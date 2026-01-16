FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

धर्म

Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज

वैसे तो किसी भी व्यक्ति की शादी का निर्णय अपने व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन शादी करने जा रहे लड़के या लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, ज्योतिष की मानें तो विवाह की आयु का संबंध किसी भी लड़के या लड़की की राशि से होता है. आइए जानते हैं हर राशि के लिए विवाह की सर्वोत्तम उम्र क्या है...

नितिन शर्मा | Jan 16, 2026, 03:15 PM IST

1.मेष राशि 

मेष राशि 
1

मेष राशि के लोग अपनी शादी 20 साल के बाद करना पसंद करते हैं. वे अपनी जवानी का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं और किसी भी ऐसे बंधन में नहीं बंधना चाहते जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो. 20 वर्ष की आयु के बाद ही वे अपनी स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बना पाएंगे और अपने संभावित साथी के साथ अपना जीवन साझा कर पाएंगे.

2.वृषभ और मिथुन राशि

वृषभ और मिथुन राशि
2

वृषभ राशि के लोग 30 वर्ष की आयु के आसपास शादी करना पसंद करते हैं. उनका मानना ​​है कि शादी के बाद भावनात्मक और आर्थिक रूप से स्थिर होना जरूरी है. वृषभ राशि की तरह ही मिथुन राशि वाले भी 30 वर्ष की आयु के बाद ही जीवन में स्थिर होना पसंद करते हैं. वे किसी व्यक्ति को समझने में समय लेते हैं, और जीवनसाथी चुनने के मामले में भी यही बात लागू होती है. मिथुन राशि वालों के लिए, कोई भी रिश्ता तभी सफल होता है जब वे मानसिक रूप से संतुष्ट और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें.

3.कर्क राशि

कर्क राशि
3

कर्क राशि के जातक आमतौर पर 20 वर्ष की आयु के मध्य में विवाह करते हैं. परिवार को प्राथमिकता देने वाले ये लोग कम उम्र में ही अपना परिवार बसाना पसंद करते हैं. कर्क राशि के जातक सही जीवनसाथी ढूंढने और एक सुरक्षित परिवार बनाने में माहिर होते हैं.

4.सिंह राशि

सिंह राशि
4

सिंह राशि के लोग 20 वर्ष की आयु के उत्तरार्ध में शादी करना पसंद करते हैं. वे अपनी स्वतंत्रता को दिल से पसंद करते हैं और शादी से पहले अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं.

5.कन्या राशि

कन्या राशि
5

कन्या राशि वाले शादी के मामले में सतर्क और व्यावहारिक होते हैं. ये लोग शादी से पहले अपने निजी और पेशेवर जीवन को व्यवस्थित करना पसंद करते हैं. उनके लिए शादी करने का सबसे अच्छा समय 30 वर्ष की आयु के आसपास होता है.

6.तुला राशि

तुला राशि
6

तुला राशि वालों की शादी 20 वर्ष की आयु के बाद ही संभावना रहती है. हालांकि उन्हें अपने लिए सही जीवनसाथी चुनना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार मिल जाने पर वे उसके प्रति समर्पित होने के लिए तैयार रहते हैं. जब वे अपनी और अपने जीवनसाथी की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना सीख जाते हैं, तो शादी की शहनाई बज उठती है.

7.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
7

वृश्चिक राशि वालों के लिए शादी करने का सबसे अच्छा समय 30 वर्ष की आयु के आसपास होता है. उम्र के साथ-साथ वे विश्वास, भावनात्मक नियंत्रण और दीर्घकालिक स्थिरता विकसित करने में सक्षम हो जाते हैं.

8.धनु राशि

धनु राशि
8

धनु राशि वालों को अपनी स्वतंत्रता बेहद पसंद होती है और उनमें घूमने-फिरने की तीव्र इच्छा होती है. इसलिए वे जीवन में थोड़ा देर से बसना पसंद करते हैं. जब उन्हें लगता है कि रोमांच की उनकी खोज लगभग पूरी हो चुकी है, तब वे एक साथी की तलाश शुरू करते हैं, आमतौर पर 35 वर्ष की आयु के आसपास.

9.मकर राशि

मकर राशि
9

मकर राशि वालों के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सबसे उपयुक्त होती है. युवावस्था में वे निजी जीवन की तुलना में अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं. एक बार जब उनका पेशेवर जीवन स्थिर हो जाता है, तब वे शादी के लिए तैयार होते हैं.

10.कुंभ राशि

कुंभ राशि
10

वे अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं. कुंभ राशि वालों के लिए विवाह तभी संभव है जब वे भावनात्मक रूप से परिपक्व और आत्मविश्वासी हों. ज्योतिषियों के अनुसार, कुंभ राशि वाले 30 वर्ष की आयु के बाद विवाह करना पसंद करते हैं.

11.मीन राशि

मीन राशि
11

मीन राशि वालों के लिए शादी करने का सबसे अच्छा समय 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच होता है. जो लोग अक्सर कल्पनाओं में खोए रहते हैं, वे इस उम्र में आखिरकार वास्तविक जीवन में कदम रखते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

