T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्डकप ही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, जानिए क्या है वजह?

Anupam Kher के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सिनेमा के बाद अब साहित्य की दुनिया में बढ़ाया मान

India T20 World Cup 2026 Squad: गिल बाहर, ईशान किशन की वापसी; BCCI ने किया वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?

कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

Photos

धर्म

कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

क्रिसमस दुनिया भर में 25 दिसंबर को यीशु मसीह (जीसस क्राइस्ट) के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है. ईसाई धर्म के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मुसलमान ईसा मसीह को मानते है तो वह फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते.

सुमित तिवारी | Dec 20, 2025, 12:43 PM IST

1.गहरा संबंध और प्रेम

गहरा संबंध और प्रेम
1

आपको बता दें कि इस्लाम को मानने वाले ईसा (अलैहि सलाम) का गहरा सम्मान और प्रेम करते हैं लेकिन क्रिसमस नहीं मनातें. इस्लाम में ईसा (अलैहि सलाम) को अल्लाह द्वारा भेजे गए पैगंबरों में से एक माना जाता है.

2.अहम शख़्सियत

अहम शख़्सियत
2

इतना ही नहीं कुरान में कई जगहों का पर उनका जिक्र मिलता है. कुरान ईसा मसीह को एक ऐसी अहम शख़्सियत के तौर पर देखता है जो पैगंबर मोहम्मद के पहले आए थे.

3.कुरान में जिक्र

कुरान में जिक्र
3

कुरान में ईसा (अलैहिसलाम) का जिक्र कम से कम 35 बार है. 27 बार उनका जिक्र यीशु या ईसा नाम से है, और 8 बार “मसीहा" से है. फिर मुसलमान समुदाय के लोग क्रिसमस मनाने से क्यों परहेज करते हैं.

4.मुसलमानों का मानना है

मुसलमानों का मानना है
4

ईसाई यह मानते हैं कि जीसस को क्रूस पर चढ़ाया गया. मुसलमान मानते हैं कि ईसा को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया. अल्लाह ने उन्हें बचाया और स्वर्ग में उठा लिया. मुसलमानों का मानना है कि ईसा मसीह कयामत से पहले धरती पर वापस आएंगे.

5.जब ईसा दोबारा धरती पर आएंगे

जब ईसा दोबारा धरती पर आएंगे
5

हालांकि यही ईसाईयों का भी मानना है कि जब ईसा धरती पर आएंगे तो दुनिया की खत्म होने का बड़ा संकेत होगा. मुसलमानों के लिए ईसा पैगंबर थे. कुरान में यह साफ कहा गया है कि ईसा को ईश्वर का दर्जा देना इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है.

6.इस आयत में लिखा है-

इस आयत में लिखा है-
6

कुरान की आयत अल-इखलास में यह लिखा है कि “कहो: वह अल्लाह है, एक अकेला. अल्लाह, हमेशा रहने वाला. न उसने जन्म लिया, न पैदा किया गया. और न ही कोई उसके समान है. वहीं ज्यादातर ईसाई जीसस को ही ईश्वर मानते हैं.

7.दूसरे तरीके से करते सम्मान

दूसरे तरीके से करते सम्मान
7

मुसलमान ईसा का सम्मान कई दूसरे तरीकों से करते हैं, जैसे कि बच्चों का नाम ईसा या मरियम के नाम पर रखना, और उनके विनम्रता का पालन करना. मुसलमान पैगंबरों की शिक्षाओं जिसमें सुन्नत और कुरान को मानते हैं. जिसमें किसी भी जन्मदिन का जश्न मनाने का जिक्र नहीं है.

