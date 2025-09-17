Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

कितने साल पुराना है PM Modi का दिल्ली से रिश्ता, कब रखा था पहला कदम, आइए जानते हैं RSS के अंदोलन से जुड़ा वो किस्सा
Abhay Sharma | Sep 17, 2025, 02:06 PM IST
1.दाहिने गाल पर तिल
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, दाहिने गाल पर तिल होना सौभाग्य की निशानी है. माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत कम मेहनत में भी बड़ी कामयाबी पाते हैं. खासतौर से 35 साल की उम्र में इन्हें हर ऐशो-आराम मिल जाता है.
2.हथेली के बीचों-बीच तिल
हथेली के बीचों-बीच तिल जिनके हाथों में मौजूद होती है, उन्हें जीवन में कामयाबी जरूर मिलती है. अगर मुट्ठी बंद होने पर हथेली में तिल आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग जीवनभर बहुत कमाई करते हैं.
3.नाक पर तिल
इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के नाक पर तिल होता है, वे किस्मत के धनी होते हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की नाक के अग्रभाग पर तिल होता है, उन्हें जीवन में हर सुख-सुविधा प्राप्त होती है.
4.कमर पर तिल होना
कमर पर तिल होना भी भाग्यशाली होने का सूचक है. अगर किसी स्त्री के बाई कमर पर तिल है, तो वो न सिर्फ बहुत धनवान होती है बल्कि ऐसी महिला का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है. इसके अलावा पुरुषों की दाई कमर का तिल भाग्यशाली माना जाता है.
5.अंगूठे पर तिल
अंगूठे पर अगर तिल है यह आपके भाग्यशाली होने का सूचक है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर आपके अंगूठे के बीचों-बीच तिल है, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है.
6.माथे के बीचों-बीच तिल
माथे के बीचों-बीच तिल व्यक्ति की अपार सफलता की सूचक माना जाता है. इन लोगों का भाग्य 35 की उम्र के बाद सूर्य के समान चमकता है. ऐसे लोगों को जीवन में हर तरह की भौतिक वस्तुएं मिलने के साथ भी ऐसे लोगों को मान-सम्मान भी बहुत मिलता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है.
