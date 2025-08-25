Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 25, 2025, 10:54 AM IST
1.निरस्त कर दें यात्रा
ये संकेत बताते हैं कि आपको अपनी यात्रा या तो कैंसल कर देनी चाहिए. अगर यह बहुत ही जरूरी है तो इसका कुछ न कुछ उपाय कर सकते हैं. आइए जानते है कौन से वो संकेत हैं, जिनके दिखने पर व्यक्ति को यात्रा नहीं करनी चाहिए. ये दुर्घटना और हादसे का संकेत देती हैं.
2.घर से निकलते समय जूते चप्पलों का टूटना
अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो घर निकलते ही चप्पल जूते टूट गये हैं तो यह यात्रा में अड़चन आने का संकेत देती हैं. ऐसी स्थिति में यात्रा पर निकलने से बचना चाहिए.
3.मृतक जीव का रास्ते में दिखना
अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई मृतक जीव दिखाई देता है तो यह संकेत मिलता है कि आपको नुकसान हो सकता है. हादसे का शिकार हो सकते हैं.
4.बाहर निकलते ही छींक आना
घर से बाहर निकलते ही अचानक छींक आ जाती है या फिर कोई और छींक देता है तो यह आपकी यात्रा में बाधा का संकेत देता है. इसका अर्थ है कि आप समस्या में फंस सकते हैं.
5.किसी से झगड़ा होना
घर से निकलते ही किसी से बहस या झगड़ा होना भी एक अशुभ संकेत देता है. ऐसे में आप यात्रा को कैंसल कर दें. अन्यथा आपके काम बिगड़ सकते हैं.
6.इन चीजों का गिरना
अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं और अचानक ही दूध, पानी या पूजा की थाली गिर जाती है तो अशुभ माना जाता है. ऐसी स्थिति में यात्रा पर जाना जरूरी है तो सावधानी बरतें.
7.बिल्ली का रास्ता काटना
अगर आप बाहर जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपका काम बिगड़ सकता है. इसलिए कुछ देर तक रुककर ही आगे बढ़ें.
8.रास्ते में ठोकर लगना
रास्ते मेें चलते समय अचानक से ठोकर लगना भी अशुभ संकेत देता है. इसका अर्थ है कि यह यात्रा शुभ नहीं है. ऐसी स्थिति में घर लौटना बेहतर है.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के बुनियादी व्यवहारिकता के आधार पर दी गई हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
