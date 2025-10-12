FacebookTwitterYoutubeInstagram
दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

Pain In Bone: हर समय थकान-कमजोरी के साथ हड्डियों में दर्द रहना बोन कैंसर का ये शुरुआती संकेत है

Kantara Chapter 1 ने पार किया ₹550 करोड़ का आंकड़ा, फिर भी ऋषभ शेट्टी नहीं तोड़ पाए इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड

इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर..., ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बड़ा बयान

Mobile Wallpaper: क्या मोबाइल के स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना शुभ है या अशुभ?

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

धर्म

शरीर पर इस जगह तिल देता है अशुभ संकेत, जीवन भर भुगतने पड़ेंगे कष्ट 

हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक सामुद्रिक शास्त्र का बहुत महत्व है. इस शास्त्र के अनुसार, शरीर पर मौजूद तिल व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ संकेत भी देते हैं. इसके साथ ही, कुछ तिल परेशानी का संकेत देते हैं अगर शरीर के इस अंग पर हुए तो.

ऋतु सिंह | Oct 12, 2025, 09:37 AM IST

1.तिल के रंग का व्यक्ति के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है

तिल के रंग का व्यक्ति के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है
1

सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि तिल के रंग का व्यक्ति के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. अगर तिल का रंग काला है, तो यह शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम दे सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह तिल शरीर के किस अंग में है और इसका आकार कैसा है. लाल रंग के तिल शुभ माने जाते हैं. लाल तिल वाले व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है. हालाँकि, तिलों को लेकर लोगों की अलग-अलग मान्यताएँ हैं. सामुद्रिक शास्त्र में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है. तो जानिए इसके बारे में...
 

2.सिर के बाईं ओर तिल हो तो

सिर के बाईं ओर तिल हो तो
2

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के सिर के बाईं ओर तिल हो, तो इसे शुभ नहीं माना जाता. हालाँकि, अधिकांश लोग अपने स्वार्थ पर ही केंद्रित रहते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं से ज़्यादा अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं. इसके कारण पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
 

3.पीठ पर तिल होना

पीठ पर तिल होना
3

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पीठ पर तिल होना अशुभ माना जाता है. ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन लोगों को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है.
 

4.होठों पर तिल होना

होठों पर तिल होना
4

होठों पर तिल होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाता है. ऐसा व्यक्ति मोटापे और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है. सामुद्रिक शास्त्र में यह भी कहा गया है कि होठों पर तिल वाला व्यक्ति स्वभाव से रोमांटिक और आकर्षक होता है.
 

5.भौंह के बाईं ओर तिल होता है तो

भौंह के बाईं ओर तिल होता है तो
5

जिस व्यक्ति की भौंह के बाईं ओर तिल होता है, उसे जीवन में करियर संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इन लोगों को नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. कई बार इन लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव का भी सामना करना पड़ सकता है.
 

6. आंखों के आसपास तिल

आंखों के आसपास तिल
6

जिन लोगों की आंखों के आसपास तिल होता है, वे स्वाभिमानी और अहंकारी होते हैं. ये लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश करते हैं.
 

