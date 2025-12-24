2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 

6 . खून की नदियां बहेंगी और बहने लगी हैं...

नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों में खून की नदियां बहेंगी का उल्लेख है और हाल ही में ये सच भी हुआ है कि आर्टिक की सैंकड़ो नदियों का पानी अचानक से लाल हो गया है. वहीं, इस भविष्यवाणी में टिसिनो का उल्लेख है, जिसे स्विट्जरलैंड का एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित शहर माना जाता है.

उन्होंने यह भी लिखा था कि " पश्चिम में प्रकाश बुझ जाएगा " और " पूर्व में तीन आग जलेंगी ". कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका अर्थ यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसी पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव कम होगा, जबकि एशिया, या ' पूर्वी देशों' का प्रभाव बढ़ेगा. कुछ लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( एआई) के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी , बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता को भी 'प्रकाश के फीके पड़ने' के रूप में देखते हैं .

