Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  

9 . मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्मतिथि)

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अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 9 वाले लोगों का भाग्योदय 26 से 33 के बीच में कभी भी हो सकता है. इस दौरान आपको जो भी अवसर मिलें उसे हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें. इस दौरान आप साइन कर सकते हैं. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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