HomePhotos

धर्म

Numerology: मोबाइल नंबर के अंत में है 4 डिजिट तो बिजनेस करेगा खूब ग्रो, लेकिन इन लोगों को देगा तनाव और गलतफहमी भी  

Mobile Number Last 4 Numerology Prediction: आज आपको जिस मोबाइल नंबर के आखिरी डिटिज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके फायदे भी खूब है और नुकसान भी. बिजनेस वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तनाव का कारण भी होगा.

ऋतु सिंह | Sep 20, 2025, 05:45 PM IST

1.मोबाइल नंबर का ये अंतिम अंक बहुत कुछ कहता है

मोबाइल नंबर का ये अंतिम अंक बहुत कुछ कहता है
1

कुछ लोगों को देश के अलग-अलग हिस्सों और दुनिया की अलग-अलग जगहों से कॉल आते हैं. ये उन लोगों या व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होता है जो पब्लिक डिलिंग से जुड़े होते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे कॉल उन्हें असहज कर देते हैं. उन्हें अजनबियों के कॉल क्यों आते हैं? कुछ लोग इस बात से परेशान रहते हैं, इस सवाल का जवाब आपको मोबाइल अंक ज्योतिष में मिल सकता है.

2.मोबाइल नंबर का आखिरी अंक क्या संकेत देता है

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक क्या संकेत देता है
2

मोबाइल अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक उसे आने वाली कॉल के बारे में जानकारी दे सकता है. इससे आप जान सकते हैं कि आपको किस तरह का व्यक्ति कॉल कर रहा होगा या आपके मोबाइल नंबर पर किस तरह के कॉल आते हैं?
 

3.मोबाइल नंबर का आखिर डिजिट अगर 4 है तो...

मोबाइल नंबर का आखिर डिजिट अगर 4 है तो...
3

अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 4 राहु से संबंधित है. राहु एक छाया ग्रह है और इसका केवल सिर होता है, धड़ नहीं. जबकि केतु का धड़ होता है, सिर नहीं. अंक 4 अनुशासन, कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध जीवन से जुड़ा है, लेकिन इन लोगों को अचानक उतार-चढ़ाव का भी सामना करना पड़ता है.
 

4.अनजान मोबाइल नंबरों से ज़्यादा कॉल आते हैं

अनजान मोबाइल नंबरों से ज़्यादा कॉल आते हैं
4

जिन लोगों के मोबाइल नंबर के आखिर में 4 आता है, उन्हें अनजान मोबाइल नंबरों से ज़्यादा कॉल आते हैं. आपको अलग-अलग तरह के लोग कॉल करते हैं. ये कॉल देश-विदेश, दोनों जगहों से आते हैं.
 

5.बिजनेस करता रहेगा ग्रो अगर...

बिजनेस करता रहेगा ग्रो अगर...
5

यदि आपका व्यवसाय विदेशों से जुड़ा है, यानी आप वस्तुओं के निर्यात या आयात के व्यवसाय में हैं, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि के विशेषज्ञ हैं, तो आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक 4 होना आपके लिए शुभ हो सकता है. आपको देश-दुनिया से हर तरह के लोगों के फ़ोन आएंगे और आपकी बात या डिलिंग हमेशा सक्सेसफुल रहेगी.
 

6.वर्चुअल बिजनेस के लिए बेस्ट है ये नंबर

वर्चुअल बिजनेस के लिए बेस्ट है ये नंबर
6

जिन व्यापारियों के मोबाइल नंबर के अंत में 4 है, उन्हें ग्राहकों के फ़ोन आएंगे, डील फाइनल करने में काफी समय लगेगा. अब यह आप पर निर्भर है कि आप उनसे कैसे पेश आते हैं. अंक 4 वर्चुअल दुनिया से जुड़ा है. इससे जुड़े काम करने वालों के लिए यह भाग्यशाली हो सकता है.
 

7.इन लोगों के लिए 4 नंबर नहीं है सही

इन लोगों के लिए 4 नंबर नहीं है सही
7

सामान्यतः अंक 4 राहु का अंक होता है. सामान्य लोगों को अपने मोबाइल नंबर का अंतिम अंक 4 नहीं लेना चाहिए. हो सके तो इससे बचना चाहिए. जिन लोगों के मोबाइल नंबर के अंत में 4 होता है, उनके मन में हमेशा कई तरह की शंकाएँ, परेशानियाँ और गलतफहमियाँ रहती हैं. इससे उनके मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है.
 

8.मोबाइल नंबर के अंत में है 4 तो मानसिक शांति भंग करेंगे

मोबाइल नंबर के अंत में है 4 तो मानसिक शांति भंग करेंगे
8

जिन लोगों का मोबाइल नंबर 4 पर खत्म होता है, वे कम बात करने वाले हो सकते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं. ऐसे लोग आपको परेशानी में डाल सकते हैं. वे आपको परेशानी में डाल सकते हैं. फ़ोन करने वाला आपको तनाव देगा. कुछ लोग आपकी मानसिक शांति भंग करेंगे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और अंक ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

