोगों के सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन किसी की भी छवि बिगाड़ने में जरा सी देर नहीं लगाते. ये लोग आसानी से किसी के भी सीक्रेट्स दूसरे लोगों को बता देते हैं. वहीं इनमें जलन की भावना भी कूट कूटकर भरी होती है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

