शरीर पर इस जगह तिल देता है अशुभ संकेत, जीवन भर भुगतने पड़ेंगे कष्ट 

धर्म
ऋतु सिंह | Oct 12, 2025, 09:37 AM IST
1.तिल के रंग का व्यक्ति के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है
सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि तिल के रंग का व्यक्ति के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. अगर तिल का रंग काला है, तो यह शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम दे सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह तिल शरीर के किस अंग में है और इसका आकार कैसा है. लाल रंग के तिल शुभ माने जाते हैं. लाल तिल वाले व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है. हालाँकि, तिलों को लेकर लोगों की अलग-अलग मान्यताएँ हैं. सामुद्रिक शास्त्र में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है. तो जानिए इसके बारे में...
2.सिर के बाईं ओर तिल हो तो
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के सिर के बाईं ओर तिल हो, तो इसे शुभ नहीं माना जाता. हालाँकि, अधिकांश लोग अपने स्वार्थ पर ही केंद्रित रहते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं से ज़्यादा अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं. इसके कारण पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
3.पीठ पर तिल होना
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पीठ पर तिल होना अशुभ माना जाता है. ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन लोगों को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है.
4.होठों पर तिल होना
होठों पर तिल होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाता है. ऐसा व्यक्ति मोटापे और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है. सामुद्रिक शास्त्र में यह भी कहा गया है कि होठों पर तिल वाला व्यक्ति स्वभाव से रोमांटिक और आकर्षक होता है.
5.भौंह के बाईं ओर तिल होता है तो
जिस व्यक्ति की भौंह के बाईं ओर तिल होता है, उसे जीवन में करियर संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इन लोगों को नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. कई बार इन लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव का भी सामना करना पड़ सकता है.
6. आंखों के आसपास तिल
जिन लोगों की आंखों के आसपास तिल होता है, वे स्वाभिमानी और अहंकारी होते हैं. ये लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश करते हैं.