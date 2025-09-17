Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

6 . माथे के बीचों-बीच तिल

6

माथे के बीचों-बीच तिल व्यक्ति की अपार सफलता की सूचक माना जाता है. इन लोगों का भाग्य 35 की उम्र के बाद सूर्य के समान चमकता है. ऐसे लोगों को जीवन में हर तरह की भौतिक वस्तुएं मिलने के साथ भी ऐसे लोगों को मान-सम्मान भी बहुत मिलता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

