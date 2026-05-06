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Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  

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Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  

Numerology- When Will Your Golden Period Start? कई लोगों को सफलता कम ही उम्र में मिल जाती है, कुछ को उनकी मेहनत का फल देर से मिलता है. आइए जन्म तारीख के अनुसार जानते हैं  कब से शुरू होगा गोल्डन पीरियड, जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा आपका करियर...

Abhay Sharma | May 06, 2026, 11:02 PM IST

1.मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तिथि)

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म तिथि)
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों का भाग्योदय आमतौर पर 22 से 28 वर्ष के बीच होता है. इस उम्र में मूलांक 1 वालों को करियर में बड़ा ब्रेक मिलता है या ये किसी बड़े पद पर आसीन होते हैं. (AI Image)

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2.मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्मतिथि)

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्मतिथि)
2

मूलांक 2 वालों की किस्मत 24 से 30 की उम्र में चमकती है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान इन्हें आर्थिक मजबूती मिलती है और मूलांक 2 वालों का भाग्योदय अक्सर शादी के बाद होता है. (AI Image)

3.मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्मतिथि)

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्मतिथि)
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 वालों के लिए 27 से 32 वर्ष की उम्र टर्निंग पॉइंट साबित होती है. इस दौरान इस मूलांक वाले करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं. (AI Image)

4.मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्मतिथि)

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्मतिथि)
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 वालों के लिए 30 से 36 वर्ष की उम्र करियर के लिहाज से गोल्डन समय साबित होती है.  इस दौरान इन लोगों की जिंदगी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. 30 के बाद इनका अचानक से कभी भी भाग्योदय हो सकता है.  

 

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5.मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्मतिथि)

मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्मतिथि)
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 5 वालों का भाग्योदय 21 की उम्र में ही हो जाता है और अगर ये सही दिशा में काम करें तो 27 की उम्र तक ये सुनहरी सफलता पा सकते हैं. (AI Image)

6.मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्मतिथि)

मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्मतिथि)
6

अंक ज्योतिष के अनुसार,  मूलांक 6 वालों का करियर 25 से 31 की उम्र में चमकने के प्रबल योग रहते हैं. इस दौरान इन्हें हर काम में सफलता मिल सकती है. ऐसे लोग कला, मीडिया या ग्लैमर की दुनिया में नाम कमा सकते हैं, इनके लिए यह सबसे बढ़िया समय होता है. (AI Image)

7.मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्मतिथि )

मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्मतिथि )
7

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वालों के करियर में टर्निंग पॉइंट 27 से 34 की उम्र में आता है और अगर इस दौरान आप किसी भी काम में अपना शत प्रतिशत देते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है.  (AI Image)

8.मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्मतिथि)

मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्मतिथि)
8

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 8 वालों की किस्मत अमूमन 32 की उम्र के बाद ही चमकती है, ऐसा माना जाता है सबसे देरी से सफलता इसी मूलांक के लोगों को मिलती है. लेकिन इनकी सफलता स्थायी होती है. (AI Image)

 

9.मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्मतिथि)

मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्मतिथि)
9

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 9 वाले लोगों का भाग्योदय 26 से 33 के बीच में कभी भी हो सकता है. इस दौरान आपको जो भी अवसर मिलें उसे हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें. इस दौरान आप साइन कर सकते हैं. (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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