कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

7 . दूसरे तरीके से करते सम्मान

मुसलमान ईसा का सम्मान कई दूसरे तरीकों से करते हैं, जैसे कि बच्चों का नाम ईसा या मरियम के नाम पर रखना, और उनके विनम्रता का पालन करना. मुसलमान पैगंबरों की शिक्षाओं जिसमें सुन्नत और कुरान को मानते हैं. जिसमें किसी भी जन्मदिन का जश्न मनाने का जिक्र नहीं है.