शरीर पर इस जगह तिल देता है अशुभ संकेत, जीवन भर भुगतने पड़ेंगे कष्ट 

तिल के रंग का व्यक्ति के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है

सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि तिल के रंग का व्यक्ति के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. अगर तिल का रंग काला है, तो यह शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम दे सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह तिल शरीर के किस अंग में है और इसका आकार कैसा है. लाल रंग के तिल शुभ माने जाते हैं. लाल तिल वाले व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है. हालाँकि, तिलों को लेकर लोगों की अलग-अलग मान्यताएँ हैं. सामुद्रिक शास्त्र में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है. तो जानिए इसके बारे में...

