2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 

ऋतु सिंह | Dec 24, 2025, 06:59 AM IST
1.साल 2026 कैसा होगा?
नए साल के आगमन में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है, कि साल 2026 कैसा होगा? क्या यह साल एक बड़ी आपदा साबित होगा, या कोई मसीहा आकर नया रास्ता दिखाएगा? इन्हीं सवालों के बीच, विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी पैगंबर नोस्ट्राडेमस की रहस्यमयी भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. नोस्ट्राडेमस ने संख्या ' 26 ' के बारे में क्या कहा था? इसमें मधुमक्खियों का ज़िक्र क्यों है? और आइए जानते हैं कि 2026 से आखिर क्या जुड़ा है.
2.सन् 1503 में लिखी 'लेस प्रोफेटीज़' किताब में हुई हैं कई भविष्यवाणियां
सन् 1503 में जन्मे मिशेल डी नोस्ट्राडेमस ने ' लेस प्रोफेटीज़' नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी . इस पुस्तक में उन्होंने चार पंक्तियों की रहस्यमय कविताएं या दोहे लिखे हैं , जिन्हें चौपाई कहा जाता है . कई लोगों का मानना है कि इन पंक्तियों में भविष्य की घटनाओं के गुप्त संकेत छिपे हैं. ऐसा दावा किया जाता है कि नोस्ट्राडेमस ने इस पुस्तक में अपने जन्म के सैकड़ों वर्ष बाद घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की थी . हालांकि, उनकी भाषा इतनी जटिल और प्रतीकात्मक है कि इसकी कई अलग-अलग व्याख्याएँ की जा सकती हैं.
3.नोस्ट्राडेमस ने 2026 के बारे में क्या कहा था ?
नोस्ट्राडेमस ने कभी भी सीधे तौर पर वर्ष 2026 का उल्लेख नहीं किया है . हालांकि, कई लोग उनकी पुस्तक में मौजूद ' चौपाई संख्या 26 ' को वर्ष 2026 से जोड़ रहे हैं . इस दोहे में वे कहते हैं,
4.1:26 : “ मधुमक्खियों का विशाल झुंड उठेगा …
1:26 : “ मधुमक्खियों का विशाल झुंड उठेगा … रात में घात लगाकर हमला करेगा … ”
इस कविता में वर्णित 'मधुमक्खियों के झुंड ' का वास्तव में क्या अर्थ है? इस पर अनेक मत हैं. यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए, तो ' मधुमक्खियाँ ' का तात्पर्य शहद वाली मधुमक्खियों से है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसका वास्तविक कीटों से कोई संबंध नहीं है. कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, यह संदर्भ आधुनिक युद्ध में प्रयुक्त ड्रोन के झुंडों की ओर इशारा कर सकता है . ड्रोन आज युद्ध में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं और भविष्य में और भी अधिक खतरनाक हो सकते हैं .
5.नेपोलियन युग में मधुमक्खिायां थी किस बात का संकेत?
दूसरी ओर, अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो नेपोलियन युग में मधुमक्खियों को साम्राज्य, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता था. इसलिए, कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई शक्तिशाली नेता 2026 में विश्व राजनीति का परिदृश्य बदल देगा ? कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प या व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं में ऐसा करने की क्षमता है .
6.खून की नदियां बहेंगी और बहने लगी हैं...
नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों में खून की नदियां बहेंगी का उल्लेख है और हाल ही में ये सच भी हुआ है कि आर्टिक की सैंकड़ो नदियों का पानी अचानक से लाल हो गया है. वहीं, इस भविष्यवाणी में टिसिनो का उल्लेख है, जिसे स्विट्जरलैंड का एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित शहर माना जाता है.
उन्होंने यह भी लिखा था कि " पश्चिम में प्रकाश बुझ जाएगा " और " पूर्व में तीन आग जलेंगी ". कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका अर्थ यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसी पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव कम होगा, जबकि एशिया, या ' पूर्वी देशों' का प्रभाव बढ़ेगा. कुछ लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( एआई) के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी , बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता को भी 'प्रकाश के फीके पड़ने' के रूप में देखते हैं .
7.एक बड़े पॉलीटिकल व्यक्तित्व या उसके काम का अंत होगा!
नोस्ट्राडेमस की एक और भयावह भविष्यवाणी में वे कहते हैं, " एक महान व्यक्ति एक ही दिन में बिजली गिरने से मर जाएगा ." कई लोग इसे किसी प्रमुख राजनीतिक या विश्व नेता की अचानक मृत्यु से जोड़ रहे हैं. वहीं कई लोग इसे एक विश्व भर में प्रसिद्ध नेत के कार्य का अंत मान रहे हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या 2026 में कोई बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल या विश्व को हिला देने वाली घटना होगी.
8.आशा की एक किरण: ' प्रकाश का आदमी '
इन तमाम भयावह संकेतों के बावजूद, लोगों को आशा की एक किरण दिखाई देती है. क्योंकि नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों में एक ' प्रकाश के पुरुष ' का उल्लेख है. कई लोगों का मानना है कि भीषण अराजकता के बाद, यह ' प्रकाश का पुरुष ' प्रकट होगा और दुनिया में शांति, आध्यात्मिक जागृति और एक नई दिशा लेकर आएगा.
9.ये सभी भविष्यवाणियां सच होंगी या नहीं!
ये सभी भविष्यवाणियां सच होंगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा. हालांकि, इतिहास में कई बार लोगों ने नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों को सच होते देखा है, इसलिए उन पर लोगों का विश्वास कायम है. लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उनके लेखन में प्रयुक्त प्रतीकों और जटिल भाषा की अलग-अलग व्याख्याएँ की जा सकती हैं, और यही कारण है कि उनकी भविष्यवाणियाँ आज भी बहस का विषय बनी हुई हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी भविष्य वक्ता नोस्ट्राडेमस की ज्योतिष गणनाओं और उनकी किताब के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
