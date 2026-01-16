Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज

2 . वृषभ और मिथुन राशि

वृषभ राशि के लोग 30 वर्ष की आयु के आसपास शादी करना पसंद करते हैं. उनका मानना ​​है कि शादी के बाद भावनात्मक और आर्थिक रूप से स्थिर होना जरूरी है. वृषभ राशि की तरह ही मिथुन राशि वाले भी 30 वर्ष की आयु के बाद ही जीवन में स्थिर होना पसंद करते हैं. वे किसी व्यक्ति को समझने में समय लेते हैं, और जीवनसाथी चुनने के मामले में भी यही बात लागू होती है. मिथुन राशि वालों के लिए, कोई भी रिश्ता तभी सफल होता है जब वे मानसिक रूप से संतुष्ट और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें.