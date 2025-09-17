FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितने साल पुराना है PM Modi का दिल्ली से रिश्ता, कब रखा था पहला कदम, आइए जानते हैं RSS के अंदोलन से जुड़ा वो किस्सा

गोरखपुर: NEET छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर, नेपाल भागने की थी तैयारी, 4 अरेस्ट

तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

धर्म

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

Mole Astrology: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर के कुछ अंगों पर मौजूद तिल भाग्यशाली होने की निशानी हैं. ऐसे लोगों को जीवन में धन, दौलत और शोहरत भरपूर मिलती है. ऐसे लोगों को कम मेहनत में भी सफलता मिल जाती है. आइए जानें शरीर के किन हिस्सों में तिल होने को लकी माना जाता है...

Abhay Sharma | Sep 17, 2025, 02:06 PM IST

1.दाहिने गाल पर तिल 

दाहिने गाल पर तिल 
1

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, दाहिने गाल पर तिल होना सौभाग्य की निशानी है. माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत कम मेहनत में भी बड़ी कामयाबी पाते हैं. खासतौर से 35 साल की उम्र में इन्हें हर ऐशो-आराम मिल जाता है. 

2.हथेली के बीचों-बीच तिल 

हथेली के बीचों-बीच तिल 
2

हथेली के बीचों-बीच तिल जिनके हाथों में मौजूद होती है, उन्हें जीवन में कामयाबी जरूर मिलती है. अगर मुट्ठी बंद होने पर हथेली में तिल आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग जीवनभर बहुत कमाई करते हैं. 

3.नाक पर तिल

नाक पर तिल
3

इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के नाक पर तिल होता है, वे किस्मत के धनी होते हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की नाक के अग्रभाग पर तिल होता है, उन्हें जीवन में हर सुख-सुविधा प्राप्त होती है. 

4.कमर पर तिल होना

कमर पर तिल होना
4

कमर पर तिल होना भी भाग्यशाली होने का सूचक है. अगर किसी स्त्री के बाई कमर पर तिल है, तो वो न सिर्फ बहुत धनवान होती है बल्कि ऐसी महिला का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है. इसके अलावा पुरुषों की दाई कमर का तिल भाग्यशाली माना जाता है. 

5.अंगूठे पर तिल 

अंगूठे पर तिल 
5

अंगूठे पर अगर तिल है यह आपके भाग्यशाली होने का सूचक है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर आपके अंगूठे के बीचों-बीच तिल है, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है.  

6.माथे के बीचों-बीच तिल 

माथे के बीचों-बीच तिल 
6

माथे के बीचों-बीच तिल व्यक्ति की अपार सफलता की सूचक माना जाता है. इन लोगों का भाग्य 35 की उम्र के बाद सूर्य के समान चमकता है. ऐसे लोगों को जीवन में हर तरह की भौतिक वस्तुएं मिलने के साथ भी ऐसे लोगों को मान-सम्मान भी बहुत मिलता है.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

